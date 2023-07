Tiết lộ số vũ khí NATO cung cấp cho Ukraine bị loại khỏi chiến trường

Quân đội Ukraine đang thay đổi chiến thuật nhằm tránh tình trạng thương vong lớn mà họ phải đối mặt trong cuộc phản công hiện nay, Financial Times dẫn lời các quan chức của Kiev và phương Tây cho hay.

Các nguồn tin này nhận định, Ukraine chịu tổn thất "nặng nề" trong những tuần đầu tiên của chiến dịch với nỗ lực xuyên qua phòng tuyến của Nga khiến Kiev tổn thất "gần 1/5 vũ khí NATO cung cấp" cho cuộc phản công này.

Các xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh Bradley bị phá hủy. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Bài báo của Financial Times đưa ra số liệu tương tự với New York Times vào tháng trước, theo đó khẳng định Kiev mất gần 20% vũ khí mà nước này đưa tới chiến trường chỉ trong 2 tuần đầu tiên. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cũng xác nhận Ukraine tổn thất số lượng lớn binh lính, song khẳng định nước này vẫn còn "đáng kể" lực lượng dự bị.



Sau khi không thể đạt được tiến triển trong giai đoạn đầu của chiến dịch, các chỉ huy Ukraine hiện bắt đầu áp dụng chiến thuật mới. Theo đó, Kiev sẽ tập trung vào tấn công các vị trí của Nga bằng các hệ thống pháo thay vì cố gắng đi qua các bãi mìn của Nga bằng những phương tiện NATO cung cấp.

Các binh lính Ukraine cho biết, trong khi họ vẫn đối mặt với sự kháng cự từ Nga thì tổn thất xe tăng và phương tiện chiến đấu đã giảm đáng kể khi áp dụng chiến thuật mới.

Tuy nhiên, hướng tiếp cận thận trọng hơn sẽ phải trả giá bằng tốc độ tiến công và như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận, cuộc phản công "đang diễn ra chậm hơn so với kỳ vọng". Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng, nhịp độ tiến công chậm là do không có đủ sự hỗ trợ quân sự và huấn luyện của phương Tây, đồng thời nói rằng các lực lượng của Kiev không có đủ vũ khí để tiến hành cuộc phản công với quy mô được lên kế hoạch từ ban đầu.

Trong khi đó, Washington nhận định còn quá sớm để nói cuộc phản công là một "thất bại" khi các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc thừa nhận chiến dịch này sẽ kéo dài và đẫm máu.