Á hậu bị chồng đại gia cầm dao đe dọa, phải nhẫn nhục quỳ gối xin tha

Cách đây không lâu, Á hậu Hong Kong Lý Minh Tuệ đã khiến dư luận phải xôn xao khi kiện chồng chồng doanh nhân Trần Diệu Dương ra tòa vì cầm dao đe dọa mình. Mới đây, khi trả lời phỏng vấn, người đẹp hé lộ thêm về cuộc hôn nhân như địa ngục trong cánh cửa hào môn.

Trang iFeng cho biết, Lý Minh Tuệ và Trần Diệu Dương đã về chung nhà hơn 2 thập kỷ. Sau khi kết hôn, nàng Á hậu nhanh chóng sinh cho chồng cặp song sinh, một trai, một gái và rút khỏi làng giải trí để chăm lo cho gia đình. Ai cũng nghĩ rằng Lý Minh Tuệ có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, ngồi vững trên chiếc ghế phu nhân nhà giàu, chẳng ngờ cô lại phải chịu khổ vì bị chồng bạo hành suốt nhiều năm.

Nữ nghệ sĩ tâm sự: “Vì con cái, vì gia đình, tôi đã chịu đựng suốt hơn 20 năm rồi. Bản thân tôi cũng làm sai rất nhiều chuyện, chỉ biết cúi đầu nhẫn nhục để giữ gìn danh dự cho người đàn ông này. Nhưng giờ đây, tôi không thể tiếp tục im lặng nữa. Tôi đã 25 năm không tham gia những cuộc phỏng vấn như thế này, cũng rất ít lộ diện trước công chúng sau khi kết hôn. Thế nhưng tôi phải ra mặt vì 2 con của mình, đặc biệt là con gái tôi”.

Lý Minh Tuệ (bên trái) tiết lộ cô bị chồng bạo hành và xúc phạm suốt nhiều năm.

Hóa ra hơn 20 năm qua, nàng Á hậu đã phải chịu đựng cuộc hôn nhân như địa ngục trong cánh cửa hào môn.

Lý Minh Tuệ chia sẻ, chồng đại gia từng có rất nhiều hành động khó chấp nhận như ném cốc thủy tinh về phía cô, hất tung toàn bộ sách vở trên giá xuống đất, muốn phóng hỏa đốt nhà…Quá sợ hãi trước sự đe dọa của Trần Diệu Dương, nàng Á hậu họ Lý và con gái thậm chí từng phải quỳ gối xin tha. Giờ đây, khi kể lại chuyện cũ, Lý Minh Tuệ bộc bạch: “Tôi thấy cực kỳ nhục nhã khi làm vậy”.

Thậm chí, chồng đại gia còn đe dọa: “Nếu cô dám báo cảnh sát, tôi sẽ hủy hoại kiệt tác của đời cô”. Trang QQ cho rằng, CEO Trần Diệu Dương đang muốn nhắm tới 2 người con chung của gã và Lý Minh Tuệ. Bởi lẽ, nàng Á hậu có chia sẻ rằng: “Con gái tôi rất sợ hãi. Con bé kể rằng bố đã nói sẽ không trả tiền cho việc học của nó nữa. Không chỉ vậy, Trần Diệu Dương còn tuyên bố rằng con bé không thuộc về cái nhà này. Đối với một đứa trẻ thì vết thương lòng còn nghiêm trọng hơn cả những vết thương về thể xác”.

Có lẽ vì vậy nên Lý Minh Tuệ mới “tức nước vỡ bờ”, kiện chồng đại gia ra tòa sau khi bị cầm dao đe dọa. Nàng Á hậu họ Lý cho biết, hiện tại tình trạng của cô vẫn ổn và đang chờ đợi tòa án xử lý thủ tục ly hôn.

Cặp đôi quyết định ly hôn sau khi đưa nhau ra tòa.

Có nguồn tin cho biết, chồng CEO muốn chơi chiêu, ngăn không cho cuộc phỏng vấn của Lý Minh Tuệ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Rất may, MC của chương trình đã giữ thái độ cứng rắn, từ chối điều này.

Sau khi trở thành Á hậu Hong Kong (Trung Quốc) năm 1997, Lý Minh Tuệ ký hợp đồng với đài TVB và trở thành MC trong nhiều show truyền hình đình đám. Tuy nhiên, cô rời khỏi làng giải trí khá sớm nên chưa tạo được nhiều dấu ấn nổi trội trong sự nghiệp nghệ thuật. Nói tới người đẹp họ Lý, công chúng thường nghĩ ngay tới việc cô bị đồng nghiệp cướp vị hôn phu ngay trước ngày cưới đầy bẽ bàng.

Lý Minh Tuệ thời trẻ.

Được biết, tháng 6/1998, Lý Minh Tuệ rơi vào lưới tình với CEO Ổ Hữu Chánh. Chỉ sau 10 ngày hẹn hò, cặp đôi quyết định đi đến hôn nhân và tuyên bố sẽ về chung nhà vào tháng 8. Tuy nhiên, ngay khi Lý Minh Tuệ đang chuẩn bị lên xe hoa thì tin đồn Ổ Hữu Chánh lén “ăn vụng” với Hoa hậu Hong Kong 1997 Ông Gia Tuệ lại rộ lên khắp nơi. Bản thân nàng Hoa hậu họ Ông cũng tuyên bố cô mới là bạn gái của CEO khiến Lý Minh Tuệ vô cùng tức giận, lên tiếng chỉ trích Ông Gia Tuệ là kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc của người khác.

Kết quả, Lý Minh Tuệ thua trong cuộc chiến tình yêu, hủy hôn ngay trước giờ G, còn Ông Gia Tuệ hứng chịu mưa gạch đá từ dư luận, phải gỡ vương miện hoa hậu và bí mật sang Mỹ kết hôn với Ổ Hữu Chánh vào tháng 1/1999.

Lý Minh Tuệ (bên phải) không chỉ thua Ông Gia Tuệ trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) 1997 mà còn thua cả trong tình trường, bị cướp vị hôn phu ngay trước ngày cưới.

Năm 2003, Lý Minh Tuệ kết hôn với tỷ phú Trần Diệu Dương – con út của vị giáo sư nổi tiếng Trần Thụ Cừ. Cứ ngỡ người đẹp này sẽ được hưởng cuộc sống mỹ mãn sau quá nhiều tổn thương, ai ngờ cô lại bị chồng bạo hành suốt nhiều năm trời đến tận bây giờ mới được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục.