Á hậu Trịnh Thuỳ Linh dạo này: Ở ẩn 6 tháng, lộ loạt "tín hiệu" làm dâu nhà giàu

Một trong những nàng hậu Gen Z sở hữu "pro5" con nhà người ta, được công chúng yêu mến chính là Trịnh Thuỳ Linh. Cô sinh năm 2001, là Á hậu 1 cuộc thi danh giá Hoa hậu Việt Nam 2022. Á hậu Thuỳ Linh, Á hậu Ngọc Hằng và Hoa hậu Thanh Thuỷ đã kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6/2025.

Đáng nói, từ sau đêm trao lại sứ mệnh danh giá, Á hậu Trịnh Thuỳ Linh đã "biến mất" bất thường. Lần cuối cô góp mặt trong sự kiện chính là đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024. Hiện tại, Hoa hậu Thuỳ Linh cũng đã khoá trang cá nhân, suốt 6 tháng qua không có bất kì cập nhật nào liên quan đến cuộc sống.

Trịnh Thuỳ Linh "đóng băng" mạng xã hội gần 6 tháng qua

Lần cuối cô xuất hiện công khai là trao vương miện lại cho Á hậu 1 Châu Anh tại Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024

Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, Trịnh Thuỳ Linh còn gây ấn tượng bởi học vấn "xịn xò". Trước khi lui về ở ẩn, cô tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Kinh doanh và Marketing - Đại học Coventry, Viện đào tạo quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân. Nàng hậu từng chia sẻ về thành tích này: "Linh luôn nhắc nhở bản thân rằng dù bận lịch trình khác vẫn phải dành thời gian để hoàn thành những bài tập, môn học của trường. Linh rất vui vì nỗ lực của mình được ghi dấu với số điểm tốt nghiệp thủ khoa".

Trịnh Thuỳ Linh chuẩn "con nhà người ta", vừa đẹp vừa tốt nghiệp thủ khoa

Sau gần ba năm kể từ khi đăng quang Á hậu tại Hoa hậu Việt Nam 2022, Trịnh Thùy Linh được đánh giá có hoạt động khá mờ nhạt so với Ngọc Hằng và Thanh Thuỷ. Dù không ồ ạt hoạt động trong giới giải trí như nhiều người đẹp cùng thời, nhưng mỗi lần xuất hiện, cô đều để lại ấn tượng bởi khí chất thanh lịch và cuộc sống ngày càng xa hoa, chuẩn "phú bà thế hệ mới".

Nếu trước đây Trịnh Thùy Linh ghi dấu với hình ảnh Á hậu ngọt ngào, trong trẻo thì dạo gần đây cô thay đổi phong cách rõ rệt. Người đẹp sinh năm 2001 dần chuyển hướng sang hình ảnh sang trọng, đẳng cấp và trưởng thành, với gu thời trang thiên về phong cách tối giản nhưng vẫn toát lên sự giàu có và khí chất "phú bà". Trịnh Thùy Linh diện loạt item đến từ các nhà mốt đình đám như Chanel, Louis Vuitton, Dior, Gucci… từ túi xách, trang phục cho đến phụ kiện. Cô cũng thường xuyên check-in tại các nhà hàng sang trọng, resort cao cấp và có những chuyến du lịch nghỉ dưỡng xa hoa, đắt đỏ.

Trịnh Thuỳ Linh kín tiếng, ít hoạt động hơn so với Ngọc Hằng và Thanh Thuỷ

Dạo này, Trịnh Thuỳ Linh có cuộc sống sang chảnh như "phú bà"

Cách sống kín tiếng, nhẹ nhàng và tinh tế dạo này của Trịnh Thuỳ Linh khiến nhiều khán giả liên tưởng đến phu nhân hào môn Á hậu Phương Nhi. Trước khi về làm dâu nhà tỷ phú, Phương Nhi cũng có thời gian sống bình lặng, sau đó mới dần rút khỏi làng giải trí, khoá các tài khoản MXH.

Thuỳ Linh đã khoá trang mạng xã hội

Ít ai biết, Á hậu Trịnh Thuỳ Linh và Phương Nhi cũng có mối quan hệ thân thiết. Trịnh Thuỳ Linh từng chia sẻ với chúng tôi: "Tôi và Nhi đều quen biết nhau từ trước đó rồi vì cả hai cùng ở Thanh Hóa, học chung trường cấp 2, cấp 3 với nhau. Dù không cùng lớp nhưng cả hai vẫn biết nhau, nói chuyện và có nhiều bạn bè chung. Phương Nhi chính là người thúc đẩy việc đi thi Hoa hậu của tôi. Trước đây tôi không có ý định thi Hoa hậu nhưng khi được nhìn hình ảnh của Phương Nhi ngày càng tiến bộ trong cuộc thi Miss World Vietnam, bản thân tôi cảm thấy ngưỡng mộ".

Thuỳ Linh là thành viên hội bạn Phương Nhi, Đỗ Hà

Chuyện tình cảm của Trịnh Thùy Linh cũng là một dấu hỏi lớn với khán giả. Cô từng bị soi một vài "hint" liên quan đến một chàng trai bí ẩn. Tuy nhiên, thay vì lên tiếng giải thích hay xác nhận, Thùy Linh chọn cách im lặng và giữ cho cuộc sống cá nhân thật riêng tư, không bị ảnh hưởng bởi dư luận.

Thuỳ Linh vướng tin đồn đã có người yêu, sắp cưới nhưng cô im lặng