Á hậu Phương Nga mang thai con đầu lòng sau 3 năm cưới diễn viên Bình An?

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Á hậu Phương Nga chăm sóc diễn viên Bình An tại bệnh viện đã thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Không chỉ gây ấn tượng với hình ảnh dịu dàng, đáng yêu, chi tiết vòng 2 của cô lại trở thành tâm điểm bàn luận.

Trong video, Phương Nga mặc áo phông trắng đơn giản, để lộ vòng 2 có phần lớn hơn thường thấy. Nhiều netizen tinh mắt nhanh chóng phán đoán nàng hậu đang có tin vui, thậm chí còn khẳng định vóc dáng này giống hệt những mẹ bầu ở giai đoạn đầu. Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận để lại như: "Có vẻ như Phương Nga đang bầu nhỉ", "Bụng kia chắc bầu 3-4 tháng rồi",...

Một số người bày tỏ niềm vui lây cho cặp đôi sau 3 năm kết hôn, cho rằng nếu đúng là sự thật thì đây sẽ là "trái ngọt" viên mãn của chuyện tình đẹp trong Vbiz. Trong khi đó, nhiều người khác cho rằng đây chỉ là suy đoán của cộng đồng mạng bởi phía chính chủ vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào.

Cư dân mạng chú ý vào vòng 2 khác thường của Á hậu Phương Nga

Nhiều netizen nghi vấn vòng 2 của bà xã Bình An giống mẹ bầu ở giai đoạn đầu

Vợ chồng Bình An - Phương Nga chưa lên tiếng về nghi vấn có "tin vui"

Bình An - Phương Nga luôn nằm trong danh sách những cặp đôi hot nhất showbiz Việt. Sau 4 năm hẹn hò, cả hai chính thức về chung một nhà vào tháng 10/2022. Từ khi kết hôn, cặp đôi không ngần ngại thể hiện tình cảm ở bất cứ đâu, tạo nên hình ảnh một tổ ấm tràn ngập sự vui vẻ.

Điểm đặc biệt trong hôn nhân của Bình An - Phương Nga là cách xưng hô "cậu - mợ" vừa dễ thương vừa gần gũi. Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hài hước, từ những màn "dìm hàng" không thương tiếc cho đến những clip trêu chọc nhau khiến người hâm mộ cười ngất.

Tuy hay trêu nhưng Bình An rất tâm lý và nổi tiếng chiều vợ, luôn tặng cô những món quà yêu thích. Dịp sinh nhật của Phương Nga, Bình An tặng chiếc xe ô tô sang trọng, đắt đỏ. Nam diễn viên cũng thường xuyên đưa cô đi du lịch, thậm chí "đu idol" cùng vợ. Vào dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Bình An đăng bộ hình hai vợ chồng kèm dòng chia sẻ hài hước: "Chúc mừng 2 năm của chúng ta. Anh hứa sẽ mạnh mẽ hơn để chịu được sự gia trưởng của em".

Bình An và Phương Nga có 4 năm hẹn hò và 3 năm hôn nhân

Khi xuất hiện sự kiện, cả hai không ngại trao nhau cử chỉ ngọt ngào

Trong đời sống thường nhật, cả hai có nhiều khoảnh khắc lầy lội bên nhau nhưng toát lên sự hạnh phúc trong đó

Sau khi về chung nhà nàng hậu nhiều lần khoe được chồng yêu thương, cưng chiều. Phương Nga từng chia sẻ với về quy tắc xây dựng hôn nhân: "Chúng tôi có một nguyên tắc được đặt ra ngay từ những ngày đầu là luôn trung thực và cởi mở. Cứ đâu, làm gì hay suy nghĩ, quyết định gì mới thì cả hai cũng chia sẻ với đối phương.

Tôi và An lắng nghe để thấu hiểu nhau, hạn chế những xích mích không đáng có. Kể cả từ lúc yêu đến khi kết hôn thì cả hai vẫn giữ những nguyên tắc này. Tôi chắc chắn mình sẽ không nấu cơm nhiều như những người vợ khác được. Đối với tôi, làm vợ và làm chồng là bằng nhau nên cả hai phải san sẻ mọi thứ. Tôi thích rửa bát dọn dẹp còn Bình An thích nấu ăn nên sẽ là người vào bếp".

Sau kết hôn, Bình An chăm chỉ cho sự nghiệp diễn xuất. Trong khi đó Phương Nga tập trung cho con đường học vấn

Sau 3 năm cưới, Bình An - Phương Nga vẫn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Khán giả hy vọng sẽ sớm được nghe tin vui gia đình họ có thêm thành viên



