9X cầm đầu đường dây lừa đảo tuyển cộng tác viên bán hàng, lừa hơn 100 tỷ của 5000 người

Ngày 19/1, Trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 41 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet.



Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện một đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo qua mạng với quy mô rất lớn, nên đã xác lập Chuyên án để đấu tranh triệt xóa.

Công an làm việc với Hải.

Vào cuộc điều tra, Ban chuyên án đã ghi nhận, đường dây này có hơn 50 đối tượng do Lê Bá Hải (SN 1990, trú khu phố Quang Hưng, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, nơi ở: phòng 1204, chung cư 143, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu, đã thực hiện hành vi lừa đảo của các bị hại ở khắp các tỉnh, thành trên địa bàn cả nước.

Lực lượng Cảnh sát Hình sự tinh nhuệ của Công an Hà Tĩnh cũng đã được cử đến 35 tỉnh, thành phố để thu thập thông tin, tài liệu xác định các đối tượng và tìm chứng cứ bắt giữ các đối tượng trong đường dây.

Công an khám xét nơi làm việc của các đối tượng.

Ngày 29/12/2021, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ trong Công an tỉnh và các đơn vị địa phương, cùng với Công an Thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Thanh Hóa huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt bắt, giữ, khám xét 40 đối tượng (trong đó có 12 đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu), tại 40 địa điểm khác nhau ở Hà Nội và Thanh Hóa.

Quá trình bắt giữ các đối tượng, công an thu giữ 1 ô tô, 64 điện thoại di động, 45 máy tính xách tay, 40 tài khoản ngân hàng, hơn 2 tỉ đồng tiền mặt và nhiều tài sản, tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ khoảng tháng 6/2021 đến khi bị bắt, Lê Bá Hải cùng đồng bọn lôi kéo hơn 50 đối tượng tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng, rồi tổ chức thành 11 nhóm (các đối tượng gọi là "văn phòng") hoạt động ở địa bàn TP. Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa theo mô hình công ty có nhiều văn phòng hoạt động trực tuyến.

Các đối tượng bị khởi tố.

Hải phân công cho 11 đối tượng làm trưởng 11 nhóm, chịu trách nhiệm tuyển dụng, hướng dẫn, điều hành hoạt động phạm tội của từng nhóm, với phương thức thủ đoạn tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng.

Các đối tượng sau đó đưa ra các thông tin gian dối, hứa hẹn hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của cộng tác viên (người bị hại).

Hoạt động của các đối tượng này rất tinh vi, sử dụng giao dịch tiền ảo để rửa tiền chiếm đoạt, sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ, tài khoản mạng xã hội ảo... để xóa dấu vết, đối phó với các cơ quan chức năng.

Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Bước đầu, công an xác định các đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 5.000 người bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Hà Tĩnh thông báo, những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo nói trên sớm cung cấp thông tin, để cơ quan chức năng tiếp tục củng cố chứng cứ và mở rộng chuyên án.

https://soha.vn/9x-cam-dau-duong-day-lua-dao-tuyen-cong-tac-vien-ban-hang-lua-hon-100-ty-cua-5000-nguoi-2022011916063682.htm