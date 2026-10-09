Thích anh đồng nghiệp điển trai hơn 8 tuổi, cô gái sững sờ khi bước vào căn hộ của anh

Tuần trước, Kiên rủ tôi sang nhà chơi. Tôi vui vẻ nhận lời, nghĩ rằng đây cũng là dịp để hiểu hơn về cuộc sống thường ngày của người mình đang tìm hiểu.

Tôi năm nay 28 tuổi, mới vào làm tại một công ty được 5 tháng. Công việc khá ổn định, đồng nghiệp thân thiện. Trong số đó, người khiến tôi có nhiều thiện cảm nhất là Kiên, 36 tuổi, ngồi ngay cạnh bàn làm việc của tôi.

Ngày tôi mới vào công ty, sếp giao Kiên hướng dẫn tôi làm quen với công việc. Anh khá điển trai, nói chuyện nhẹ nhàng, làm việc có trách nhiệm và luôn sẵn lòng giúp đỡ đồng nghiệp. Ban đầu, chúng tôi chỉ trao đổi những vấn đề liên quan đến công việc, nhưng càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra mình có nhiều thiện cảm với anh.

Kiên cũng dần thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho tôi. Anh thường hỏi tôi đã ăn trưa chưa, có gặp khó khăn gì trong công việc không, thỉnh thoảng còn mua giúp tôi một cốc cà phê vào những buổi sáng bận rộn. Sự quan tâm vừa đủ ấy khiến tôi rung động. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi cũng mở lòng đón nhận tình cảm của anh.

Tuần trước, Kiên rủ tôi sang nhà chơi. Anh sống một mình trong căn hộ chung cư cách công ty khoảng 7km. Tôi vui vẻ nhận lời, nghĩ rằng đây cũng là dịp để hiểu hơn về cuộc sống thường ngày của người mình đang tìm hiểu. Thế nhưng, ngay khi bước chân vào nhà Kiên, tôi đã không khỏi bất ngờ.

Tôi từng đến nhà nhiều người bạn, đồng nghiệp, nhưng chưa thấy căn hộ nào sạch sẽ và ngăn nắp đến mức ấy. Sàn nhà sáng bóng, bàn ghế không có lấy một hạt bụi, đồ đạc được sắp xếp ngay hàng thẳng lối. Những đôi giày trên kệ đều quay mũi cùng một hướng, dép đi trong nhà cũng được đặt đúng vị trí.

Lúc bước vào, tôi vô tình để đôi giày hơi lệch. Kiên lập tức cúi xuống chỉnh lại cho ngay ngắn rồi mới đặt lên kệ. Tôi để chiếc túi xách lên bàn phòng khách, anh cũng nhẹ nhàng cầm lên, treo vào đúng vị trí. Những việc ấy diễn ra tự nhiên đến mức tôi có cảm giác anh đã quen với việc mọi thứ phải nằm đúng chỗ của nó. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ Kiên là người sạch sẽ, chỉn chu. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó mới khiến tôi thực sự choáng ngợp.

Hôm ấy, chúng tôi cùng đi chợ mua đồ về nấu bữa tối. Kiên chọn thực phẩm rất khéo, biết cách chọn rau tươi, thịt ngon, lại tính toán lượng thức ăn vừa đủ cho hai người. Về đến nhà, anh nhanh nhẹn sơ chế nguyên liệu, nấu nướng thành thạo khiến tôi khá bất ngờ vì một người đàn ông sống một mình lại đảm đang đến vậy.

Tôi chủ động vào bếp phụ giúp anh. Thế nhưng, chỉ một lúc sau, tôi đã cảm thấy mình làm gì cũng không đúng ý Kiên.

Ảnh minh họa bằng AI

Khi tôi rửa rau, anh nhắc phải tách từng lá để rửa kỹ, không được làm qua loa. Lúc tôi rửa thịt, anh dặn chú ý để nước không bắn ra ngoài bồn. Tôi vô tình làm vài giọt nước rơi xuống sàn, anh lập tức lấy khăn lau sạch. Tôi dùng chiếc thớt thái rau xong định để sang một bên, anh nhắc phải rửa ngay, lau khô rồi mới cất.

Đến chiếc bát hay cái thìa đã dùng, anh cũng muốn rửa luôn, không để dồn lại. Dao kéo phải đặt đúng vị trí, khăn lau bếp dùng xong phải giặt sạch và phơi ngay ngắn. Thậm chí, khi tôi mở một ngăn tủ để lấy gia vị rồi đóng lại chưa khít, Kiên cũng nhẹ nhàng nhắc tôi kiểm tra lần nữa.

Anh không cáu gắt hay nặng lời, nhưng những lời nhắc liên tục khiến tôi bắt đầu lúng túng. Tôi vốn không phải người bừa bộn, cũng biết dọn dẹp nhà cửa, song tôi vẫn có thói quen để mọi thứ tự nhiên một chút, chẳng hạn nấu ăn xong mới rửa bát hoặc cuối ngày mới quét nhà. Còn với Kiên, dường như việc gì cũng phải được xử lý ngay lập tức.

Trong suốt một ngày ở nhà anh, tôi thấy Kiên quét nhà, hút bụi tới 4-5 lần. Chỉ cần đi từ phòng khách vào bếp, anh cũng có thể nhìn xuống sàn để kiểm tra xem có vết bẩn nào không. Một chiếc gối bị xô lệch trên ghế sofa cũng được anh chỉnh lại ngay. Khi mở tủ lạnh lấy đồ, tôi càng bất ngờ hơn. Bên trong sáng bóng, thực phẩm được phân chia theo từng ngăn, hộp nọ xếp thẳng hàng với hộp kia. Rau củ, thịt cá đều được bảo quản riêng biệt, nhãn trên các hộp cũng quay cùng một hướng.

Phòng ngủ của Kiên cũng gọn gàng không kém. Chăn ga phẳng phiu, thơm mùi nước giặt, quần áo được treo theo từng loại, không có món đồ nào đặt sai chỗ.

Trong lúc ngồi nói chuyện, Kiên chia sẻ rằng anh vốn không thích những người sống bừa bộn, thiếu sạch sẽ. Với anh, nhà cửa phải gọn gàng thì đầu óc mới thoải mái, làm việc mới hiệu quả. Anh còn nói nếu sau này sống chung với ai, anh mong người đó cũng có nếp sinh hoạt giống mình.

Tôi hiểu mong muốn ấy không có gì sai. Bản thân tôi cũng thích một căn nhà sạch sẽ, ngăn nắp và luôn trân trọng những người biết chăm sóc không gian sống của mình. Hơn nữa, Kiên là người có trách nhiệm, biết nấu ăn, tự chăm lo cho bản thân chứ không dựa dẫm vào người khác. Đó đều là những điểm khiến tôi có thiện cảm với anh. Thế nhưng, sau buổi hôm ấy, tôi lại bắt đầu có những suy nghĩ khác.

Tôi tự hỏi, nếu hai người thực sự tiến xa, kết hôn rồi sống chung, liệu mình có phải luôn căng thẳng vì sợ làm điều gì đó chưa đúng ý anh? Nếu một ngày đi làm về mệt mỏi, tôi muốn nghỉ ngơi thay vì lập tức dọn dẹp, Kiên có thông cảm không? Nếu tôi nấu ăn làm nước bắn ra sàn, để chiếc cốc trên bàn lâu hơn một chút hay chưa kịp gấp chăn ngay sau khi thức dậy, liệu đó có trở thành nguyên nhân khiến hai người khó chịu với nhau?

Tôi không muốn đánh giá Kiên chỉ qua một ngày ở nhà anh. Có thể anh đã quen sống một mình, có những nguyên tắc riêng và đơn giản chỉ muốn mọi thứ sạch sẽ. Tôi cũng hiểu rằng tình yêu không có nghĩa là hai người phải giống nhau hoàn toàn, bởi ai cũng có những thói quen và cách sống riêng.

Nhưng tôi vẫn không khỏi băn khoăn. Tôi thích Kiên, có cảm tình với sự chu đáo và trách nhiệm của anh, song cũng sợ rằng khi tình yêu bước vào cuộc sống thường ngày, những khác biệt tưởng nhỏ nhặt lại trở thành áp lực.

Tôi chưa biết mình có nên tiếp tục tìm hiểu anh như trước hay cần thêm thời gian để quan sát và trò chuyện thẳng thắn về chuyện này. Tôi chỉ mong nếu thực sự đến với nhau, cả hai có thể cùng vun vén cho tổ ấm mà không phải sống trong cảm giác người này luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn của người kia.

Bởi với tôi, một ngôi nhà hạnh phúc không nhất thiết lúc nào cũng phải sạch bóng, mọi thứ đều ngay ngắn tuyệt đối. Đôi khi, điều quan trọng hơn cả là sau một ngày mệt mỏi, hai người có thể trở về nhà, thoải mái sống với nhau, biết nhường nhịn và chấp nhận những điều chưa hoàn hảo của đối phương.

Tâm sự của độc giả!