Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên SN 2001 là ai?

Nàng á hậu này rất kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Bùi Thị Mỹ Duyên sinh năm 2001, lớn lên tại Quảng Bình. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô theo học ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Trong quãng thời gian ngồi trên giảng đường, Mỹ Duyên không chỉ tập trung vào việc học mà còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, phong trào sinh viên và nhiều sự kiện văn hóa do nhà trường tổ chức.

Nhờ sự tự tin cùng hình ảnh trẻ trung, cô từng đăng quang danh hiệu Miss HUTECH. Đây được xem là cột mốc đầu tiên trên hành trình chinh phục các đấu trường nhan sắc của người đẹp sinh năm 2001.

Sau cuộc thi, Mỹ Duyên thường xuyên góp mặt trong các chương trình giao lưu, trình diễn thời trang và các hoạt động thiện nguyện, cộng đồng của trường, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm về kỹ năng trình diễn, giao tiếp và xây dựng hình ảnh.

Sở hữu chiều cao khoảng 1,70 m cùng gương mặt thanh tú, Mỹ Duyên quyết định thử sức tại Miss & Mister Celebrity Vietnam 2024. Trải qua nhiều vòng thi với các phần trình diễn và đánh giá về hình thể, ứng xử cũng như phong cách, cô dần khẳng định bản thân giữa nhiều thí sinh nổi bật đến từ khắp cả nước.

Ở đêm chung kết, Bùi Thị Mỹ Duyên được xướng tên ở ngôi vị Á hậu 2. Không chỉ vậy, cô còn nhận thêm giải thưởng phụ Người đẹp dạ hội, ghi dấu ấn với phong thái tự tin, khả năng trình diễn cuốn hút và hình ảnh nữ tính, thanh lịch. Thành tích này giúp tên tuổi của Mỹ Duyên được nhiều khán giả biết đến hơn, đồng thời mở ra cơ hội tham gia các hoạt động trong lĩnh vực thời trang và giải trí.

Tuy nhiên, khác với nhiều người đẹp lựa chọn dấn thân hoàn toàn vào showbiz sau khi đăng quang, Mỹ Duyên lại có hướng đi riêng. Sau khi hoàn thành chương trình đại học, cô quyết định làm việc trong môi trường doanh nghiệp, xem đây là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp và phát triển bản thân một cách bền vững.

Không chỉ kín tiếng về công việc, Bùi Thị Mỹ Duyên cũng rất hạn chế chia sẻ chuyện đời tư. Người đẹp cho biết cô luôn giữ sự riêng tư trong các mối quan hệ tình cảm bởi không muốn những người liên quan chịu áp lực từ dư luận hay mạng xã hội. Dù vậy, cô thừa nhận mình vẫn luôn mong muốn tìm được một người phù hợp để cùng đồng hành trong cuộc sống.

Theo Mỹ Duyên, một mối quan hệ bền vững chỉ có thể được xây dựng khi cả hai biết yêu thương, tôn trọng và cùng vun đắp. Cô từng đặt mục tiêu kết hôn ở tuổi 25, nhưng theo thời gian, quan điểm ấy đã có sự thay đổi. Người đẹp ưu tiên phát triển sự nghiệp và hoàn thiện bản thân trước khi nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Chia sẻ về hình mẫu bạn trai lý tưởng, Á hậu sinh năm 2001 cho biết cô không đặt nặng yếu tố vật chất hay vẻ ngoài. Điều cô tìm kiếm là một người đàn ông hiền lành, ấm áp, tử tế và thông minh, biết lắng nghe, thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành cùng cô vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống. Với Mỹ Duyên, đó mới là nền tảng để xây dựng một tình yêu lâu dài và tiến tới hôn nhân.