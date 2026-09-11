Á hậu Vbiz từng bán cá khô nuôi 5 con: Mua penthouse hơn 10 tỷ, 2 lần cưới hụt

Sau thời gian hoạt động nghệ thuật, cô dần rời xa showbiz để tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Diễm Châu từng là diễn viên truyền hình quen thuộc với khán giả Việt. Bên cạnh diễn xuất, cô từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và giành danh hiệu Á hậu Áo dài năm 2006. Năm 2008, Diễm Châu tham gia Hoa hậu Việt Nam và lọt Top 10 chung cuộc. Trong sự nghiệp diễn xuất, cô ghi dấu qua nhiều bộ phim như Cô Gái Xấu Xí, Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ, Yêu Từ Thuở Nào, Ngõ Vắng, Vợ Tôi Là Số 1...

Sau thời gian hoạt động nghệ thuật, Diễm Châu dần rời xa showbiz để tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình. Cô từng chia sẻ về hành trình trở thành mẹ của 5 đứa trẻ. Hai bé Cool và Thỏ là con của em gái được cô đón về chăm sóc, nuôi dưỡng. Sau đó, Diễm Châu sinh con trai Cuội. Đến cuối năm 2022, cô sang Thái Lan thực hiện phương pháp thụ tinh ống nghiệm và đón thêm cặp song sinh Jolie và Clara.

Nói về quyết định làm mẹ, Diễm Châu từng chia sẻ: "Hồi đó không ai thèm lấy tôi nên tôi đem con của em gái về nuôi, là 2 đứa. Sau này thì tôi có sinh được một bé trai. Tôi đi bán bánh tráng trộn, cá khô, có tiền nên tôi sang Thái Lan thụ tinh nhân tạo rồi sinh thêm được 2 đứa nữa". Cô cho biết đã chi hơn 1 tỷ đồng cho hành trình thụ tinh ống nghiệm để đón cặp song sinh.

Sau thời gian hoạt động nghệ thuật, Diễm Châu dần rời xa showbiz để tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình. Ảnh: FBNV

Diễm Châu hiện đang là mẹ của 5 nhóc tỳ. Ảnh: FBNV

Từng bán cá khô, bánh tráng để có thêm thu nhập

Vì bận chăm sóc các con, Diễm Châu chuyển hướng sang kinh doanh online để vừa tạo thu nhập vừa chủ động thời gian. Thời gian đầu, cô tự làm và bán nhiều món ăn như bánh tráng trộn, cá khô, ba rọi tóp mỡ rồi trực tiếp giao hàng cho khách. Sau đó, người đẹp mở rộng sang kinh doanh các sản phẩm, thực phẩm dành cho mẹ và bé. Công việc thuận lợi giúp Diễm Châu từng bước có nguồn thu nhập ổn định và tích lũy tài sản.

Không chỉ kinh doanh, Diễm Châu còn có nhiều năm tích lũy và đầu tư bất động sản. Năm 2020, cô dùng hơn 1 tỷ đồng tiền dành dụm để mua một mảnh đất. Chỉ khoảng hai tháng sau, mảnh đất tăng giá và được bán với mức hơn 3 tỷ đồng. Từ khoản tiền này, người đẹp tiếp tục xoay vòng vốn, mua bán và đầu tư thêm bất động sản.

Diễm Châu lấn sân kinh doanh online để vừa tạo thu nhập vừa chủ động thời gian. Ảnh: FBNV

Diễm Châu từng chia sẻ ở tuổi 38, cô có 7 mảnh đất tại khu vực ngoại ô TP.HCM, mỗi mảnh có giá khoảng 1-5 tỷ đồng, cùng một căn penthouse trị giá hơn 10 tỷ đồng. "Tôi mua đất từ miếng nhỏ rồi bán mua miếng lớn hơn, cứ nhiều lần như vậy mới có được như bây giờ. Hiện tôi tự tin có thể nuôi được các con đến 18 tuổi ở mức sống bình thường", cô từng bày tỏ.

Sau đó, giá trị căn penthouse được cô chia sẻ cụ thể là khoảng 16 tỷ đồng. Căn hộ rộng 210 m², nằm tại khu Phú Mỹ Hưng, TP.HCM, có không gian được thiết kế phù hợp với gia đình đông người. Đây từng là nơi Diễm Châu sinh sống cùng 5 đứa trẻ.

Năm 2025, người đẹp tiếp tục mua một căn hộ rộng 105 m², gồm 3 phòng ngủ, trị giá khoảng 6,7 tỷ đồng. Cô cho biết đã mua căn hộ này theo hình thức trả góp từ năm 2020 và dự định cho thuê, qua đó tiếp tục tích lũy thêm tài sản.

Từ những khoản tiền kiếm được trong quá trình kinh doanh, Diễm Châu lựa chọn cách tích lũy, xoay vòng vốn và đầu tư bất động sản. Sau nhiều năm, cô gây dựng được danh mục tài sản đáng kể, thay vì chỉ tập trung vào việc chi tiêu cho cuộc sống hiện tại.

Bên cạnh kinh doanh, cô còn duy trì việc tiết kiệm và đầu tư bất động sản trong nhiều năm. Ảnh: FBNV

Cô sở hữu căn hộ rộng 210 m², nằm tại khu Phú Mỹ Hưng, TP.HCM, có giá lên tới hơn 10 tỷ. Ảnh: FBNV

Chi tiền tỷ mỗi năm cho 5 con

Bên cạnh việc gây dựng tài sản, Diễm Châu dành phần lớn nguồn lực cho cuộc sống và việc học của 5 người con. Cô từng tiết lộ gia đình có thời điểm chi khoảng 300 triệu đồng mỗi tháng cho các khoản sinh hoạt. Riêng học phí của các con tại trường quốc tế lên tới khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm.

Với Diễm Châu, việc chăm sóc 5 đứa trẻ cũng đi kèm trách nhiệm tài chính không nhỏ. Người đẹp từng chia sẻ cô luôn cố gắng làm việc, tích lũy và tạo dựng tài sản bởi mong muốn các con có nền tảng vững vàng trong tương lai. Đây cũng là một trong những lý do cô lựa chọn kinh doanh và đầu tư thay vì chỉ dựa vào công việc nghệ thuật.

Cô từng tiết lộ gia đình có thời điểm chi khoảng 300 triệu đồng mỗi tháng cho các khoản sinh hoạt. Ảnh: FBNV

Hai lần cưới hụt trước khi bất ngờ thông báo kết hôn

Trong một buổi chia sẻ năm 2015, Diễm Châu tiết lộ cô từng trải qua hai mối tình kéo dài và đều đã tính đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, cả hai lần người đẹp đều quyết định dừng lại khi phát hiện những điểm ở đối phương khiến cô không còn cảm thấy tin tưởng. "Tôi đã trải qua 2 mối tình, đủ lâu và đều đã chuẩn bị đám cưới nhưng rồi tôi lại trở thành cô dâu chạy trốn khi phát hiện những điểm ở đối phương khiến mình không tin tưởng. Lúc đó, họ nhắn tin, gọi điện thế nào, tôi cũng không đáp lại", cô bộc bạch.

Đầu năm 2024, Diễm Châu vẫn chia sẻ cuộc sống độc thân vui vẻ và chưa có ý định kết hôn. Nữ diễn viên cho biết từng có nhiều người đàn ông tiếp cận nhưng khi biết cô đang chăm sóc 5 người con, họ e ngại và chủ động rút lui. Dù vậy, Diễm Châu khẳng định nếu gặp được người phù hợp, cô vẫn sẵn sàng "dựa dẫm" và vun vén cho một mái ấm.

Quan điểm của người đẹp từng khá rõ ràng khi cô cho rằng phụ nữ thường dễ chấp nhận việc chăm sóc chồng và con riêng của đối phương, trong khi đàn ông có thể không như vậy. Chính vì thế, thông tin Diễm Châu tổ chức tiệc cưới và đăng ký kết hôn vào tháng 10/2024 khiến nhiều người bất ngờ.

Người đẹp khá kín tiếng về đời tư và không công khai danh tính ông xã. Theo chia sẻ của Diễm Châu, cả hai đã có vài năm tìm hiểu trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Ông xã của cô là người Mỹ gốc Việt. Sau khi kết hôn, Diễm Châu vẫn hạn chế chia sẻ những thông tin liên quan đến cuộc sống hôn nhân, giữ sự riêng tư cho gia đình.

Diễm Châu tiết lộ cô từng trải qua hai mối tình kéo dài và đều đã tính đến chuyện kết hôn. Ảnh: FBNV

Tháng 10/2024, thông tin cô đã đăng ký kết hôn khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: FBNV



