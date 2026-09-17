Theo Google, YouTube hiện được người dùng Việt Nam xếp hạng là nền tảng xem video số 1, vượt qua các nền tảng trực tuyến và dịch vụ phát video khác.

Thông tin được Google công bố tại YouTube Festival Vietnam 2026, sự kiện lần đầu tổ chức tại Việt Nam ngày 16/9, với sự tham dự của hơn 700 nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp, nhà tiếp thị và đối tác.

“Sau hơn một thập kỷ, YouTube đã trở thành một phần trong đời sống văn hóa và kinh tế số của Việt Nam. Mỗi ngày, 93% người dùng Internet tại Việt Nam tìm đến YouTube để cập nhật thông tin, giải trí và khám phá những nội dung mới. Đây cũng là nơi các nhà sáng tạo kết nối cộng đồng, đưa câu chuyện Việt Nam đến khán giả quốc tế và tạo ra những giá trị thương mại cho doanh nghiệp”, ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, chia sẻ.

Nội dung Việt vượt ra ngoài biên giới

Một trong những thay đổi đáng chú ý của hệ sinh thái YouTube tại Việt Nam là khả năng tiếp cận khán giả quốc tế. Google cho biết hơn 50% tổng thời gian xem nội dung do các kênh tại Việt Nam sản xuất đến từ người xem ở nước ngoài.

Không chỉ tập trung ở một số nhà sáng tạo lớn, xu hướng này diễn ra trên diện rộng. Hơn một nửa số video được các nhà sáng tạo trong nước đăng tải có người xem đến từ bên ngoài Việt Nam.

Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam phát biểu tại YouTube Festival Việt Nam 2026. (Ảnh: Google)

Ẩm thực, du lịch, âm nhạc và đời sống là những nhóm nội dung có lợi thế trong việc đưa hình ảnh Việt Nam đến khán giả quốc tế. Google dẫn trường hợp Quy Nhơn Tourist, một kênh tập trung vào cảnh quan và du lịch, hay Ninh Tito, nhà sáng tạo nội dung về ẩm thực, như những ví dụ về việc nội dung tiếng Việt có thể tiếp cận cộng đồng người xem ngoài lãnh thổ.

Theo Google, nền tảng cũng phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong một số chương trình quảng bá hình ảnh Việt Nam, trong đó có sáng kiến “Việt Nam Đi Để Yêu”.

Hệ sinh thái nhà sáng tạo tiếp tục mở rộng

Bên cạnh lượng người xem, số lượng nhà sáng tạo nội dung tại Việt Nam cũng tăng đáng kể. Google cho biết hiện có hơn 180.000 kênh tại Việt Nam sở hữu trên 10.000 người đăng ký.

Video ngắn tiếp tục là một trong những định dạng tăng trưởng nhanh. Số lượng YouTube Shorts được đăng tải bởi các nhà sáng tạo Việt Nam đã tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm trước.

YouTube là nền tảng nơi người Việt cùng theo dõi và chia sẻ những khoảnh khắc văn hóa nổi bật. (Ảnh: Google)

Tuy nhiên, YouTube cho rằng điểm khác biệt của nền tảng không chỉ nằm ở khả năng tạo ra lượt xem trong thời gian ngắn. Theo dữ liệu được công bố tại sự kiện, khoảng 40% tổng lượt xem video diễn ra sau khi video đã được đăng tải hơn 30 ngày.

Ở góc độ thương mại, Google cho biết 82% người xem tại Việt Nam có nhiều khả năng mua một sản phẩm khi sản phẩm đó được giới thiệu bởi nhà sáng tạo mà họ tin tưởng. Tỷ lệ này cao hơn mức 74% được ghi nhận đối với các nền tảng chuyên về video ngắn.

Xu hướng này đang thúc đẩy YouTube mở rộng các tính năng phục vụ mua sắm trực tiếp trên nền tảng.

Người dùng có thể tiếp cận sản phẩm từ nhiều điểm chạm, từ quảng cáo Masthead, video Shorts trên điện thoại đến nội dung được xem trên TV kết nối Internet. Một số định dạng cho phép người dùng nhấp trực tiếp hoặc quét mã QR để tiếp tục hành trình mua hàng.

YouTube Shopping cũng được mở rộng thông qua hợp tác với các sàn thương mại điện tử và nhà bán lẻ như Shopee, Lazada và CellphoneS. Theo Google, trên toàn Đông Nam Á đã có hơn 50% nhà sáng tạo đủ điều kiện tham gia chương trình YouTube Shopping Affiliate, với hơn 6 triệu video được gắn thẻ sản phẩm.

Một tính năng khác đang được thử nghiệm tại khu vực là Affiliate Partnerships Boost. Với công cụ này, thương hiệu và các nền tảng thương mại điện tử có thể sử dụng những video tiếp thị liên kết có hiệu quả tốt để triển khai thành quảng cáo trả phí.