98 bánh heroin và cuộc đấu trí giữa đại ngàn Tây Bắc

Cuộc vây bắt giữa đêm khuya

1 giờ 30 phút ngày 13-8, cánh rừng thuộc bản giáp biên Nậm Khăn, xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ tối đen như mực, những cơn mưa rừng ào ạt như hắt nước, cái lạnh của núi rừng thẩm thấu qua lớp áo mỏng.

Hàng chục trinh sát vẫn căng mình hướng về con đường độc đạo liên xã phía trước, không gian như nén lại, thời gian trôi thật chậm. Bỗng nhiên, xa xa vọng lại tiếng ì ầm của động cơ, rồi ánh đèn pha loang loáng.

Rồi, đoạn đường trước mặt xuất hiện một đối tượng nam giới mặc áo mưa trùm kín, đi xe mô tô chậm rãi. Đến đoạn đường nơi các trinh sát ém quân, đối tượng dừng lại không thấy động tĩnh gì liền rút điện thoại ra “phát sóng ngắn” rồi đi tiếp.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng (thứ hai, từ trái sang), Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên kiểm tra tang vật vụ án.

Biết đây là đối tượng “chim mồi”, các trinh sát tiếp tục “án binh bất động” chờ đợi. Vài phút trôi qua, căng thẳng, bồn chồn, cái đói, cái lạnh như tan biến hết, tất cả tâm sức dồn vào mục tiêu phía trước. Điều chờ đợi đã đến, tiếng xe máy, ánh đèn pha và đối tượng thứ hai tiếp tục xuất hiện, khi đối tượng đến đúng vị trí, các mũi trinh sát đồng loạt lao ra. Phát hiện công an ở phía trước, đối tượng quay xe bỏ chạy thì vấp phải mũi chặn hậu, đối tượng liền bỏ xe, bỏ “hàng”, điên cuồng chống trả. Biết không còn đường thoát, đối tượng nhằm vực trước mặt nhảy xuống.



Không quản ngại đêm tối, nguy hiểm, các trinh sát lao theo, mặc gai cào, đá va, truy đuổi khoảng 50m, các trinh sát tiếp cận, bắt gọn đối tượng. Khám xét người, phương tiện và 2 chiếc balo, phát hiện 98 bánh heroin (khối lượng 34,3kg). Đối tượng là Vàng A Súa (SN 1988), trú tại bản Phi Lĩnh 2, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã không kịp trở tay, mặt mày tái nhợt, chân tay run rẩy, miệng lắp bắp, ú ớ tự thắc mắc sao mình bị lộ.

Đối tượng Vàng A Súa cùng tang vật.

Xe máy chở ma túy của đối tượng.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Sùng A Hòa (SN 1988), trú tại bản Làng Dung, xã Ma Thì Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vàng A Súa và Sùng A Hòa là hai anh em “đồng hao”. Chuyên án thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng vây bắt, lúc này CBCS tham gia phá án mới thở phào nhẹ nhõm, trút được gánh nặng sau nhiều tuần mai phục trong rừng.

Nửa năm trời lần theo “bóng chim tăm cá”

Đây là chuyên án lớn, công phu của Công an tỉnh Điện Biên. Vất vả hơn nửa năm trời ròng rã các anh mới phá thành công. Thượng tá Nguyễn Hữu Thái - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đánh ma túy nơi tuyến lửa Điện Biên chưa bao giờ hết nóng, mỗi chuyên án được phá cho thấy số lượng ma túy bị bắt ngày càng tăng lên, đối tượng phạm tội ngày càng manh động, liều lĩnh. Lực lượng phòng, chống ma túy Công an tỉnh Điện Biên luôn nỗ lực hết mình để ngăn chặn “cái chết trắng” thẩm lậu vào địa bàn.

Khoảng cuối năm 2020, qua công tác nắm tình hình về hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh, các trinh sát phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trái phép xuyên quốc gia, liên tỉnh do đối tượng Vàng A Súa cầm đầu.

Súa móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước tổ chức mua bán, vận chuyển số lượng ma túy đặc biệt lớn từ Lào về địa bàn tỉnh Điện Biên rồi đưa đi các địa phương khác tiêu thụ, các mũi trinh sát được tung đi xác minh, điều tra làm rõ.

Sau khi có đầy đủ thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh đã báo cáo Ban Giám đốc cho chủ trương. Chuyên án được xác lập, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT làm Trưởng ban chuyên án.

Cơ quan chức năng kiểm tra vật chứng.

Đối tượng Sùng A Hòa tại cơ quan công an.

Vàng A Súa là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, đã có 2 đời vợ và 6 đứa con. Đối tượng thường xuyên đi khỏi địa bàn, lang thang làm thuê khắp nơi.

Đã tham gia mua bán, vận chuyển trót lọt vài lần nên Súa tỏ ra khá khôn ngoan và cẩn thận, di chuyển liên tục từ Việt Nam sang Lào và sang khu vực Tam Giác Vàng ở Myanmar, khi đi một đường, khi trở về là một đường khác, luôn sử dụng các phương tiện như ô tô, xe máy mang biển số ngoại tỉnh. Thậm chí, Súa nhiều lần cố tình để lộ thông tin giả vận chuyển “hàng” để thử phản ứng của lực lượng công an.

Điều ranh ma nữa là Súa lợi dụng các mối quan hệ thân tộc, dòng họ để lập hàng rào bảo vệ mình, các đối tượng tham gia, chân rết trong đường dây cũng là anh, em, họ hàng.

Vàng A Súa là người trực tiếp đi lấy ma túy bên kia biên giới về Điện Biên sau đó phân công người khác vận chuyển ma túy đi các tỉnh khác để tiêu thụ, thời gian, địa điểm y thay đổi liên tục vào phút chót, mọi liên lạc điều hành thông qua điện thoại, không gặp trực tiếp, gây khó khăn nhiều cho lực lượng công an.

Khi nhận được thông tin đầu tháng 8, Vàng A Súa sẽ vận chuyển một số lượng lớn ma túy từ Lào vào Điện Biên, ngày 1-8, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng trực tiếp chỉ huy và huy động các lực lượng tham gia phá chuyên án gồm trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy; Công an các huyện Nậm Pồ, Mường Chà, thị xã Mường Lay; Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh; Đồn biên phòng Mường Mươn.

Nhiều phương án được đưa ra như đánh bắt đối tượng ngay khi đưa ma túy qua biên giới, đánh bắt khi đối tượng tại nhà hay đánh bắt khi đối tượng vận chuyển ma túy đi tiêu thụ... Các phương án đều được tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng.

Nếu bắt đối tượng khi vừa vượt qua biên giới thì khả năng thành công thấp, bởi đêm tối, rừng núi mênh mông là đồng minh của tội phạm. Biên giới hai nước cách nhau gang tấc, động tĩnh là đối tượng chạy ngược trở lại bên kia biên giới thì coi như thất bại.

Phương án đánh bắt đối tượng tại nhà cũng không khả thi vì nhà của đối tượng nằm giữa bản, xung quanh là nhà của anh em họ hàng, người thân, mỗi hộ đều nuôi rất nhiều chó nên khó xâm nhập, dễ “bứt dây động rừng”. Phương án đánh bắt khi đối tượng vận chuyển ma túy đi tiêu thụ được lựa chọn, tuy nhiên phương án này cũng gặp nhiều khó khăn bởi thời tiết Điện Biên đang cao điểm mùa mưa.

Mưa liên tục nhiều ngày, đường trơn trượt, đối tượng luôn lựa chọn đêm tối để vận chuyển ma túy và chúng tổ chức thành nhiều tổ, chia nhiều đường để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, trong khi lực lượng phá án huy động tối đa nhưng vẫn mỏng, công tác hậu cần hạn chế, rất dễ xảy ra sai sót.

Đối tượng Sùng A Hòa.

Dẫn giải đối tượng Vàng A Súa.

Kế hoạch đánh án được xây dựng, tính toán kỹ lưỡng, các tổ công tác được bố trí kín kẽ gồm các cán bộ, trinh sát lão luyện. Ngay sau khi ban chuyên án họp bàn, các tổ công tác được tung xuống địa bàn thực hiện nhiệm vụ. Do được bố trí, tính toán khoa học, mặc dù lực lượng đông, thời gian dài nhưng vẫn bảo đảm bí mật đến phút chót.

Ngày 2-8, khi Sùng A Súa vận chuyển ma túy về địa bàn đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát. Tuy nhiên, đối tượng rất ranh mãnh đã đưa ma túy ra con suối gần bản để cất giấu, không mang đi giao ngay và cho người nghe ngóng động tĩnh.

Nhiều ngày đối tượng không ra khỏi bản nên các tổ công tác vẫn phải ém quân trong rừng chịu mưa, rét, côn trùng cắn, ăn lương khô để giữ bí mật, bởi chỉ một sơ suất nhỏ sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.

Sau hơn 10 ngày chờ đợi, đấu trí, đấu sức, 1 giờ 30 phút ngày 13-8, Sua mới đưa hàng đi tiêu thụ. Chúng tổ chức nhiều toán đi thành nhiều hướng khác nhau, một hướng đi tỉnh Lai Châu, một hướng đi huyện Mường Chà và một hướng đi sang huyện Tuần Giáo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự phán đoán chuẩn xác, quyết đoán của trưởng ban chuyên án, sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng tham gia phá án, Vàng A Súa đã sa lưới, tra tay vào còng số 8 và chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.