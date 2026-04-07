Á hậu Huyền My thanh lý giày hiệu nhưng bùng nổ tranh cãi: "Đen đen bẩn bẩn thế này mà cũng đi pass!"

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao tên của Á hậu Huyền My. Nguyên do vì người đẹp sinh năm 1995 đăng tải thanh lý một đôi giày trên tài khoản pass đồ tudobemy có hơn 1.300 người theo dõi. Điều khiến cư dân mạng chú ý không chỉ nằm ở danh tính người bán mà còn ở tình trạng sử dụng của món đồ.

Theo hình ảnh được Á hậu chia sẻ, đôi giày cao gót màu đen mang thương hiệu nổi tiếng Christian Louboutin có dấu hiệu xuống cấp khá rõ: phần đế mòn, lớp da bên trong bị bẩn và bạc màu. Tuy nhiên, Á hậu Huyền My đưa ra mức giá khoảng 2 triệu đồng, kèm theo lời giải thích đây là sản phẩm từng có giá khoảng 20 triệu đồng và chỉ cần "dán đế là ngon". Huyền My viết: "Louboutin 20 triệu mòn đế nên thôi 2 triệu nhé. Mọi người về dán đế là ngon. 2 triệu size 39".

Á hậu Huyền My vướng tranh cãi khi đăng bán đôi giày hiệu có giá 2 triệu nhưng có dấu hiệu xuống cấp khá rõ. Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi xuất hiện, bài đăng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng mức giá này chưa thực sự hợp lý so với tình trạng sản phẩm, thậm chí đánh giá đôi giày đã "quá cũ" để tiếp tục sử dụng.

Một số ý kiến còn cho rằng việc một người nổi tiếng thanh lý món đồ như vậy có thể ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân: "Đen đen bẩn bẩn như này mà cũng đi pass", Cái này mà cũng đăng lên được không biết ngại hả", "Sao con gái mà đi đôi dép để đen thế cũng đăng lên được", "Đôi dày trông mất vệ sinh sao pass được"....

Tại Hoa hậu Việt Nam 2014, Huyền My đã giành ngôi vị Á hậu 1. Sau thời gian đăng quang, người đẹp sinh năm 1995 vẫn giữ vững vẻ ngoài cuốn hút cùng phong thái thanh lịch, chuẩn hình mẫu của một beauty queen mỗi lần xuất hiện.

Dù không quá dày đặc hoạt động trong showbiz, cô vẫn đều đặn góp mặt tại các sự kiện lớn, đồng thời trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu và duy trì sức ảnh hưởng ổn định trên mạng xã hội.

Huyền My được đông đảo khán giả biết tới sau khi giành ngôi vị Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt nam 2014. Ảnh: FBNV

Ở thời điểm hiện tại, Nguyễn Trần Huyền My lựa chọn lối sống kín đáo và nhẹ nhàng hơn. Thay vì tất bật với guồng quay showbiz, cô dành thời gian tận hưởng nhịp sống riêng qua những chuyến du lịch, check-in tại các địa điểm sang trọng, thưởng trà, chơi golf và trải nghiệm nhiều hoạt động cao cấp.

Huyền My từng chia sẻ hiện cô vẫn độc thân vào tháng 2/2025. Nếu có người yêu, cô sẽ chia sẻ tin vui với khán giả. "Tôi vẫn độc thân, nên không biết trả lời câu hỏi khi nào kết hôn ra sao", cô nói. Theo Huyền My, vật chất rất quan trọng trong một mối quan hệ tuy nhiên hai người muốn đồng hành cùng nhau phải có sự tương đồng về nhân sinh quan, cách đối nhân xử thế.

Nhiều năm qua, cô liên tục vướng tin đồn hẹn hò nhưng chưa từng công khai bất kỳ mối quan hệ nào. Ảnh: FBNV

Cuối tháng 12/2025, Huyền My thông báo nghỉ việc làm MC/BTV truyền hình thể thao tại K+. Ảnh: FBNV

Trước Huyền My, Xoài Non cũng gây tranh cãi chuyện pass đồ. Một cư dân mạng chia sẻ ảnh chụp bài đăng thanh lý đồ của cô, kèm theo lời bình mang tính châm biếm. Người này tỏ ra khó hiểu trước việc Xoài Non rao bán cả những món đồ rất nhỏ như nhíp gắp mi với giá chỉ vài nghìn đồng, cho rằng thay vì bán lẻ như vậy thì hoàn toàn có thể tặng kèm khi pass mỹ phẩm hay phụ kiện làm đẹp.

Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người bày tỏ sự ngạc nhiên khi Xoài Non thanh lý cả những vật dụng cá nhân nhỏ nhặt, thậm chí là những món thường được cho miễn phí như đồ dùng khách sạn, sample mỹ phẩm hay khăn tẩy trang. Một số ý kiến còn cho rằng mức giá cô đưa ra chưa hợp lý, có trường hợp đồ đã qua sử dụng nhưng giá lại không chênh lệch nhiều so với hàng mới hoặc săn sale.

Xoài Non cũng từng gây tranh cãi khi pass đồ. (Ảnh: Cáp màn hình)

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều cư dân mạng lên tiếng bênh vực, cho rằng việc thanh lý đồ là quyền cá nhân, “thuận mua vừa bán”, ai thấy phù hợp thì mua, không thì có thể bỏ qua. Bên cạnh đó, việc Xoài Non công khai trích một phần doanh thu để làm từ thiện cũng khiến một bộ phận netizen nhìn nhận câu chuyện nhẹ nhàng hơn. Với những món đồ có giá chỉ từ 3.000–10.000 đồng, nhiều người cho rằng việc mua gộp thành một đơn hàng vẫn là điều bình thường.

Trước làn sóng tranh luận, Xoài Non đã lên tiếng giải thích. Cô cho biết sẽ bán lại những món đồ không còn nhu cầu sử dụng với mức giá phù hợp, và dù chỉ là 1.000 hay 5.000 đồng thì số tiền đó vẫn có ý nghĩa với nhiều người.

Cô cũng nói thêm rằng việc không tặng miễn phí như trước mà chuyển sang bán với giá tượng trưng là cách để tôn trọng giá trị của đồng tiền, đặc biệt khi một phần doanh thu được dùng cho mục đích từ thiện.

Sau khi chia sẻ quan điểm, Xoài Non đã xóa bài đăng bán nhíp và cho biết không muốn tiếp tục bàn luận thêm. Ồn ào lần này một lần nữa cho thấy sự khác biệt trong cách nhìn nhận của cộng đồng mạng đối với các hoạt động cá nhân của người nổi tiếng, đặc biệt khi liên quan đến vấn đề tiền bạc và giá trị tiêu dùng.