Ở tuổi 25, người đẹp gen Z không chỉ duy trì các hoạt động nghệ thuật mà còn ghi dấu ấn trên con đường học vấn.

Chiều 26/11, Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023 Đào Hiền có mặt tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) để bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Báo chí học. Đề tài cô lựa chọn là "Thông tin về người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay", thuộc chuyên ngành Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Báo mạng điện tử.

Xuất hiện trong trang phục thanh lịch, người đẹp tự tin trình bày kết quả nghiên cứu và trả lời những câu hỏi phản biện từ hội đồng. Kết thúc buổi bảo vệ, Đào Hiền đạt 9,2 điểm và được đánh giá tốt nghiệp loại xuất sắc. Trước đó, cô có một báo cáo khoa học và được cộng thêm 0,5 điểm theo quy chế. Người đẹp dự kiến nhận bằng tốt nghiệp vào tháng 12/2026.

Có mặt tại buổi bảo vệ để động viên Đào Hiền là bố, em trai cùng một số người thân, bạn bè. Người đẹp bày tỏ niềm hạnh phúc khi trong suốt hai năm học tập luôn nhận được sự cổ vũ từ gia đình và những người xung quanh. Đây cũng là nguồn động lực giúp cô kiên trì theo đuổi chương trình học bên cạnh lịch trình hoạt động nghệ thuật.

Chiều 26/11, Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023 Đào Hiền có mặt tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) để bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Báo chí học.

Có mặt tại buổi bảo vệ để động viên Đào Hiền là bố, em trai cùng một số người thân, bạn bè.

Đề tài luận văn của Đào Hiền được nhận xét gắn trực tiếp với lĩnh vực mà cô đang hoạt động. Sau khi giành ngôi vị Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023, người đẹp có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với môi trường giải trí và truyền thông. Từ trải nghiệm của một nhân vật từng xuất hiện trên báo chí, cô mong muốn tìm hiểu sâu hơn về cách báo mạng điện tử khai thác, phản ánh thông tin liên quan đến người nổi tiếng.

Để hoàn thành luận văn, người đẹp quê Nghệ An phải đối mặt với không ít áp lực khi lịch trình công việc và học tập liên tục đan xen. Ngoài thời gian khảo sát số liệu, đọc tài liệu và chỉnh sửa bản thảo theo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn, cô vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật, tham dự sự kiện và những chương trình cộng đồng. Có những ngày, Đào Hiền phải tranh thủ xử lý tài liệu vào đêm muộn sau khi kết thúc công việc hoặc tận dụng thời gian di chuyển giữa các lịch trình.

Chia sẻ về hành trình này, Đào Hiền cho biết danh hiệu Á hậu mang đến nhiều cơ hội nhưng tri thức mới là nền tảng để cô phát triển lâu dài. Việc nghiên cứu chuyên sâu về truyền thông cũng giúp người đẹp có thêm góc nhìn đa chiều và bản lĩnh hơn trong công việc.

Để hoàn thành luận văn, người đẹp quê Nghệ An phải đối mặt với không ít áp lực khi lịch trình công việc và học tập liên tục đan xen.

Trước khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ, Đào Hiền từng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vào tháng 3/2024. Cô thuộc nhóm sinh viên tốt nghiệp sớm của lớp với thành tích loại giỏi.

Sau khi nhận bằng Thạc sĩ, người đẹp dự định tiếp tục học lên Tiến sĩ để đào sâu chuyên môn nghiên cứu. Cô cũng mong muốn có cơ hội thử sức ở vai trò trợ giảng hoặc giảng dạy tại trường đại học, qua đó tích lũy kinh nghiệm sư phạm và chia sẻ những trải nghiệm thực tế với sinh viên.

Trong khi đó, các hoạt động MC, nghệ thuật và dự án thiện nguyện vẫn sẽ được cô duy trì song song với định hướng học thuật.

Trước khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ, Đào Hiền từng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vào tháng 3/2024.

Đào Thị Hiền sinh năm 2001, quê Nghệ An, là em gái của người đẹp Đào Thị Hà – Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016. Trước khi được biết đến rộng rãi tại Miss World Vietnam 2023, cô từng tham gia Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 và lọt top 5 chung cuộc, đồng thời giành giải Người đẹp Biển. Tại Miss World Vietnam 2023, Đào Hiền tiếp tục ghi dấu ấn khi giành ngôi vị Á hậu 1 cùng danh hiệu Người đẹp Nhân ái. Cô cũng góp mặt trong top 5 Người đẹp Du lịch và top 5 Người đẹp Biển.

Đào Thị Hiền từng lọt Top 5 Hoa hậu Việt Nam năm 2016.

Bên cạnh hoạt động tại các cuộc thi nhan sắc, Đào Hiền từng làm người mẫu tự do và theo đuổi công việc MC song ngữ.

Sau khi đăng quang, người đẹp tham gia một số hoạt động giải trí, sự kiện thời trang và các chương trình thiện nguyện.