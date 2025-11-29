Á hậu Việt bí mật tổ chức lễ ăn hỏi, chồng doanh nhân lần đầu lộ rõ mặt

Càng về những ngày cuối năm, showbiz Việt càng tưng bừng cưới hỏi. Sau Quỳnh Châu, Đỗ Hà, Tâm Như... thì Á hậu Hương Ly sẽ chính thức gia nhập hội cô dâu mới vào tháng 12 này. Hiện tại, Hương Ly đã gửi thiệp mời đến các sao Việt, bạn bè thân thiết.

Trước thềm tiệc cưới chính thức, Hương Ly và doanh nhân Tùng Anh đã tổ chức đám hỏi tại quê nhà đàng gái. Cả hai giữ kín mọi thông tin, chỉ xuất hiện vài hình ảnh do bạn bè, người thân chia sẻ. Trong ngày trọng đại, Hương Ly diện áo dài trắng, trang điểm nhẹ nhàng. Rạp cưới của Hương Ly có màu đỏ chủ đạo, chỉn chu và hoành tráng. Đặc biệt, sau thời gian úp úp mở mở thì chân dung doanh nhân Tùng Anh - chồng Hương Ly cũng lộ rõ mặt.

Hương Ly diện áo dài trắng trong lễ đính hôn tổ chức ở quê

Hương Ly được tặng nhiều sính lễ vàng, chú rể lần đầu lộ diện rõ mặt

Đám cưới của Hương Ly sẽ diễn ra vào ngày 6/12 tại trung tâm tiệc cưới giống với Hoa hậu Đỗ Hà và Viết Vương tại Hà Nội. Theo thông tin trên thiệp, cả hai sẽ bắt đầu đón khách từ 17h30, tổ chức tiệc thề nguyện vào 18h30, sau đó ăn uống, nhún nhảy tưng bừng cùng khách mời. Đây cũng dự là hôn lễ sẽ quy tụ rất nhiều khuôn mặt Hoa hậu, Á hậu Vbiz.

Cặp đôi cũng đã tổ chức lễ dạm ngõ cách đây 2 tháng

Hương Ly từng đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, ghi điểm nhờ chiều cao 1m76, kỹ năng catwalk chuyên nghiệp và gương mặt sắc sảo. Trước khi bước vào đấu trường nhan sắc, Hương Ly đã có kinh nghiệm làm người mẫu, nhiều lần gây chú ý trên các sàn runway lớn nhỏ. Cô nhiều lần thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, lọt vào top 5 năm 2019 và 2022. Năm 2023, Hương Ly tiếp tục đăng ký dự Miss Universe Vietnam và đạt danh hiệu Á hậu 1. Sau đó, người đẹp được bổ nhiệm làm Giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam.

Hương Ly nhận lời cầu hôn vào tháng 3/2025. Theo nhiều nguồn tin, bạn trai của cô là một doanh nhân người Hà Nội, không hoạt động trong ngành giải trí. Trước đây anh từng du học tại London (Anh) rồi về kế nghiệp gia đình. Hiện tại chồng tương lai của Hương Ly kinh doanh ngành sản xuất giấy. Trong một lần chia sẻ, khi được hỏi về mẫu người bạn trai sẽ chinh phục được mình, Hương Ly nói: "Khi năng lượng bạn phát ra thế nào thì bạn sẽ gặp người có năng lượng tương tự. Tôi không ngại chờ đợi và cũng không đặt nặng tài chính khi yêu".

Hương Ly đã tổ chức lễ ăn hỏi tại quê hồi tháng 9/2025. Thời gian qua, cô đã hạn chế hoạt động, chuyển hẳn ra Hà Nội để sinh sống.

Hương Ly được cầu hôn trong chuyến đi tại Nhật Bản