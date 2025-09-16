Á hậu Vbiz ly hôn chồng ngoại quốc, một mình nuôi con trai lai Tây đẹp trai chuẩn "soái ca nhí"

Á hậu - MC Hoàng Oanh, tên thật Vũ Ngọc Hoàng Oanh, sinh năm 1990 tại Hà Nội. Cô từng giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi nhan sắc, trong đó có: Đại sứ Hot Vteen (2006), Hoa khôi khả ái Miss Sport (2012), giải nhất Top Girl (2012) và Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam qua ảnh 2012. Bên cạnh vai trò MC được khán giả yêu mến, Hoàng Oanh còn thử sức trong lĩnh vực diễn xuất với bộ phim Tháng năm rực rỡ.

Ngoài sự nghiệp, Á hậu - MC Hoàng Oanh còn được chú ý bởi chuyện tình cảm cá nhân. Cô từng có nhiều năm gắn bó với diễn viên Huỳnh Anh, sau đó kết hôn với doanh nhân Jack Cole vào năm 2019. Tuy nhiên, chỉ ba năm sau, cô tuyên bố ly hôn và trở thành mẹ đơn thân.

Đến nay, cậu bé Max- con trai Á hậu Hoàng Oanh đã lên 5 tuổi. Cậu bé sở hữu chiều cao đáng nể và ngoại hình lai cuốn hút. Hoàng Oanh cho biết, con trai Max ngày càng trưởng thành, hiểu chuyện và luôn ủng hộ mẹ trong mọi quyết định. Nữ MC tiết lộ hiện tại, cô dành trọn thời gian cho con và công việc, mong con được yêu thương, rèn luyện thói quen tự lập và hiểu rõ văn hóa Việt Nam.

Nhiều khi đi công tác xa, cô còn đưa Max cùng ông bà ngoại đi theo, giúp cả gia đình có nhiều thời gian bên nhau. Nhờ đó, bé có nhiều trải nghiệm vui vẻ, đáng nhớ và hòa đồng với mọi người xung quanh.

Hoàng Oanh cũng hạnh phúc khi thấy con trai sớm hình thành ý thức tự lập. Khi được hỏi về việc liệu có muốn Max theo nghệ thuật hay không, cô khẳng định gia đình không đặt mục tiêu con phải giàu có hay nổi tiếng. Nữ MC chỉ mong con trai khỏe mạnh, khôn lớn, trở thành người tử tế, tự lập và tự chủ trong cuộc sống, đồng thời được sống trong tình yêu thương trọn vẹn của gia đình và người thân.

Lên 5 tuổi, bé Max chuẩn bị vào lớp 1, nữ MC cũng đã đăng đàn tìm trường Song ngữ hoặc Quốc tế cho con. Điều này cho thấy người đẹp luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để con học tập và phát triển bản thân.

Hiện tại, Hoàng Oanh và Jack Cole đều đã có cuộc sống riêng. Nữ MC cho biết cô và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng nhau chăm sóc con trai. Cặp đôi thường xuyên gặp gỡ và xem nhau như những người bạn, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đầu năm 2023, Hoàng Oanh gây chú ý khi đưa bố mẹ và con trai sang Mỹ gặp gỡ và tham quan cùng gia đình chồng cũ.

Nữ MC chia sẻ: “ Mỗi tháng, ba Max sẽ sang thăm con một lần, mỗi lần ở lại khá lâu. Tôi hay đùa: ‘Sao lì vậy?’. Tôi tranh thủ khi nào có thời gian đều ở bên con. Những khoảnh khắc cả ba, mẹ cùng chơi với con rất quan trọng, để bé nhận trọn vẹn tình yêu thương. Nếu ba không qua thăm, bé vẫn thường xuyên gọi điện trò chuyện với gia đình bên nội. Điều đó diễn ra đều đặn và rất tự nhiên.”

“Hiện tại, tôi cảm thấy bình yên và vui vẻ với cuộc sống của mình. Tôi vẫn giữ ước mơ sẽ tìm được một người bạn đồng hành, một tri kỷ để cùng xây dựng gia đình hạnh phúc. Dù có mạnh mẽ và độc lập, tôi tin ai cũng muốn có người để chia sẻ niềm vui và hạnh phúc. Nếu chưa gặp được tri kỷ, tôi vẫn có thể sống một mình hạnh phúc, nhưng tôi mong có một người đồng hành bên cạnh ,” Hoàng Oanh chia sẻ.