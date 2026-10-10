Á Hậu Phương Thanh khoe dáng ấn tượng, "xả" loạt ảnh biển khiến CĐM xao xuyến

Á hậu 1 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Đỗ Thị Phương Thanh vừa "gây sốt" mạng xã hội.

Sắc vóc ngày càng thăng hạng của Á hậu Đỗ Thị Phương Thanh

Sau khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, Đỗ Thị Phương Thanh liên tục thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả nhờ nhan sắc ngọt ngào cùng những hoạt động nghệ thuật nổi bật. Gần đây, người đẹp gốc Thái Bình tiếp tục làm "dậy sóng" mạng xã hội khi đăng tải loạt ảnh thả dáng đầy ấn tượng bên bãi biển thơ mộng. Những khung hình tự nhiên, tràn ngập năng lượng phóng khoáng nhưng không kém phần quyến rũ nhanh chóng nhận về bão tương tác từ người hâm mộ và cư dân mạng.

Trong bộ ảnh vừa được chia sẻ, Á hậu Phương Thanh lựa chọn thiết kế đồ bơi một mảnh tông màu pastel trang nhã. Trang phục đơn giản nhưng có phom dáng ôm sát, giúp cô khéo léo phô diễn lợi thế hình thể thon gọn cùng những đường cong chuẩn chỉnh. Không cần những bộ cánh quá cầu kỳ hay cắt xẻ táo bạo, người đẹp sinh năm 2000 vẫn toát lên sức hút khó cưỡng nhờ vóc dáng mảnh mai, khỏe khoắn và làn da trắng mịn màng. Dưới ánh sáng tự nhiên của buổi chiều hoàng hôn bên bờ biển, nhan sắc của nàng Á hậu càng thêm phần rạng rỡ và cuốn hút.

Thần thái của Phương Thanh trong loạt ảnh này nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Giữa không gian bao la của biển cả và những ghềnh đá tự nhiên, cô nàng thoải mái thả dáng với những biểu cảm tự nhiên, từ nụ cười rạng rỡ, tràn đầy năng lượng cho đến những khoảnh khắc dịu dàng, tự nhiên khi dạo bước bên sóng nước. Mái tóc đen dài, xoăn nhẹ tự nhiên bay trong gió biển càng làm tăng thêm vẻ mềm mại, nữ tính và đầy thơ mộng cho từng khung hình. Có thể thấy, sự tự tin và khả năng biểu cảm trước ống kính của Phương Thanh ngày càng tự nhiên, chuyên nghiệp hơn sau một thời gian hoạt động với danh hiệu mới.

Dưới phần bình luận của bài viết, đông đảo khán giả và bạn bè đã để lại những lời khen có cánh cho sắc vóc ngày càng thăng hạng của nàng Á hậu. Nhiều người nhận xét rằng Phương Thanh sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, ngọt ngào rất dễ gây thiện cảm, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sắc vóc ngày càng mặn mà, cuốn hút.

Hành trình thăng tiến và nỗ lực khẳng định bản thân của nàng Á hậu

Sự yêu mến mà công chúng dành cho Đỗ Thị Phương Thanh không đơn thuần đến từ vẻ đẹp ngoại hình mà còn bắt nguồn từ nền tảng vững chắc cùng quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ. Tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Phương Thanh bước vào đấu trường nhan sắc với sự tự tin cùng nền tảng nghệ thuật phong phú, từ diễn xuất, hội họa cho đến âm nhạc. Trước khi chạm tay tới ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, cô từng ghi dấu ấn khi lọt Top 10 và giành giải thưởng Người đẹp có làn da đẹp nhất tại Miss World Vietnam 2023.

Trở về từ sân chơi nhan sắc lớn, người đẹp Thái Bình luôn giữ thái độ cầu thị, tích cực tham gia các sự kiện văn hóa nghệ thuật và các chương trình thiện nguyện vì cộng đồng. Không dừng lại ở việc hoạt động nghệ thuật, Phương Thanh còn chú trọng trau dồi tri thức khi tiếp tục nâng cao học vấn và rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ. Cô luôn mong muốn xây dựng hình tượng một nàng hậu thế hệ mới vừa có tài sắc, vừa có chiều sâu tri thức và tinh thần trách nhiệm với xã hội.

Bộ ảnh biển lần này cũng đánh dấu sự linh hoạt trong phong cách của Phương Thanh, cho thấy cô không đóng khung bản thân trong một hình mẫu cố định. Nàng Á hậu có thể biến hóa mềm mại giữa nét dịu dàng, trong trẻo thường thấy và phong thái quyến rũ, hiện đại khi cần thiết. Sự biến đổi tích cực và văn minh này giúp cô nhận được nhiều đánh giá cao từ giới chuyên môn, đồng thời củng cố vững chắc tình cảm của người hâm mộ trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Chặng đường phía trước của Á hậu Đỗ Thị Phương Thanh vẫn còn rất dài với nhiều dự án và thử thách mới đang chờ đón. Với tinh thần nghiêm túc và niềm đam mê cống hiến cho nghệ thuật, cô gái trẻ được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ hơn nữa, khẳng định vị thế riêng trong làng giải trí Việt và lan tỏa những giá trị sống tích cực tới cộng đồng.