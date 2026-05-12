Á hậu Thu Trúc cùng hoa hậu Phan Kim Oanh về Thanh Hóa tri ân thầy cô

Sau khi đăng quang á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, người đẹp Thu Trúc đã trở về Trường THCS Tào Xuyên (Thanh Hóa) – nơi gắn bó với những năm tháng học trò và nuôi dưỡng những ước mơ đầu tiên của mình.

Đồng hành cùng Thu Trúc trong chuyến trở về đặc biệt này có hoa hậu Phan Kim Oanh. Xuất hiện với hình ảnh giản dị, gần gũi nhưng vẫn nổi bật thần thái tự tin sau đăng quang, nàng á hậu nhanh chóng nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ thầy cô và học sinh toàn trường.

Á hậu Thu Trúc trở lại trường được các học sinh chào đón.

Không khí buổi gặp gỡ trở nên xúc động khi Thu Trúc hội ngộ những thầy cô từng dìu dắt mình trong quãng thời gian đi học. Người đẹp chia sẻ, dù đã đứng trên nhiều sân khấu lớn, cảm giác trở về mái trường cũ vẫn mang lại những cảm xúc rất đặc biệt. Với cô, đây là nơi đã dạy những bài học đầu tiên về tri thức, sự lễ phép, lòng biết ơn và nghị lực sống.

Nàng hậu bên các thầy cô giáo.

Trong buổi giao lưu, Thu Trúc cũng dành thời gian trò chuyện, truyền động lực cho các em học sinh về hành trình theo đuổi ước mơ. Nàng á hậu nhắn nhủ rằng hoàn cảnh không quyết định tương lai, điều quan trọng là sự kiên trì và niềm tin vào bản thân. Những chia sẻ chân thành của cô nhận được nhiều sự hưởng ứng từ thầy cô và học sinh.

Hoa hậu Phan Kim Oanh được nhiều học sinh xin chữ ký.

Hoa hậu Phan Kim Oanh được khen ngày càng nhuận sắc.

Sự xuất hiện của hoa hậu Phan Kim Oanh cũng để lại nhiều ấn tượng. Với vai trò trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026, cô tiếp tục đồng hành, định hướng để Thu Trúc xây dựng hình ảnh gắn với các hoạt động cộng đồng và lan tỏa giá trị văn hóa.

Sau khi trở lại thăm trường cũ, Thu Trúc đã trở lại Hà Nội để chuẩn bị lên đường sang Ai Cập vào sáng 13/5 tham dự Miss Eco International 2026 – đấu trường nhan sắc quốc tế hướng đến thông điệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Thu Trúc tiết lộ, cô muốn hướng tới hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, bản lĩnh, giàu lòng biết ơn và luôn trân trọng những giá trị văn hóa cội nguồn.