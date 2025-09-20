Á hậu quê Thanh Hóa bật khóc nức nở

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của á hậu Hoàn vũ Hoàng Thùy, cầu thủ Bùi Tiến Dũng và diễn viên Lâm Vỹ Dạ.

Gia đình em Hồ Thị Thùy

Tại chương trình tuần này, các nghệ sĩ cùng nhau thực hiện thử thách giúp đỡ em Hồ Thị Thùy (2016), đang là học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Quỳnh Xuân B, phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An.

Mẹ em qua đời đột ngột vào cuối tháng 6/2025 do nhiễm trùng máu khi đang mang thai. Hiện Thùy sống cùng cha là anh Hồ Văn Định (sinh năm 1990) và ba em nhỏ.

Trước đây, anh Định làm thợ hồ, vợ anh lo việc đồng áng với 3 sào ruộng, mỗi năm 2 vụ, mỗi vụ thu được khoảng 2 tạ thóc, vừa đủ để nuôi sống cả nhà. Khi còn vợ, anh thường làm ngày làm đêm, có tháng tới 40 công, mỗi công được trả 450 nghìn đồng. Nhưng từ khi vợ mất, anh phải ở nhà chăm sóc bốn con còn quá nhỏ và cha già bị tai biến, không thể đi làm xa như trước.

Vì mẹ mất đột ngột, các con còn quá bé nên thường xuyên khóc đòi mẹ. Thùy ước mơ sau này trở thành cô giáo. Em nói sẽ cố gắng ăn nhiều để mau lớn, phụ cha kiếm tiền nuôi các em. Những lúc không đến trường, Thùy phụ nhặt rau, rửa chén, trông em nhỏ.

Hoàng Thùy bật khóc

Em nói: “Với em, cha mẹ là những người tuyệt vời nhất trên đời. Mất mẹ, em chỉ mong cha luôn mạnh khỏe để đồng hành cùng các chị em. Những khi nhớ mẹ, ba chị em lại đứng trước bàn thờ, thắp hương và thầm thì trò chuyện cùng mẹ”.

Hình ảnh ngôi nhà đầy trẻ nhỏ, một người cha tất tả lo toan mọi việc và chăm sóc cha già bệnh nặng, khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng.

Lâm Vỹ Dạ xót xa nói: “Tôi đau lòng trước nỗi mất mát quá lớn, nỗi đau còn quá mới của gia đình bé Hồ Thị Thùy, khi chỉ trong thời gian ngắn, các con nhỏ đã mất đi hai người thân yêu nhất. Điều khiến tôi trăn trở nhất là hình ảnh anh Hồ Văn Định, người cha đơn thân phải một mình gà trống nuôi 4 con thơ, trong đó đứa nhỏ nhất chỉ mới 3 tuổi. Cảnh những đứa trẻ hồn nhiên chưa hiểu hết về nỗi đau mất mẹ khiến người làm mẹ như tôi nghẹn lòng”.

Á hậu Hoàng Thùy cũng bật khóc chia sẻ: “Là người con xứ Thanh, tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được đồng hành cùng chương trình trên chính quê hương mình. Dù đây là lần thứ hai góp mặt trong chương trình, nhưng khi chứng kiến những mất mát của các em nhỏ, tôi vẫn không cầm được nước mắt.

Khi bế em gái của bé Thùy, tôi thấy em ôm chặt tôi như tìm kiếm hơi ấm tình mẹ. Em bé đang trên tay tôi, bé ôm tôi rất chặt và tôi biết đây là cái ôm mà bé rất cần vì mới mất mẹ được hai tháng. Nhìn người mẹ còn quá trẻ đã ra đi, để lại bốn đứa con thơ, ai cũng phải xót xa.

Bé nhỏ nhất vẫn chưa hiểu chuyện, vẫn hồn nhiên chạy nhảy. Hình ảnh ấy càng bóp nghẹt tim tôi. Không phải giọt nước mắt mà chính nụ cười hồn nhiên của bé khiến ai cũng thấy đau lòng. Tôi phải cố gắng nén sự xúc động để có thể sẻ chia và tiếp thêm niềm tin cho nhân vật”.