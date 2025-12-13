Á quân Tiếng hát Hà Nội: Điển trai, thủ khoa âm nhạc Trường Thăng Long

Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội vừa khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn đáng chú ý, trong đó cái tên Cường DuyC (Nguyễn Văn Việt Cường) để lại ấn tượng khi giành giải á quân ở hạng mục dòng nhạc nhẹ. Thành tích này được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp của nam ca sĩ trẻ đến từ Hà Nội.

Cường DuyC sinh năm 2002, hiện 23 tuổi. Anh là Thủ khoa đầu ra khoa Âm nhạc Ứng dụng – Đại học Thăng Long năm 2024, đồng thời đã thi đỗ chương trình Thạc sĩ Biểu diễn tại chính ngôi trường này dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. NSƯT Trần Ngọc Lan. Nền tảng đào tạo bài bản cùng định hướng rõ ràng giúp Cường DuyC có bước chuẩn bị vững chắc trước khi tham gia các sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp.

Cường DuyC đoạt á quân.

Trước khi đạt á quân Tiếng hát Hà Nội, Cường DuyC từng thử sức tại nhiều cuộc thi lớn như Vietnam Idol, The Voice, Điểm hẹn tài năng, Giọng hát hay Hà Nội… Anh từng lọt vào vòng audition của Vietnam Idol 2023 với phần thi trước bộ ba giám khảo Mỹ Tâm, Huy Tuấn và Quang Dũng – những dấu mốc giúp anh tích lũy kinh nghiệm dù chưa có giải thưởng lớn ngay từ đầu.

Xuất thân từ một gia đình làm nghề may mặc và bán hàng livestream, Cường DuyC không có điều kiện kinh tế dư dả để theo đuổi nghệ thuật một cách thuận lợi. Tuy nhiên, âm nhạc đã sớm trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của anh khi ông bà ngoại làm nghề hát chầu văn và anh có nhiều năm gắn bó, sinh hoạt cùng ông bà từ nhỏ. Đến năm lớp 11, Cường DuyC chính thức quyết định theo con đường nghệ thuật và nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

Từ thời học sinh, nam ca sĩ đã chủ động xây dựng kênh TikTok và YouTube, đăng tải các video cover mộc mạc, chủ yếu là những ca khúc ballad, được ghi hình đơn giản tại nhà. Nhiều bản cover của anh nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, đạt hàng triệu lượt xem, với không ít bình luận đánh giá cao chất giọng cao, sáng, mang màu sắc tenor – điều trở thành động lực lớn để anh kiên trì theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Bước ngoặt quan trọng trong hành trình âm nhạc của Cường DuyC đến từ sự đồng hành của giảng viên Nguyễn Đức Quang – người thầy trực tiếp giảng dạy tại khoa Âm nhạc Ứng dụng, Đại học Thăng Long đồng thời cũng là người chú của Cường. Chính sự định hướng của thầy Quang đã giúp Cường DuyC xác định rõ phong cách nhạc nhẹ – ballad, đồng thời được đào tạo bài bản về kỹ thuật thanh nhạc, phong cách biểu diễn và tư duy âm nhạc hiện đại trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp.

Chia sẻ sau khi đạt giải á quân, Cường DuyC bày tỏ sự biết ơn: "Thành tích này là kết quả của cả một quá trình dài học tập và cố gắng. Tôi đặc biệt cảm ơn thầy Nguyễn Đức Quang – người đã tin tưởng, định hướng và đồng hành cùng tôi từ những ngày đầu bước vào con đường nghệ thuật. Nếu không có sự dẫn dắt đó, tôi khó có thể đi đúng hướng và kiên trì đến hôm nay".

Không chỉ sở hữu giọng hát tốt, Cường DuyC còn có vẻ ngoài điển trai.

Với sở trường ballad và khả năng xử lý đa dạng các thể loại nhạc nhẹ, Cường DuyC cho biết giải thưởng lần này là nguồn động viên lớn, nhưng cũng đồng thời là áp lực để anh tiếp tục trau dồi chuyên môn, hoàn thiện bản thân và hướng đến những dự án âm nhạc nghiêm túc hơn trong thời gian tới.

Giải á quân Tiếng hát Hà Nội dòng nhạc nhẹ không chỉ là thành quả đầu tiên đáng ghi nhận trong sự nghiệp của Cường DuyC, mà còn đánh dấu bước chuyển mình của một giọng ca trẻ trưởng thành từ mạng xã hội, được đào tạo bài bản và kiên định với con đường âm nhạc đã chọn.