Á hậu 1 Miss World 2026 đẹp gợi cảm, học vấn tốt, là hậu duệ bá tước Thụy Điển

Á hậu 1 Miss World 2026 Elisabeth Reynés gây chú ý với sắc vóc gợi cảm, nền tảng học vấn tốt và xuất thân đặc biệt - là chắt gái của một bá tước Thụy Điển.

Elisabeth Reynés - đại diện Tây Ban Nha - giành ngôi Á hậu 1 Miss World 2026 và danh hiệu Miss World Europe.

Sắc vóc gợi cảm, học vấn nổi bật

Elisabeth Reynés sinh năm 2004, đến từ Mallorca, quần đảo Balearic. Tại chung kết Miss World 2026 ở Nha Trang, Khánh Hòa tối 5/9, cô giành vị trí Á hậu 1.

Elisabeth Reynés giành ngôi Á hậu 1 tại chung kết Miss World 2026.

Người đẹp từng tốt nghiệp ngành Quản lý Cơ sở lưu trú, hiện theo học Quản trị Khách sạn tại Đại học Quần đảo Balearic. Cô sử dụng tiếng Tây Ban Nha, Catalan và tiếng Anh, đồng thời học thêm tiếng Thụy Điển và tiếng Đức.

Reynés cũng từng hoàn thành chương trình Tú tài Quốc tế, trong đó có hoạt động sáng tạo, thể chất và phục vụ cộng đồng.

Ngoài học tập, cô yêu thích thiết kế đồ họa, thời trang, hội họa, âm nhạc, khiêu vũ, làm bánh và du lịch, biết chơi đàn viola.

Elisabeth Reynés mang vẻ đẹp hiện đại của phụ nữ Tây Ban Nha. Cô sở hữu gương mặt sắc nét, đôi mắt sâu, sống mũi cao cùng thần thái tự tin.

Trong các hoạt động đời thường và thời gian tham dự Miss World, người đẹp không ngại khai thác lợi thế hình thể. Cô thường lựa chọn những thiết kế ôm sát, váy hai dây hoặc các mẫu đầm dài có đường xẻ tinh tế.

Á hậu sở hữu gương mặt sắc nét, đôi mắt sâu, sống mũi cao, mang nét hiện đại của phụ nữ Tây Ban Nha.

Phong cách này giúp Reynés tôn đường cong nhưng không tạo cảm giác phô trương. Cô thường kết hợp những bộ trang phục có phom dáng gọn gàng với kiểu tóc và lối trang điểm thanh lịch.

Sự linh hoạt trong phong cách cũng phù hợp với hình ảnh mà Reynés theo đuổi: Một người đẹp có thể thể hiện vẻ quyến rũ trên sân khấu nhưng vẫn giữ nét gần gũi trong đời thường.

Ghi dấu ấn tại Miss World với dự án biển

Trong hành trình tại Miss World 2026, Reynés cho thấy cô nổi bật không chỉ dựa vào ngoại hình. Reynés lọt Top 5 khu vực châu Âu của Head to Head Challenge. Ở phần thi này, các thí sinh phải trình bày quan điểm, câu chuyện cá nhân và những dự án xã hội trước ban giám khảo - một trong những phần thi đề cao khả năng giao tiếp và tư duy của thí sinh.

Tại phần thi tài năng, cô kết hợp khiêu vũ thể thao với các yếu tố văn hóa Tây Ban Nha và âm nhạc, trong đó có phần trình diễn cùng đàn viola. Sự kết hợp này giúp người đẹp thể hiện đồng thời khả năng trình diễn, cá tính nghệ thuật và dấu ấn văn hóa quê hương.

Elisabeth Reynés nổi bật với thần thái tự tin trong hành trình chinh phục Miss World 2026.

Một trong những điểm nhấn khác của Reynés là dự án xã hội gắn với môi trường biển. Dự án hướng tới việc đưa con người kết nối trở lại với đại dương, khuyến khích cộng đồng tham gia các hoạt động bảo tồn, giáo dục môi trường và tình nguyện, qua đó biến nhận thức về môi trường thành hành động cụ thể.

Trong thời gian chuẩn bị cho Miss World, cô cũng tham gia các hoạt động cộng đồng tại Mallorca. Tháng 7, Reynés phối hợp với tổ chức Venbalears thực hiện chiến dịch quyên góp nhu yếu phẩm hỗ trợ các gia đình Venezuela, đồng thời vận động cộng đồng tham gia.

Chắt gái bá tước Thụy Điển

Bên cạnh thành tích tại cuộc thi, gia thế của Elisabeth Reynés cũng là một chi tiết khiến cô được chú ý. Theo Miss World, người đẹp là chắt gái của Bá tước Thụy Điển Carl Gustaf von Rosen (1909-1977), một phi công từng tham gia các hoạt động nhân đạo trong cuộc chiến Biafra ở Nigeria. Ông vận chuyển thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm tới dân thường trong vùng xung đột.

Bà của Reynés là nữ bá tước nói được 8 ngôn ngữ, từng làm bảo mẫu tại Paris cho Baker - nghệ sĩ nổi tiếng người Mỹ.

Á hậu 1 Miss World 2026 Elisabeth Reynés là chắt gái của Bá tước Thụy Điển Carl Gustaf von Rosen.

Reynés nhiều lần nhấn mạnh rằng cô muốn được nhìn nhận bằng con người và những giá trị mà bản thân theo đuổi hơn là tước vị hay gia thế. Theo cô, điều đáng giá trong di sản gia đình không nằm ở tước vị mà ở những giá trị như trách nhiệm, tinh thần đoàn kết và sự phục vụ cộng đồng. Đây cũng là những điều cô muốn tiếp nối thông qua các hoạt động xã hội.

Với Reynés, danh hiệu Á hậu 1 Miss World 2026 là điểm khởi đầu để cô tiếp tục theo đuổi các dự án cộng đồng và thông điệp về vẻ đẹp gắn với trách nhiệm xã hội. Phương châm sống của cô là: “ Vẻ đẹp của chúng ta bắt đầu từ khoảnh khắc chúng ta lựa chọn sống và luôn trung thành với chính mình.”