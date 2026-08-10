Á hậu nổi tiếng SN 1995 bị bạn thân lừa bán sang Philippines đã tử vong

Một chuyến đi cùng bạn thân trở thành hành trình cuối cùng của nữ influencer, á hậu sinh năm 1995. Sau 3 năm mất tích, sự thật phía sau mới dần được hé lộ.

Sau 3 năm mất tích, số phận của nữ influencer Athena, tên thật Khổng Lệ Mai, đã được hé lộ. Cô từng giành giải ba tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới khu vực Macau năm 2021 và sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Năm 2023, Khổng Lệ Mai đến Manila, Philippines sau lời mời của một người bạn thân. Tại đây, cô bị một nhóm bắt cóc khống chế, gia đình phải trả khoản tiền chuộc lên tới 800.000 USD nhưng cuối cùng vẫn không thể đưa cô trở về.

Khổng Lệ Mai sinh năm 1995. Sau khi giành giải ba tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới khu vực Macau năm 2021, cô bắt đầu được nhiều người biết đến nhờ ngoại hình nổi bật và phong cách gần gũi. Trang cá nhân của cô nhanh chóng thu hút hơn một triệu người theo dõi.

Khổng Lệ Mai - Á hậu sinh năm 1995, từng giành giải ba tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới khu vực Macau năm 2021 (Nguồn: Baidu)

Đầu năm 2023, Khổng Lệ Mai quen Lý Nhất Phi tại một sự kiện thương hiệu. Lý Nhất Phi xây dựng hình ảnh một tiểu thư giàu có, thường xuyên chủ động quan tâm và tìm cách tạo sự thân thiết với Khổng Lệ Mai.

Hai người nhanh chóng trở thành bạn thân. Lý Nhất Phi từng mời Khổng Lệ Mai tới London và sống cùng nhau trong thời gian ngắn. Họ cùng ăn uống, sinh hoạt, quay video và thường xuyên xuất hiện bên nhau.

Cuối tháng 5/2023, Lý Nhất Phi nói với Khổng Lệ Mai rằng cô đang suy sụp sau khi chia tay và muốn tới Manila để nghỉ ngơi. Ban đầu, Khổng Lệ Mai từ chối vì bận công việc. Tuy nhiên, Lý Nhất Phi liên tục thuyết phục, cho biết sẽ lo vé máy bay, khách sạn và chuẩn bị trang phục để hai người có thể chụp ảnh tại bãi biển.

Không muốn bạn thân đi một mình trong lúc đang buồn, Khổng Lệ Mai cuối cùng đồng ý. Ngày 16/6/2023, Khổng Lệ Mai lên chuyến bay tới Manila. Khi cô đã ở trên máy bay, Lý Nhất Phi bất ngờ thông báo rằng gia đình có việc gấp nên không thể đi cùng và sẽ tới Philippines sau một ngày.

Lý Nhất Phi sau đó đưa cho Khổng Lệ Mai thông tin liên lạc của một người được giới thiệu là hướng dẫn viên địa phương để đón cô tại sân bay.

Lý Nhất Phi và Khổng Lệ Mai (Ảnh: Sina)

Nhưng khi máy bay hạ cánh xuống Manila, người chờ Khổng Lệ Mai không phải bạn thân mà là một nhóm người có vũ trang. Cô bị khống chế ngay tại sân bay, điện thoại bị thu giữ và bị hạn chế tự do.

Lưu Hãn Văn được xác định là nghi phạm chính trong vụ bắt cóc. Sau khi khống chế Khổng Lệ Mai, nhóm này chiếm quyền sử dụng tài khoản WeChat của cô và liên lạc với gia đình để đòi tiền chuộc.

Các đối tượng đưa ra thông tin rằng Khổng Lệ Mai đã nợ một khoản tiền lớn vì đánh bạc, đồng thời gửi hình ảnh cô bị thương nhằm gây sức ép với gia đình. Số tiền chuộc được đưa ra là 800.000 USD (5,4 triệu NDT khoảng gần 21 tỷ đồng)

Gia đình Khổng Lệ Mai biết cô không có thói quen cờ bạc nên nhanh chóng nhận ra con gái đã bị bắt cóc. Tuy nhiên, trước yêu cầu của nhóm bắt cóc, gia đình vẫn tìm cách huy động tiền với hy vọng đổi lấy sự an toàn của cô. Khoản tiền sau đó được chuyển tới tài khoản mà các đối tượng chỉ định.

Tuy nhiên, việc nhận được tiền không đồng nghĩa với việc Khổng Lệ Mai được trả tự do. Nhóm bắt cóc lo ngại cô đã biết quá nhiều thông tin về đường dây và có thể báo cảnh sát nếu được thả. Không lâu sau khi nhận tiền, các đối tượng được cho là đã sát hại cô.

Để che giấu vụ việc và đánh lạc hướng dư luận, những thông tin giả về tung tích của Khổng Lệ Mai liên tục xuất hiện trên mạng. Trong đó có tin cô bị bán sang Campuchia và phải làm việc tại các cơ sở giải trí.

Trong suốt 3 năm, những thông tin này khiến nhiều người vẫn hy vọng Khổng Lệ Mai còn sống. Chỉ đến khi vụ án được điều tra sâu hơn, sự thật về số phận của cô mới dần được làm rõ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Lý Nhất Phi xóa các tài khoản mạng xã hội và biến mất. Người được cho là đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Khổng Lệ Mai tới Philippines hiện vẫn chưa bị bắt.

Trong khi đó, các nghi phạm khác lần lượt bị đưa ra ánh sáng. Lý Na, một đồng phạm trong vụ án, đã bị bắt tại Hàn Quốc khoảng hai năm trước. Đến tháng 7/2026, Lưu Hãn Văn cũng được Mỹ dẫn độ về nước.

Việc Lưu Hãn Văn bị dẫn độ được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình làm rõ vụ án, đặc biệt là những gì đã xảy ra với Khổng Lệ Mai sau khi cô tới Manila.

Vụ án gây chú ý bởi nạn nhân không bị dụ dỗ bởi một người xa lạ mà được đưa vào bẫy thông qua mối quan hệ thân thiết. Một chuyến đi được giới thiệu như kỳ nghỉ cùng bạn bè đã trở thành hành trình cuối cùng của nữ influencer sinh năm 1995.

Sau 3 năm mất tích, Khổng Lệ Mai được xác nhận đã qua đời. Trong khi những nghi phạm liên quan lần lượt bị bắt giữ hoặc dẫn độ, người bạn thân bị cáo buộc đưa cô vào đường dây bắt cóc vẫn đang bỏ trốn.

Nguồn: Baidu, sina

Hân Ly