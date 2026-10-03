900 chiếc BMP-1 sẽ được nâng cấp với tháp pháo Unirobotics Trakon Core 30?

Thổ Nhĩ Kỳ đang đề nghị Ba Lan nâng cấp 900 xe chiến đấu bộ binh BMP-1 bằng tháp pháo Unirobotics Trakon Core 30.

Lực lượng vũ trang Ba Lan còn hơn 900 xe chiến đấu bộ binh (IFV) BMP-1 cũ của từ thời Liên Xô đang hoạt động. Ngoài ra, một số quốc gia Đông Âu cũng tiếp tục sử dụng BMP-1 - loại xe vẫn còn phù hợp dù đã có tuổi đời 60 năm.

Trong bối cảnh đó, một trong những công ty quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đó là Canik - nhà sản xuất vũ khí nhỏ và các module điều khiển từ xa đã đề xuất giải pháp "nâng cấp" BMP-1.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là phương án mà họ đưa ra.

Hãng Canik đã trưng bày phiên bản ý tưởng về việc hiện đại hóa xe chiến đấu bộ binh BMP-1 tại Triển lãm MSPO 2026 diễn ra ở thành phố Kielce của Ba Lan.

Điểm nổi bật là việc lắp đặt module chiến đấu từ xa Unirobotics Trakon Core 30 với khẩu pháo tự động Venom LR 30mm của AEI Systems. Khi không có đạn dược, khối lượng của tháp pháo này là 400kg, khi có đạn thì lên tới 650kg, trong khi bản thân lượng đạn dự trữ chỉ có 150 viên.

Theo nhà phát triển, mục tiêu của dự án này là đưa ra giải pháp hiện đại hóa cho chiếc BMP-1, loại xe vẫn đang được sử dụng ở các nước Đông Âu, mà không cần bất kỳ thay đổi cấu trúc nào.

Hình ảnh trình diễn xe chiến đấu bộ binh BMP-1 với module Unirobotics Trakon Core 30 tại Triển lãm MSPO 2026,

Tuy vậy, trang Defense Express đã chú ý đến dung lượng đạn cực kỳ ít ỏi - chỉ 150 viên cho pháo tự động 30mm. Con số này rất thấp, ví dụ khi so sánh với các dòng IFV khác như BMP-2 (500 viên đạn cho pháo tự động 30mm), Marder (1.250 viên đạn cho pháo tự động 20mm), hoặc thậm chí cả CV90 với pháo tự động 40mm (250 viên đạn).

Xét cho cùng, ngay cả khi lấy ví dụ về module Spis của Ukraine được đề xuất dành cho xe chiến đấu bộ binh BMP-1, thì lượng đạn dược vẫn lên tới 300 viên cho pháo 30 mm.

Trong bối cảnh đó, 2 giả định được đưa ra. Hoặc trong trường hợp này, chúng ta đang nói về một bản phát triển "thô" từ các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ dành cho Đông Âu để hiện đại hóa BMP-1, phương án này vẫn sẽ được hoàn thiện.

Hoặc họ kỳ vọng rằng sự cạnh tranh về các sản phẩm trên thị trường không gắt gao, vì vậy khách hàng tiềm năng vẫn sẽ chấp nhận loại module chiến đấu có lượng đạn hạn chế để nâng cấp xe BMP-1 của họ.