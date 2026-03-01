Á hậu Việt đã ra mắt bố mẹ bạn trai thiếu gia, không dám tính chuyện cưới sớm vì sợ 3 đời chồng

Sau khi chính thức công khai chuyện tình cảm với bạn trai thiếu gia vào dịp đầu năm, Á hậu Vũ Thuý Quỳnh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi có những chia sẻ thẳng thắn trong một buổi livestream mới đây.

Theo đó, khi được netizen hỏi thẳng: "Sao Đức Phạm có drama nhiều mà vẫn đồng ý hẹn hò?", Á hậu sinh năm 1998 không né tránh mà trả lời khá thản nhiên: "Bây giờ quen rồi, biết sao giờ? Ông trời bắt phải quen rồi". Cô cho biết điều quan trọng nhất là cách bạn trai đối xử tử tế với mình. Về những ồn ào xoay quanh Đức Phạm, Vũ Thuý Quỳnh nói bản thân chỉ đọc sơ qua,

Vũ Thuý Quỳnh chia sẻ về mối quan hệ hiện tại với thiếu gia Đức Phạm (Clip: Vnetizen)

Đáng chú ý, người đẹp tiết lộ đã về ra mắt gia đình bạn trai. Thông tin này nhanh chóng khiến cư dân mạng bàn tán, bởi việc ra mắt phụ huynh thường được xem là một bước tiến nghiêm túc trong mối quan hệ. Tuy nhiên, khi được hỏi về chuyện cưới xin, Vũ Thuý Quỳnh khẳng định hiện tại chưa vội.

"Tuổi Mậu Dần thì đừng lấy chồng sớm. Nhiều người nói sinh năm 98 có 3 đời chồng kìa, nên mọi người đừng hỏi tôi bao giờ cưới, từ từ nha mọi người vì nghe cũng hơi rén. Mà bạn trai tôi tuổi Ngọ nên cả hai hợp nhau, mọi người yên tâm", Vũ Thuý Quỳnh chia sẻ.

Vũ Thuý Quỳnh cho biết đã về nhà bố mẹ của Đức Phạm, nhưng không gấp gáp tính chuyện cưới xin. Ảnh: NVCC

Vào giữa tháng 11 năm ngoái, doanh nhân Đức Phạm đăng tải hình ảnh thân mật bên Á hậu Thuý Quỳnh kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Yêu em". Cho đến dịp đầu năm Bính Ngọ, Vũ Thuý Quỳnh chính thức công khai mối quan hệ.

Trên trang cá nhân, Vũ Thuý Quỳnh đăng tải loạt khoảnh khắc thân mật cùng Đức Phạm trong chuyến du lịch biển. Trong ảnh, nàng hậu diện trang phục năng động, khoe vóc dáng thon gọn. Đức Phạm cũng xuất hiện giản dị, thoải mái tương tác và dành cử chỉ gần gũi cho bạn gái.

Vũ Thuý Quỳnh dành lời lẽ ngọt ngào để nói về tình cảm hiện tại: "Ngoại lệ trong suốt 27 năm. Yêu anh. Thôi thì cả nước biết rồi, thì hôm nay ngày cuối năm, không mong gì hơn: Chúng ta mạnh khoẻ, hạnh phúc, bình an".

Vũ Thuý Quỳnh và Đức Phạm bị soi hẹn hò từ tháng 9 năm ngoái. Ảnh: MXH

Vũ Thuý Quỳnh từng lọt top 10 Siêu Mẫu Việt Nam 2018, top 10 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 trước khi trở thành Á quân 3 tại The New Mentor 2023. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, người đẹp gốc Điện Biên cán đích ở vị trí Top 5 chung cuộc. Đến Miss Uinverse Vietnam 2024, Vũ Thuý Quỳnh đăng quang Á hậu 2.

Hồi cuối tháng 9, cả hai bị bắt gặp liên tục có nhiều cử chỉ thân thiết, thoải mái trò chuyện trong một giải đấu pickleball. Từ lúc xuất hiện cho đến khi ra về, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm hầu như dính như sam, khiến nhiều người không khỏi để mắt. Đức Phạm từng có cuộc hôn nhân với Diệp Lâm Anh và có 2 con chung. Nhưng sau 4 năm chung sống thì cả hai quyết định ly hôn.