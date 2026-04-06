Tối 5/4, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026 đã diễn ra tại Hà Nội thu hút sự quan tâm của đông đảo nghệ sĩ, nhà thiết kế và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hoá – nghệ thuật. Tại sự kiện, á hậu Hương Kathy có dịp hội ngộ và bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Quang Thắng – một trong những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc với khán giả Việt qua nhiều chương trình sân khấu và truyền hình.

Á hậu Hương Kathy xinh đẹp tại đêm chung kết Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026

Xuất hiện tại đêm chung kết, á hậu Hương Kathy ghi dấu ấn với hình ảnh thanh lịch, sang trọng. Không chỉ đảm nhận vai trò giám khảo của cuộc thi, cô còn là nhà thiết kế trang phục dạ hội dành cho các thí sinh trong đêm thi quan trọng này. Những thiết kế của cô góp phần tôn lên vẻ đẹp nữ tính, kiêu sa và giúp các thí sinh tự tin toả sáng trên sân khấu.

Trong khuôn khổ chương trình, á hậu Hương Kathy có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng NSƯT Quang Thắng. Nam nghệ sĩ là một trong những khách mời đặc biệt của sự kiện. Cuộc hội ngộ giữa hai nhân vật hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau – thời trang và nghệ thuật biểu diễn – đã tạo nên khoảnh khắc thú vị tại hậu trường chương trình.

Á hậu Hương Kathy bên á hậu cuộc thi Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026.

Á hậu Hương Kathy bày tỏ sự ngưỡng mộ NSƯT Quang Thắng.

Chia sẻ tại sự kiện, á hậu Hương Kathy cho biết cô luôn dành sự trân trọng đối với những nghệ sĩ gạo cội của làng nghệ thuật Việt Nam, trong đó NSƯT Quang Thắng là một trong những cái tên mà cô đặc biệt yêu mến. Theo cô, nam nghệ sĩ không chỉ mang đến tiếng cười cho khán giả mà còn thể hiện chiều sâu trong cách xây dựng nhân vật, qua đó phản ánh nhiều khía cạnh của đời sống xã hội.

"Anh Quang Thắng là nghệ sĩ mà tôi rất ngưỡng mộ. Những vai diễn của anh luôn gần gũi, chân thực và chứa đựng nhiều thông điệp nhân văn. Được gặp anh tại một sự kiện văn hoá như đêm chung kết Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026 là điều khiến tôi rất vui và trân trọng", á hậu Hương Kathy chia sẻ.

Hoa hậu Phan Kim Oanh, NSND Vương Duy Biên, á hậu Hương Kathy.

NSND Trần Nhượng và á hậu Hương Kathy.

NSƯT Đỗ Kỷ và á hậu Hương Kathy.

Được biết, cuộc thi năm nay do Phan Kim Oanh đảm nhận vai trò Trưởng Ban tổ chức. Chương trình hướng tới việc tìm kiếm gương mặt đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và bản sắc văn hoá Việt Nam trong thời đại mới.

Sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, nhà thiết kế và những nhân vật có uy tín trong lĩnh vực văn hoá – nghệ thuật đã tạo nên sức hút đặc biệt cho mùa giải năm nay.