Á hậu Hà Trang cùng dàn MC nhí gây chú ý tại lễ ra mắt Thư viện Sách nói

Mới đây, Á hậu Đỗ Hà Trang cùng các MC nhí thu hút sự chú ý khi tham dự lễ ra mắt thư viện cộng đồng “Thư viện Sách nói – Nâng cánh tri thức”.

Thư viện Sách nói - Nâng cánh tri thức là dự án cộng đồng hướng tới mục tiêu lan tỏa văn hóa đọc, tình yêu tiếng Việt, đồng thời giúp trẻ em và nhiều nhóm công chúng tiếp cận tri thức thuận tiện hơn thông qua sách nói.

Tham dự sự kiện, Á hậu Hoàn cầu Quốc tế 2024 Đỗ Hà Trang cho biết cô cảm thấy vinh dự khi được đồng hành cùng một dự án mang nhiều giá trị nhân văn.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Á hậu Hà Trang (giữa) và MC Thanh Mai

"Một buổi chiều thật ý nghĩa khi Hà Trang cùng mọi người được chứng kiến lễ ra mắt Thư viện Sách nói – Nâng cánh tri thức. Đó là những khoảnh khắc đáng nhớ, đầy cảm xúc và cũng là niềm tự hào khi được đồng hành cùng một dự án mang nhiều giá trị nhân văn", Đỗ Hà Trang chia sẻ.

Người đẹp đồng thời gửi lời chúc mừng và tri ân đến Ban tổ chức, đặc biệt là MC-Thạc sĩ Thanh Mai, nhà thơ Trần Đăng Khoa, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, chuyên gia giọng nói Phạm Luân... đã tạo nên chương trình ý nghĩa, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và mang tri thức đến gần hơn với mọi người.

Á hậu Hà Trang vinh dự khi được đồng hành cùng Thư viện Sách nói – Nâng cánh tri thức

"Với vai trò Đại sứ Thư viện Sách nói – Nâng cánh tri thức, Hà Trang cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được đồng hành trên hành trình lan tỏa những giá trị tốt đẹp của sách nói đến cộng đồng. Hy vọng thông qua chương trình ý nghĩa này, ngày càng nhiều người có thể tiếp cận tri thức thuận tiện hơn, để mỗi cuốn sách không chỉ được đọc mà còn được lắng nghe, truyền cảm giác và cánh cho những ước mơ vươn xa", cô bày tỏ.

Ngoài ra, dàn MC nhí gồm Lưu Huyền Anh, Khánh Ngọc, Bảo Nghi, Lê Đỗ Quyên, Gia Hân, Văn Đình Minh Phú... cũng góp mặt, tạo nên không khí trẻ trung, giàu cảm hứng cho chương trình.

Dàn MC nhí tạo không khí trẻ trung, giàu cảm hứng

MC nhí Lê Đỗ Quyên

MC nhí Khánh Ngọc

MC nhí Gia Hân

MC nhí Quỳnh Trang

MC nhí Lưu Huyền Anh

MC nhí Bảo Nghi

MC nhí Văn Đình Minh Phú

MC nhí Thế Anh

MC nhí An Trịnh Gia Bảo

PV