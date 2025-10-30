Á hậu Phương Nhi thành cổ đông tại công ty con của Vingroup

Theo thông tin đăng ký thành lập doanh nghiệp, Vin New Horizon có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Vingroup nắm giữ 65% cổ phần.

Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, sở hữu 32% cổ phần và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ba cổ đông còn lại gồm bà Nguyễn Phương Nhi, bà Bùi Lan Anh (hai con dâu của ông Vượng) và bà Phạm Nhật Minh Anh (con gái), mỗi người nắm 1% vốn.

Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002, quê Thanh Hóa, cao 1,7 m với số đo ba vòng 80-57-88 cm. Cô theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội, có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Năm 2022, cô giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam, đồng thời đoạt giải phụ "Người có làn da đẹp nhất". Một năm sau, Phương Nhi đại diện Việt Nam dự thi Miss International 2023 tại Nhật Bản và lọt Top 15 chung cuộc.

Lễ ăn hỏi của Phương Nhi và Minh Hoàng hồi tháng 1 năm nay.

Tháng 1 năm nay, Á hậu Phương Nhi tổ chức lễ ăn hỏi với ông Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai thứ hai của Chủ tịch Vingroup.

Từ sau khi kết hôn, Phương Nhi xuất hiện trong một số sự kiện quan trọng của tập đoàn như lễ khai mạc Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (ngày 28/8), lễ khánh thành và khởi công 250 công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh (ngày 19/8) và Đại hội cổ đông thường niên của Vingroup hồi đầu năm. Đây là những lần hiếm hoi cô xuất hiện công khai cùng gia đình sau lễ ăn hỏi.

Giữa tháng 10, Vingroup chính thức giới thiệu Vin New Horizon – mô hình đô thị hưu trí cao cấp đầu tiên do tập đoàn phát triển, với quy mô 20–50 ha mỗi khu tại Cần Giờ, TP HCM. Theo giới thiệu, Vin New Horizon được xây dựng dựa trên 6 trụ cột phát triển gồm: Sức khỏe – Tận hưởng – Hạnh phúc – Gắn kết – Trường thọ – An nhiên. Các trụ cột này được tích hợp trong từng khu đô thị, hướng đến việc đáp ứng các nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng, y tế, học tập và văn hóa – giải trí, đồng thời truyền cảm hứng tích cực để người cao tuổi tận hưởng trọn vẹn từng giai đoạn của cuộc sống.