Á hậu Môi trường Trần Thu Hằng muốn trở thành luật sư bảo vệ người yếu thế

Sinh năm 2005, Trần Thu Hằng sở hữu chiều cao 1m65 cùng vẻ đẹp thanh tú, dịu dàng. Người đẹp quê Quảng Ngãi gây thiện cảm bởi hình ảnh gần gũi, nữ tính nhưng vẫn toát lên sự tự tin và bản lĩnh của thế hệ Gen Z hiện đại.

Trước khi đạt danh hiệu á hậu 2 tại Miss Environment Vietnam 2026, Thu Hằng từng tham gia Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2025 và giành giải thưởng “Người đẹp tài năng nhất” nhờ khả năng hội họa. Đây cũng là dấu ấn đầu tiên giúp cô gái sinh năm 2005 nhận được sự chú ý bởi hình ảnh một người đẹp không chỉ đầu tư cho ngoại hình mà còn chú trọng phát triển kỹ năng và tri thức.

Hình ảnh Trần Thu Hằng lúc đăng quang á hậu.

Những năm gần đây, Miss Environment Vietnam được đánh giá là một trong những cuộc thi sắc đẹp mang định hướng tích cực khi đề cao các giá trị cộng đồng, tiếng nói của thế hệ trẻ cũng như trách nhiệm đối với môi trường và xã hội. Không đơn thuần là sân chơi nhan sắc, cuộc thi còn tạo cơ hội để các thí sinh rèn luyện bản thân, trưởng thành hơn trong tư duy, kỹ năng và trách nhiệm cá nhân.

Với Trần Thu Hằng, hành trình tại Miss Environment Vietnam 2026 đã mang đến cho cô nhiều thay đổi lớn. Người đẹp cho biết bản thân trưởng thành hơn sau cuộc thi, học được cách tự tin thể hiện quan điểm cá nhân và hiểu rõ hơn giá trị của việc lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng.

Góc nghiêng xinh đẹp của nàng hậu.

“Em mong rằng mình không chỉ được nhớ đến với danh hiệu Á hậu mà còn là một người có thể dùng kiến thức và tiếng nói của mình để giúp đỡ cộng đồng, bảo vệ những người yếu thế và lan tỏa nhiều giá trị tích cực hơn đến xã hội”, Thu Hằng chia sẻ.

Hiện tại, nàng á hậu đang theo học ngành Luật với mong muốn sau này có thể sử dụng kiến thức pháp lý để hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn cần được bảo vệ. Không dừng lại ở đó, Thu Hằng còn ấp ủ dự định xây dựng một công ty luật tư vấn dành cho những người yếu thế, nơi có thể mang đến sự hỗ trợ pháp lý và đồng hành với những người cần được lên tiếng.

Trần Thu Hằng muốn trở thành luật sư.

Không lựa chọn hình ảnh quá ồn ào hay hào nhoáng, Trần Thu Hằng theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, tri thức và bền vững. Với cô, danh hiệu á hậu 2 không phải đích đến cuối cùng mà là cột mốc mở ra một hành trình mới, hành trình hoàn thiện bản thân, phát triển tri thức và tạo ra những giá trị ý nghĩa cho cộng đồng trong tương lai.