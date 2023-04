+999 Lời chúc sinh nhật ngọt ngào dành tặng người yêu

Lời chúc sinh nhật dành cho bạn gái

Nhân ngày sinh nhật em, anh xin tặng em món quà sinh nhật quá giá nhất của anh, đó chính là… cuộc đời anh. Em nhận đi…

Hôm nay là ngày sinh nhật của em. Nhưng anh lại chỉ mong muốn rằng, sinh nhật năm nay, năm sau và nhiều năm về nữa. Anh mãi là người cùng em thổi nến và cắt bánh kem. Chúc em sinh nhật thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Mãi yêu em.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày sinh nhật người con gái anh yêu. Chúc em yêu luôn tươi trẻ, khỏe mạnh, cầu mong những gì may mắn nhất, tốt đẹp nhất và hạnh phúc nhất đến cô gái lương thiện của anh. Happy Birthday to my love.

Cuộc đời này gặp được ai đó là duyên và anh đã gặp được em đó cũng là phận. Hi vọng duyên phận của anh và em sẽ mãi mãi bên nhau suốt cuộc đời này. Sinh nhật vui vẻ em nhé.

Anh biết hôm nay là một ngày đặc với em, với người con gái anh yêu. Anh muốn hôm nay sẽ trở nên đặc biệt hơn với em. Mừng sinh nhật em yêu, chúc em yêu thêm tuổi mới thêm nhiều yêu thương, luôn vui vẻ và thật hạnh phúc. Hãy luôn yêu anh nhiều như vậy nhé cô gái bé nhỏ của anh.

Lời chúc sinh nhật ngọt ngào dành cho bạn gái

Tình yêu của đời anh. Em là một cô gái rất đặc biệt. Anh luôn thầm cảm ơn vì em đã đến bên cạnh anh. Ngày hôm nay anh chúc em mọi điều an lành, thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Anh luôn hy vọng mình sẽ luôn cùng nhau đón nhiều sinh nhật như thế này. Mừng sinh nhật em.

Em yêu! sinh nhật em, anh chúc em thật nhiều thành công, thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn. Mong rằng em sẽ mãi yêu anh như ngày đầu và mãi về sau. Hôm nay là sinh nhật em, người con gái quan trọng trong trái tim anh. Anh chúc em thật nhiều hạnh phúc, thật vui vẻ, thật may mắn, thật bình an. Hãy luôn đồng hành cùng anh em nhé. Yêu em.

Hãy để những lời chúc tốt đẹp nhất của anh luôn bên cạnh em trong ngày sinh nhật của năm nay và nhiều năm về sau. Anh hy vọng, em luôn thật mạnh khỏe, thật vui vẻ, thật rực rỡ, thật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ em nhé.

Ngày sinh nhật của em, anh gửi đến em ngàn lời chúc tốt đẹp nhất. Ngọt ngào như những bông hoa anh gửi đến em. Mong rằng, cô gái của anh luôn tươi trẻ, đầy sức sống như bông hồng kia. Cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh. Chúc em sinh nhật thật vui vẻ.

Mừng sinh nhật em yêu, chúc cho cô gái – một nửa thế giới của anh luôn mạnh khỏe, luôn hạnh phúc. Anh sẽ luôn bên cạnh em, dù em đi tới đâu. Hãy yên tâm rằng: anh sẽ cùng em đi qua mọi chặng đường, cùng em hạnh phúc, cùng em vui buồn. Yêu em rất nhiều, cô gái bé nhỏ.

Sinh nhật em năm nay, dù anh không thể bên cạnh em, cùng em thổi nến và cắt bánh sinh nhật. Nhưng em hãy nhớ rằng: anh luôn yêu em và luôn đồng hành cùng em. Sinh nhật năm sau, chúng ta sẽ cùng nhau thổi nến, cắt bánh, cùng nhau tạo nên nhiều kỷ niệm tình yêu ngọt ngào. Mãi yêu em.

Em yêu, sinh nhật em anh chúc em luôn vui tươi, tràn đầy sức sức khỏe và niềm vui. Hãy mãi là cô gái tốt bụng, đáng yêu hay bướng bỉnh của anh em nhé. Yêu em rất nhiều.

Chúc cho những tháng ngày bên em luôn tràn đầy nắng ấm, đôi khi mưa đến xoa dịu mát tâm hồn! Cho vơi đi bao nhọc nhằn của những ngày loang lổ trên đường về nắng gió chẳng làm hao mòn, quật ngã em!

Sinh nhật năm nay, em chúc anh mãi như ngày xưa. Chúc tình yêu của em một ngày tràn ngập những quà tặng, những lời chúc, những nụ hôn thì chỉ nhận được một cái thôi nhé.

Lời chúc sinh nhật dành cho bạn trai

Trước tòa em xin nhận tội của mình. Vì đã trót yêu anh và yêu anh rất nhiều. Em cũng xin tự nguyện nhận án phạt chung thân ở cùng anh mãi mãi.

Cho dù, đó là 5 năm, 15 năm hay 50 năm sau đó, em vẫn sẽ luôn có anh bên cạnh và cùng anh thổi nến trên chiếc bánh kem em tự làm. Chúc anh sinh nhật vui vẻ và thật hạnh phúc.

Thêm tuổi mới, thêm thành công trên con đường anh đã chọn. Chúc mừng sinh nhật anh yêu. Chúc anh luôn ấm áp, cả bên trong lẫn bên ngoài. Vì em luôn yêu anh, và luôn mong mọi điều ấm áp sẽ đến bên anh. Yêu anh rất nhiều.

Chúc mừng sinh nhật người em yêu nhất. Em mong rằng sinh nhật năm nay và sinh nhật của nhiều năm sau, em vẫn luôn được cầu nguyện cùng anh bên cạnh chiếc bánh kem đầy nến, mong những gì may mắn nhất, tốt đẹp nhất và hạnh phúc nhất sẽ luôn đến với anh.

Cảm ơn anh đã mang đến nhiều màu sắc trong cuộc sống của em. Chúc anh yêu thêm một tuổi mới, thêm ăn khỏe thêm ngủ khỏe, thêm sức khỏe dồi dào và thêm yêu em hơn nữa. Ước gì, lúc này em đang ở bên cạnh anh, để có thể hôn anh hàng nghìn cái.

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ngày mà có một bé trai đã cất tiếng khóc chào đời, ngày mà người đàn ông em yêu nhất ra đời. Ngày hôm nay em gửi đến anh ngàn lời chúc tốt đẹp nhất. Cảm ơn anh đã đến bên đời em và luôn yêu thương anh. Luôn yêu anh nhiều thế này.

Gửi đến anh. Người con trai quan trọng thứ hai trong cuộc đời em. Anh sẽ luôn đứng vị trí sau bố em, nhưng em chắc chắn sau bố anh là tất cả. Chúc anh yêu tuổi mới nhiều niềm vui và hạnh phúc, yêu thương nhiều hơn.

Anh yêu… ngày hôm nay anh đã nhận được bao nhiêu lời chúc? Bao nhiêu món quà? Em xin lỗi vì sinh nhật anh năm nay, em lại không thể bên cạnh anh. Nhưng em luôn mong anh yêu của em sẽ nhớ đến lời chúc của em là người cuối cùng và quan trọng nhất của anh.

Chúc anh sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình. Sinh nhật anh năm sau, em chắc chắn sẽ bên cạnh anh cùng anh thổi nến. Yêu anh!

Chúc mừng sinh nhật anh. Chúc anh thêm tuổi mới thêm nhiều sức khỏe. Còn về hạnh phúc và niềm vui em mong rằng em sẽ mang đến bên anh một phần hạnh phúc và niềm vui trong cuộc đời anh. Yêu anh rất nhiều!

Sinh nhật năm nay, em chúc anh có một sinh nhật đặc biệt hơn mọi năm. Bởi năm nay đã có em cùng anh đón tuổi mới. chúc anh sinh nhật ngày càng đẹp trai, ngày càng đáng yêu và luôn bên cạnh em cùng em đón sinh nhật nhé!

Chúc mừng sinh nhật anh yêu… Cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến bên em để em có thể gửi ngàn nụ hôn đến anh trong ngày hôm nay. Ngày sinh nhật của anh, mình hãy cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp anh nhé. Để sau này, dù cuộc sống có nhiều khó khăn đến đâu, nhưng những kỷ niệm đẹp đó sẽ mãi là động lực cho 2 ta bước tiếp. Chúc anh yêu sinh nhật vui vẻ nhé!

Chúc mừng sinh nhật người em yêu. Chúc anh sẽ luôn gặp được những điều may mắn trong cuộc đời, giống như ngôi sao may mắn là em đã đến bên cuộc đời anh. Cầu mong mọi thứ tốt đẹp và hạnh phúc luôn bên anh. Chúc anh có một ngày sinh nhật tuyệt vời bên cạnh gia đình, bạn bè và em. Hy vọng cuộc sống của anh sẽ luôn tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười.

Hôm nay là ngày sinh nhật anh. Em chúc anh hạnh phúc. Thêm tuổi mới thêm nhiều may mắn, vui vẻ, bình an và thành công trong cuộc sống. Yêu anh rất nhiều. Hy vọng nhiều năm về sau em và anh vẫn cùng nhau nhớ lại những kỷ niệm mình đã có với nhau trong ngày sinh nhật. Mỗi năm bánh sinh nhật sẽ thêm một cây nến, nhưng em luôn mong mình sẽ là người cắm ngọn nến ấy. Và gửi tặng đến anh lời yêu thương ngọt ngào nhất. Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh.

Chúc mừng sinh nhật anh. Chúc anh những gì tốt đẹp nhất mà chưa ai từng chúc anh. Em sẽ luôn ở đằng sau anh. Là hậu phương vững chắc. Luôn âm thầm và lặng lẽ đi bên anh. Để khi cần anh có thể dựa vào.

Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Dù năm nay, em không thể cùng anh đón mừng sinh nhật. Nhưng năm sau và những năm tới nữa, chúng ta sẽ cùng nhau thổi nến anh nhé!

Lời chúc sinh nhật người yêu hài hước

Tin nhắn này không có chất béo, không cholesterol và không chứa chất gây nghiện, nó chỉ có rất nhiều đường mà thôi. Nhưng dù nhiều đường thế nào đi chăng nữa nó cũng không bao giờ có thể ngọt ngào như em - người đang đọc nó. Chúc em sinh nhật hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười nha!

Sáng nay tỉnh giấc… em chợt nhớ nay là sinh nhật anh. Lại thêm một chiếc lá vàng rơi nữa rồi. Ai bảo thêm tuổi là già nhỉ? Ngốc quá! Thêm tuổi là thêm nhiều yêu thương. Chúc anh sinh nhật thật vui. Yêu anh!

Vào ngày này xx năm trước 1 con quỷ đã ra đời, và chúa phái thiên sứ là em xuống để giúp cho ác quỷ ấy biết thế nào là tình yêu. Đó là lý do em ở bên anh hôm nay. Chúc em tuổi mới ăn khỏe, ngủ khỏe và sức khỏe thì cực khỏe và yêu anh cũng cực cực khỏe. Ước gì anh được hôn em một miếng bây giờ baby à!