Á quân Olympia từng đóng Phía trước là bầu trời, nay là phó giáo sư ở Australia

Trong hành trình gần ba thập kỷ phát sóng, Đường lên đỉnh Olympia ghi dấu nhiều gương mặt tài năng, nhưng với nhiều người, Á quân mùa đầu tiên Nguyễn Thành Vinh luôn là cái tên đặc biệt.

Thời điểm tham gia chương trình, anh là học sinh lớp chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa). Anh từng đoạt huy chương bạc Olympic Hóa quốc tế cho học sinh cấp 3. Thành Vinh cũng gây ấn tượng với hình ảnh hiền lành, điềm đạm trong cuộc thi.

Nguyễn Thành Vinh là Á quân Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên.

Đáng chú ý, sau khi giành ngôi vị Á quân Đường lên đỉnh Olympia, anh được đạo diễn Đỗ Thanh Hải mời đóng bộ phim Phía trước là bầu trời. Bộ phim ra mắt năm 2001 trong chương trình Văn nghệ Chủ nhật, gồm 9 tập, kể câu chuyện đời thường của một xóm trọ sinh viên với những gương mặt như Nhung (Kiều Anh), Thương (Thu Nga), Nguyệt (Hà Hương), Trà “cave” (Kiều Thanh) và Nam (Thành Vinh).

Vai diễn của Nguyễn Thành Vinh là chàng sinh viên “mọt sách” tên Nam, ngoại hình thư sinh, tính cách hiền lành. Anh tham gia phim trong thời gian chuẩn bị du học. Dù chưa có qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp, Nguyễn Thành Vinh vẫn gây ấn tượng nhờ diễn xuất chân thật, tự nhiên, vẻ ngoài điềm đạm.

Anh được đạo diễn Đỗ Thanh Hải mời đóng phim "Phía trước là bầu trời".

Năm 2014, trên chương trình Cuộc sống thường ngày, anh chia sẻ: " Một trong những cảnh quay khó nhất của tôi là cảnh Nam khóc sau khi ăn trộm xe đạp, rời xóm trọ ra đi và gặp chị Thương - chị cả của xóm trọ. Thật sự tôi chưa từng khóc trong tình huống tương tự như thế nên thấy rất khó. Giải pháp của đạo diễn Đỗ Thanh Hải là dùng thuốc nhỏ mắt".

Đây cũng là vai duy nhất trong nghiệp diễn tay ngang của anh. Anh cho biết đóng phim là trải nghiệm thú vị của tuổi trẻ nhưng vẫn xác định con đường mình theo đuổi là học tập và nghiên cứu khoa học.

Sau bộ phim, Nguyễn Thành Vinh trở lại con đường học thuật. Anh nhận học bổng chính phủ Australia để du học tại Sydney, tốt nghiệp với thành tích xuất sắc và được đặc cách làm nghiên cứu sinh. Năm 2010, anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, rồi sang Đức nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện Hóa học Hữu cơ RWTH Aachen, trong nhóm của Giáo sư Dieter Enders.

Năm 2021, anh được phong hàm phó giáo sư tại Đại học New South Wales - Australia

Ba năm sau, anh quay lại Australia, giảng dạy tại Đại học Curtin (Perth), sau đó là Đại học New South Wales (UNSW). Đại học New South Wales nằm trong nhóm G8 những đại học lớn và lâu đời nhất tại Australia, luôn được xếp hạng cao trên BXH thế giới.

Trong sự nghiệp nghiên cứu, anh nhận nhiều giải thưởng uy tín như Giải thưởng Tạp chí Hóa học Thieme năm 2014, học bổng nghiên cứu Discovery Early Career Research Award (DECRA) của Hội đồng Nghiên cứu Úc, và học bổng Athel Beckwith do Viện Hóa học Hoàng gia Australia trao tặng năm 2016.

Năm 2019, anh nhận được Học bổng ARC Future Fellowship của Chính phủ Úc dành cho các nhà nghiên cứu xuất sắc trong việc nghiên cứu các lĩnh vực mang lại lợi ích quốc gia và quốc tế.

Năm 2021, Nguyễn Thành Vinh được phong hàm Phó Giáo sư tại Trường Hóa học, Đại học New South Wales khi chỉ mới 39 tuổi. Theo thông tin trên website trường, PGS Nguyễn Thành Vinh nghiên cứu về các lĩnh vực: Tổng hợp hóa học hữu cơ, Hóa học các hợp chất tự nhiên, Xúc tác và cơ chế phản ứng hóa học.

Gia đình Thành Vinh hội ngộ diễn viên Hà Hương đóng vai Nguyệt trong bộ phim.

Về cuộc sống cá nhân, Nguyễn Thành Vinh kết hôn năm 2009 với vợ là bạn học thời cấp 3, có cuộc sống gia đình viên mãn tại xứ sở chuột túi. Anh ít chia sẻ về đời tư, nhưng qua những hình ảnh hiếm hoi trên mạng xã hội có thể thấy gia đình anh thường cùng nhau đi du lịch, khám phá nhiều vùng đất mới.

Năm 2019, khi về Việt Nam thăm quê, anh vẫn giữ mối liên hệ thân tình với các bạn diễn năm xưa, trong đó có diễn viên Hà Hương thủ vai Nguyệt nổi tiếng.