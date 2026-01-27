90 ngày đau đớn tột cùng của nàng thơ Victoria's Secret sinh con cho tổng tài giàu nhất showbiz

Giữa tháng 8/2025, nam diễn viên Trần Vỹ Đình và siêu mẫu Victoria's Secret Hà Tuệ gây bão showbiz Trung Quốc khi công bố con trai đầu lòng. Quý tử của cặp sao lập tức trở thành "em bé ngậm thìa vàng" hot nhất xứ tỷ dân, với xuất thân trong mơ. 3 tháng sau sinh, Hà Tuệ tái xuất với vóc dáng thon gọn chuẩn từng milimet cùng đôi chân dài xứng đáng bạc tỷ. Ai cũng nghĩ nàng thơ nội y này đã trải qua cuộc sinh nở, ở cữ thuận lợi, bởi ở Cbiz tồn tại câu nói "minh tinh sinh con nhẹ nhàng như chơi". Tuy nhiên, sự thật lại chẳng "màu hồng" như mọi người vẫn nghĩ.

Xuất hiện trên tạp chí Harper's Bazaar mới đây, Hà Tuệ tâm sự cô đã đối mặt với 90 ngày đau đớn, thậm chí gặp nguy hiểm tính mạng và phải phẫu thuật đến 2 lần khi sinh con đầu lòng. Theo siêu mẫu Victoria's Secret, 45 ngày sau ca sinh mổ, cô được phát hiện có cục máu đông ở tử cung, có thể gây nhiễm trùng băng huyết đe dọa tính mạng. Do gặp biến chứng hậu sản, cô phải lên bàn mổ khẩn cấp lần 2 và phải chịu đau đớn thêm 45 ngày nữa. Hai ca phẫu thuật khiến Hà Tuệ kiệt quệ sức khỏe, tâm trạng trở nên nhạy cảm quá mức do bị rối loạn nội tiết tố. Không chỉ vậy, cô còn suýt rơi vào trầm cảm vì gặp áp lực nuôi con khi em bé khóc không ngừng.

Hà Tuệ bị biến chứng hậu sản và phải lên bàn mổ đến 2 lần khi sinh con đầu lòng. Ảnh: Weibo.

Dưới sự chăm sóc, hỗ trợ tinh thần của bạn trai Trần Vỹ Đình và gia đình, Hà Tuệ đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng, phục hồi cả về thể chất lẫn tinh thần. Dù vậy, nữ người mẫu vẫn chưa sẵn sàng quay lại showbiz. Cô cho biết đang tạm hoãn các công việc ở nước ngoài, xa nhà và phải công tác qua đêm. Hà Tuệ hiện chỉ nhận các dự án ngắn hạn vì lo lắng cho con nhỏ.

Siêu mẫu Victoria's Secret gác lại công việc để ưu tiên chăm sóc quý tử đầu lòng. Ảnh: Weibo.

Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ vướng nghi vấn hẹn hò vào tháng 8/2021. Khi đó, nam diễn viên bị bắt gặp đưa đón Hà Tuệ trong nhiều ngày. Tuy nhiên, cả 2 chưa bao giờ lên tiếng về mối quan hệ của mình. Dù vậy, công chúng vẫn rất ủng hộ chuyện tình cảm của Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ. Họ kín đáo, không sử dụng đời tư để PR tên tuổi và có ngoại hình lẫn sự nghiệp "xứng đôi vừa lứa".

Vào tháng 3/2023, cặp sao được tiết lộ gặp trục trặc và chia tay nhau 1 thời gian. Đến cuối năm 2023, họ mới cho nhau cơ hội, hàn gắn mối quan hệ tình cảm. Hiện tại, dù đã thông báo có con chung với nhau, nhưng cặp sao vẫn chưa tiết lộ việc họ đăng ký kết hôn hay chưa và bao giờ tổ chức hôn lễ.

Cặp sao đến nay vẫn chưa chia sẻ về chuyện cưới xin với công chúng. Ảnh: Sohu.

Trần Vỹ Đình sinh năm 1985, ngoài là tài tử hàng đầu showbiz Hoa ngữ, còn là thiếu gia của 1 gia tộc giàu có bậc nhất đất Hong Kong (Trung Quốc). Cha nam diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm là trùm bất động sản, anh trai Trần Vỹ Đình làm trong ngành vận tải biển, còn chị gái điều hành 1 doanh nghiệp may mặc có nhiều nhà máy ở Dubai.

Bản thân Trần Vỹ Đình nắm giữ gia sản lên tới hàng trăm triệu NDT (hàng trăm tỷ đồng). Nam diễn viên có 2 biệt thự trong The Leighton Hill - khu dân đắt đỏ nhất thế giới. Anh cũng từng khiến dân tình "lác mắt" khi xuống phố với những chiếc xe đến từ các thương hiệu hàng đầu như Rolls-Royce, Lamborghini, Audi, Mercedes-Benz, Maserati... trong đó có những chiếc là phiên bản giới hạn hoặc được sản xuất riêng.

Trần Vỹ Đình là "tổng tài ngoài đời thực" của Cbiz. Ảnh: Weibo

Trong khi đó, Hà Tuệ là người mẫu hàng đầu Trung Quốc, được mệnh danh là "Hà tiên cô" vì sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, gương mặt đậm nét Á Đông. Cô là 1 trong số ít người mẫu Trung Quốc từng biểu diễn cho show thời trang nội y của Victoria's Secret. Hà Tuệ cũng là người mẫu xứ tỷ dân sải bước nhiều nhất ở "đêm thời trang sexy nhất hành tinh" (hơn 8 lần).

Hà Tuệ là nàng thơ đình đám của Victoria's Secret. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu