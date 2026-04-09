Á hậu Hải Vân – MC quen mặt trên VTV với học vấn ấn tượng tại Hoa hậu Văn Hoá Việt Nam 2026

Kim Sa |

Không chỉ xinh đẹp, Hải Vân còn có học vấn cao, khả năng dẫn dắt chương trình cuốn hút.

Vượt qua 19 thí sinh trong đêm chung kết Hoa hậu Văn Hoá Việt Nam 2026, thí sinh Hải Vân đến từ TP. Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành danh hiệu á hậu 2. Bên cạnh đó, cô còn được trao giải phụ “Người đẹp tri thức”.

Một trong những khoảnh khắc gây ấn tượng mạnh trong đêm chung kết chính là phần trả lời ứng xử song ngữ Việt – Anh của Hải Vân. Sự tự tin, mạch lạc cùng khả năng diễn đạt trôi chảy giúp cô nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả và sự đánh giá cao của ban giám khảo.

Á hậu Hải Vân – MC quen mặt trên VTV với học vấn ấn tượng tại Hoa hậu Văn Hoá Việt Nam 2026 - Ảnh 1.
Á hậu Hải Vân – MC quen mặt trên VTV với học vấn ấn tượng tại Hoa hậu Văn Hoá Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

Hải Vân đoạt á hậu 2.

Trước khi tỏa sáng tại cuộc thi sắc đẹp, á hậu Hải Vân đã là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô từng đảm nhận vai trò MC trong nhiều chương trình trên VTV như “S Việt Nam”, đồng thời dẫn các chương trình “Nhịp sống kinh doanh”, “Khoẻ & Đẹp”, “Dinh Dưỡng Diệu Kỳ” trên HTV. Phong thái tự tin, khả năng dẫn dắt linh hoạt cùng chất giọng truyền cảm đã giúp Hải Vân ghi dấu ấn trong lòng người xem.

Không chỉ dừng lại ở khả năng dẫn chương trình song ngữ Việt – Anh, Hải Vân còn thông thạo tiếng Hàn, thể hiện nền tảng ngoại ngữ ấn tượng của mình. Hiện cô đang theo học chương trình cao học tại Đại học Bách khoa Philippines, tiếp tục trau dồi tri thức và mở rộng tầm nhìn quốc tế.

Á hậu Hải Vân – MC quen mặt trên VTV với học vấn ấn tượng tại Hoa hậu Văn Hoá Việt Nam 2026 - Ảnh 3.

Hải Vân trong vai trò MC.

Ngay từ nhỏ, Hải Vân đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và sự năng động khi tham gia câu lạc bộ thiếu nhi và đạt một số giải thưởng ca hát như giải khuyến khích Tiếng hát Chim Sơn Ca, lọt chung kết Tiếng hát Măng non Truyền hình HTV.

Bên cạnh đó, thành tích học tập của cô cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hải Vân là học sinh giỏi suốt 12 năm, từng đạt giải thưởng Vở sạch chữ đẹp cấp thành phố, giải Ba môn Ngữ văn cấp thành phố, cùng danh hiệu học sinh giỏi môn Hóa cấp quận.

Á hậu Hải Vân – MC quen mặt trên VTV với học vấn ấn tượng tại Hoa hậu Văn Hoá Việt Nam 2026 - Ảnh 4.
Á hậu Hải Vân – MC quen mặt trên VTV với học vấn ấn tượng tại Hoa hậu Văn Hoá Việt Nam 2026 - Ảnh 5.

Cận nhan sắc xinh đẹp của Hải Vân.

Với nền tảng tri thức, khả năng ngoại ngữ và kinh nghiệm truyền thông, á hậu Hải Vân mong muốn trong tương lai sẽ trở thành “chiếc cầu nối văn hoá”, thông qua ngôn ngữ, đặc sản và những câu chuyện đời sống để kết nối cộng đồng.

Cô chia sẻ rằng dù mỗi người có thể “nói khác giọng, sống khác nhịp” nhưng tất cả đều có chung một tình yêu dành cho Việt Nam. Và đó cũng chính là điều mà á hậu Hải Vân muốn lan toả tới các bạn trẻ: niềm tự hào về văn hoá và bản sắc dân tộc trong một thế giới ngày càng hội nhập.

