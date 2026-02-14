Á hậu Quỳnh Anh là nàng thơ của NTK Vũ Tường Vi

Mới đây, Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 xuất hiện trong bộ sưu tập thời trang mang tên“Phồn hoa”. Cô thể hiện trọn vẹn tinh thần của những thiết kế chất liệu lụa - vốn được xem là “ngôn ngữ” quen thuộc của nhà thiết kế Vũ Tường Vi trong làng thời trang Việt.

Bộ sưu tập “Phồn hoa” được Vũ Tường Vi ấp ủ trong gần một năm, là bước tiếp nối cho triết lý sáng tạo mà chị theo đuổi từ những ngày đầu: thời trang chỉ thực sự bền bỉ khi có thể đồng hành lâu dài cùng người phụ nữ.

Á hậu Quỳnh Anh.

Là “nàng thơ” mới của Vũ Tường Vi, Á hậu Quỳnh Anh thể hiện trọn vẹn tinh thần này. Vẻ đẹp quyến rũ, sang trọng giúp cô lột tả vẻ đẹp của những thiết kế độc bản. Sự xuất hiện của người đẹp cũng mang đến cho bộ sưu tập một hình ảnh vừa đài các, vừa hiện đại, đúng với tinh thần mà nhà thiết kế theo đuổi.

Theo NTK Vũ Tường Vi, các thiết kế lụa trong “Phồn hoa” không chỉ dừng lại ở vẻ óng ả bề mặt, mà được xử lý để phát huy tối đa độ rủ bay, sự nhẹ và cảm giác mềm, mịn, mát khi mặc trong thời gian dài. Trang phục không nhằm mục đích trình diễn hình thức, mà hướng đến việc giúp người phụ nữ tự tin là chính mình, thể hiện phong thái riêng một cách tự nhiên và cá tính.

Bộ sưu tập được thực hiện bằng kỹ thuật draping trực tiếp trên canh, cho phép NTK xử lý phom dáng theo tỷ lệ vàng một cách linh hoạt, tự nhiên theo độ rủ và sự mềm mại của chất liệu lụa, thay vì áp đặt những hình khối cứng nhắc. Kỹ thuật này giúp mỗi thiết kế có độ mềm mại, uyển chuyển và giữ được sự cân bằng giữa tỷ lệ, tính thẩm mỹ và trải nghiệm cho người mặc.

Tinh thần yêu thiên nhiên hiện diện xuyên suốt trong bộ sưu tập “Phồn hoa” thông qua các họa tiết in lấy cảm hứng từ hoa, thực vật và sinh khí của tự nhiên, được khai thác bằng ngôn ngữ tạo hình giàu cảm xúc. Các hình ảnh này được xử lý kết hợp cùng những mảng hình lập thể và trừu tượng, như một tác phẩm hội họa, tạo nên một tổng thể vừa mềm mại, nữ tính, vừa mang dấu ấn cá tính và nghệ thuật rõ nét.

Vẻ đẹp sang trọng của nàng hậu khi diện thiết kế cùa Vũ Tường Vi.

Chia sẻ về lần xuất hiện trong “Phồn hoa”, Quỳnh Anh cho biết cô bị thuyết phục ngay từ lần đầu thử trang phục. “Lụa luôn mang lại cho tôi cảm giác rất nữ tính nhưng không hề yếu đuối. Khi mặc thiết kế của chị Vũ Tường Vi, tôi cảm nhận được sự nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhưng vẫn đủ cấu trúc để mình tự tin và giữ được thần thái riêng”, người đẹp bày tỏ.

Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 cũng cho rằng “Phồn hoa” là lựa chọn cho những người phụ nữ muốn thể hiện bản thân một cách tinh tế. “Tôi thích cách bộ sưu tập tôn trọng cá tính người mặc. Trang phục không lấn át mình mà giúp mình rõ nét hơn. Với tôi, đó mới là giá trị bền vững của thời trang”, Quỳnh Anh chia sẻ thêm.

Nguyễn Quỳnh Anh quê Hà Nội, được công chúng biết đến sau khi giành danh hiệu Á quân The Face Vietnam 2018. Sở hữu chiều cao 1,73m, cân nặng 54kg cùng số đo 82-63-93cm, cô nhanh chóng ghi dấu ấn trong làng mốt nhờ phong thái chuyên nghiệp và thần thái cuốn hút trên sàn diễn.

Quỳnh Anh từng theo học ngành Quản trị Nhân lực tại Đại học Công đoàn Hà Nội và Cao đẳng Du lịch Sài Gòn, cho thấy hình ảnh một người đẹp có nền tảng học vấn và định hướng rõ ràng. Tháng 12/2021, cô đăng quang quán quân Siêu mẫu châu Á, cột mốc quan trọng giúp tên tuổi thăng hạng và trở thành một trong những gương mặt đắt show của thời trang Việt.

Năm 2024, Quỳnh Anh giành ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Đầu năm 2026, cô lần đầu lấn sân sang lĩnh vực phim truyền hình với vai Thanh Hương trong bộ phim “Lời hứa đầu tiên”.