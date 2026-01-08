Á hậu đẹp khuynh thành bị chồng đại gia lợi dụng để lừa đảo 240 tỷ của hơn 600 người

Jeong Ga Eun thuận lợi bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc nhờ danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Gyeongnam hồi năm 2001. Cô trở nên nổi tiếng với danh hiệu "bản sao của Song Hye Kyo", từng tham gia diễn xuất ở bộ phim kinh điển 1 thời Mặt Trời Của Chàng Joo.

Tới sáng 8/1, tờ Sports Chosun đưa tin, mỹ nhân họ Jeong vừa làm khách mời trên chương trình Let's Live Together with Hwang Shinhye. Tại đây, Á hậu gây sốc khi tiết lộ, cô đã bị chồng - 1 doanh nhân, lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng. Theo lời Jeong Ga Eun, ông xã đã mở 1 tài khoản ngân hàng đứng tên nữ diễn viên để lừa đảo 13,2 tỷ won (240 tỷ đồng), tổng cộng phạm tội 660 lần. Chưa dừng lại ở đó, chồng doanh nhân còn chiếm đoạt hơn 100 triệu won (1,8 tỷ đồng) từ khối tài sản của Jeong Ga Eun, bao gồm cả xe và dấu đỏ hợp pháp.

Á hậu Jeong Ga Eun cho biết cô bị chồng cũ sử dụng tên tuổi để đi lừa đảo 240 tỷ đồng từ hơn 600 người. Ảnh: Sports Chosun

Đáng nói, Jeong Ga Eun chỉ phát giác hành vi vi phạm pháp luật của chồng mình sau khi đã đâm đơn ly dị: "Tôi đã rất hạnh phúc sau khi con gái chào đời. Nhưng chỉ 1 năm sau đó, mọi thứ đột nhiên sụp đổ (ám chỉ chuyện ly hôn). Ly hôn đã mệt mỏi rồi, nhưng sau đó còn xuất hiện cả những chuyện còn tồi tệ hơn. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được ra rằng chồng cũ lại dùng tên mình để đi lừa đảo. Tôi chỉ biết chuyện sau khi đã ly hôn và phải vội vàng nộp đơn kiện anh ta ngay lập tức".

Đồng thời, "bản sao Song Hye Kyo" cũng bác bỏ thông tin cô đồng lõa với chồng cũ trong vụ lừa đảo 240 tỷ: "Không có chuyện tôi chỉ giả vờ ly hôn và có liên đới tới vụ lừa đảo của chồng cũ. Tôi hoàn toàn trong sạch. Tôi thậm chí còn tích cực tham gia vào quá trình điều tra của cảnh sát, đồng thời nộp đầy đủ tài liệu cho cơ quan chức năng".

Jeong Ga Eun bức xúc lên tiếng chỉ trích chồng cũ ngay trên sóng truyền hình. Ảnh: Naver

Trên sóng truyền hình mới đây, Jeong Ga Eun còn bày tỏ lo lắng rằng những biến cố trong cuộc đời cô có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển của con gái. Sau khi nghe đàn chị trải lòng, nữ ca sĩ Jang Yun Jeong đã ra sức an ủi, động viên: "Tất nhiên người mẹ nào cũng lo lắng và mong con cái không bị tổn thương. Nhưng thực ra bọn trẻ mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng nhiều chị ạ. Khi biết chuyện, con sẽ càng thấu hiểu cho nỗi lòng của mẹ hơn. Chúng ta luôn muốn che chắn cho con trước mọi mưa giông, nhưng đôi khi bọn trẻ đã sẵn sàng đón nhận thử thách và còn giang tay bảo vệ mẹ chúng. Vì vậy, chị đừng quá lo lắng nhé".

Jeong Ga Eun kết hôn với 1 doanh nhân cùng tuổi vào năm 2016 và đón chào con gái ra đời cùng năm. Họ ly hôn hồi năm 2018, chính thức khép lại cuộc hôn nhân ngắn ngủi chỉ sau 2 năm chung sống. Hiện nữ diễn viên đang nuôi con 1 mình với tư cách mẹ đơn thân.

Jeong Ga Eun (bên phải) tự hào vì sở hữu dung mạo giống Song Hye Kyo. Ảnh: Nate



