A320 trở thành máy bay bán chạy nhất thế giới

Sau nhiều thập kỷ bám đuổi, dòng máy bay A320 của Airbus đã chính thức vượt qua đối thủ truyền kiếp Boeing 737 để trở thành máy bay chở khách được bàn giao nhiều nhất trong lịch sử, đánh dấu một cột mốc mang tính biểu tượng trong ngành hàng không toàn cầu.

Ngày 8/10, hãng phân tích hàng không Cirium (Anh) công bố dữ liệu cho thấy Airbus đã phá vỡ kỷ lục kéo dài hàng thập kỷ của Boeing. Cụ thể, sau khi bàn giao một chiếc A320neo cho hãng Flynas (Ả Rập Xê-út), tổng số máy bay dòng A320 được giao kể từ khi đi vào hoạt động năm 1988 đã đạt 12.260 chiếc, chính thức vượt qua đối thủ Mỹ.

Airbus A320neo (trên) và Boeing 737-8.

Đây là đỉnh cao trong cuộc cạnh tranh xuyên Đại Tây Dương kéo dài 40 năm giữa hai gã khổng lồ. Dòng máy bay thân hẹp A320 và 737 đã trở thành xương sống của ngành hàng không, với tổng cộng hơn 25.000 chiếc được bàn giao. Ban đầu, chúng được thiết kế cho các sân bay lớn, nhưng sau đó lại trở thành lựa chọn yêu thích của các hãng hàng không giá rẻ, đặc biệt là sau giai đoạn khủng hoảng 11/9.

Adam Pilarski, cựu kinh tế trưởng của Douglas Aircraft (hãng từng cạnh tranh với Boeing), nhận định: "Lúc mới ra đời, chẳng ai nghĩ Airbus sẽ thành công. Giờ thì họ đã thắng, ít nhất là ở các phiên bản máy bay lớn".

Hành trình từ hoài nghi đến đột phá

Ra mắt lần đầu năm 1984, tương lai của A320 và cả Airbus lúc đó còn rất bấp bênh. Dự án này ban đầu gây ra bất đồng nội bộ gay gắt, khi Pháp muốn ưu tiên máy bay 150 chỗ cho thị trường Mỹ, trong khi Đức lại muốn tập trung vào máy bay thân rộng. Dự án suýt đổ vỡ nếu không có sự can thiệp chính trị cấp cao giữa Pháp và Đức.

Những lo ngại về tài chính cũng là một rào cản lớn. Thủ tướng Anh Margaret Thatcher từng phát biểu trước Quốc hội năm 1984: "Tôi không muốn có thêm một chiếc Concorde nữa trong tay mình", ám chỉ những khoản chi vượt kiểm soát của dự án máy bay siêu thanh trước đó.

Vượt qua tất cả, các kỹ sư tại Toulouse (Pháp) đã tạo ra một cuộc cách mạng. A320 là máy bay thương mại phổ thông đầu tiên áp dụng hệ thống điều khiển bay điện tử (fly-by-wire). Công nghệ này từng bị phản đối nhưng sau đó đã trở thành chuẩn mực toàn ngành, minh chứng cho tầm nhìn của Airbus.

Cuộc đối đầu không hồi kết

Airbus A320.

Thành công của A320 đã buộc Boeing phải đáp trả. Sau khi Airbus bất ngờ giành được đơn hàng lớn từ United Airlines vào năm 1992, Boeing đã tung ra phiên bản 737NG. Tuy nhiên, thế hệ kế nhiệm là 737 MAX đã khiến nhà sản xuất Mỹ lao đao sau hai vụ tai nạn thảm khốc vào năm 2018 và 2019, tạo ra một khoảng trống thị phần lớn mà Airbus đã tận dụng thành công. Về phần mình, A320 cũng từng đối mặt với những nghi ngại về an toàn trong giai đoạn đầu, làm dấy lên tranh luận về mức độ tự động hóa trong buồng lái.

Hiện tại, cuộc đua "song mã" Airbus - Boeing lại đối mặt với thách thức mới từ các nhà sản xuất Trung Quốc và Embraer (Brazil), vốn đang cân nhắc bước vào phân khúc máy bay thân hẹp.

Dù vậy, giới quan sát cho rằng cả Airbus và Boeing đều chưa vội thay thế các dòng máy bay đang sinh lợi nhuận cao của mình. Boeing đang phải gánh khoản nợ lớn, trong khi Airbus đang hưởng lợi nhờ doanh số mạnh. Các lãnh đạo hai hãng đều khẳng định chưa có dự án máy bay thân hẹp mới nào được lên kế hoạch cho đến khi công nghệ động cơ có bước đột phá lớn.

Nhà phân tích Rob Morris nhận định: "Boeing không thể bắt kịp A320 hiện tại dựa trên kế hoạch sản xuất hiện có, nhưng điều này có thể củng cố quyết tâm của họ để nghĩ về một tương lai vượt ra ngoài dòng 737".