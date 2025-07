9 xe tăng cháy rụi sau 3 giờ đấu hỏa lực ác liệt, quân Ukraine đầu hàng - Ông Putin ra chỉ thị về chiến dịch đặc biệt

3 giờ đấu hỏa lực ác liệt, 9 xe tăng cháy rụi

Tờ RG (Nga) đưa tin, trong vòng 3 giờ đồng hồ đêm 17/7, một cuộc đấu hỏa lực ác liệt đã diễn ra tại khu vực làng Rusyn Yar, tỉnh Donetsk (DNR), trong đó, các binh sĩ Tiểu đoàn Trinh sát Độc lập 68 thuộc nhóm quân "Phía Nam" của Nga đã tiêu diệt tổng cộng 9 xe tăng (gồm T-64 và T-62).

Theo lời các binh sĩ tham chiến, bước ngoặt đã xảy ra sau khi một lái xe tăng của Ukraine bị bắt giữ. Người này đã cung cấp tọa độ vị trí lực lượng thiết giáp của Ukraine cho quân đội Nga.

Một xe tăng bốc cháy trên chiến trường Ukraine. Ảnh: Asia Times.

Phi công điều khiển máy bay không người lái của Nga với mật danh "Rostov" cho biết, "nhờ thông tin từ tù binh (Ukraine), tổ UAV Nga đã phát hiện khu rừng chứa phương tiện thiết giáp ngụy trang của Ukraine".

"Tôi trực tiếp phá hủy 6 xe tăng, các đơn vị sát cánh tiếp tục tiêu diệt 3 chiếc còn lại sau trận đấu hỏa lực" – Ông Rostov nói, đồng thời lưu ý tiểu đoàn tăng của Ukraine đóng quân cách tuyến đầu khoảng 15km, trên hướng Konstantinovka.

Thành tích này của quân đội Nga đang lan truyền mạnh mẽ. Theo hãng tin Sputnik (Nga), ngoài 9 xe tăng này, nhóm quân của Nga còn phá hủy một hệ thống pháo tự hành AS-90 của Ukraine, do Anh sản xuất.

Quân Ukraine đầu hàng

Liên quan tới tình hình Donetsk, hãng thông tấn TASS (Nga) cho biết, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 144 của quân đội Ukraine đã đầu hàng quân đội Nga tại biên giới giữa Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DNR) và tỉnh Dnipropetrovsk.

Theo TASS, những người này đang được bảo đảm an toàn và nhận mọi hỗ trợ cần thiết.

Trước đó, vào ngày 15/7, một nhóm khác thuộc Lữ đoàn Cơ giới 144 của Ukraine cũng đã đầu hàng quân đội Nga tại biên giới DNR và Dnipropetrovsk.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong tuần qua, quân đội Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề với hơn 8.000 binh sĩ thương vong.

Ở khu vực do nhóm quân Bắc phụ trách, binh sĩ Nga tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến, khiến Ukraine mất hơn 1.180 quân nhân, 17 xe bọc thép chiến đấu và 47 xe quân sự loại khác. Ngoài ra, 28 khẩu pháo dã chiến cùng sáu kho đạn và vật tư quân sự bị phá hủy.

Các đơn vị thuộc nhóm quân Tây đã cải thiện vị trí chiến thuật, loại khỏi vòng chiến hơn 1.550 quân Ukraine, một xe tăng, 11 xe bọc thép, 113 xe quân sự loại khác, 13 khẩu pháo, 14 trạm tác chiến điện tử và 33 kho đạn.

Thêm một nhóm quân Ukraine ra đầu hàng quân đội Nga. Ảnh: Gazeta

Ở hướng Nam, binh sĩ Nga tiếp tục tấn công sâu, giải phóng khu dân cư Petrovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR). Trong tuần, Ukraine mất hơn 1.040 quân nhân, một xe bọc thép, 26 xe quân sự loại khác, 13 khẩu pháo, sáu trạm tác chiến điện tử và 17 kho đạn, vật tư.

Nhóm quân Trung tâm tiếp tục các đợt tấn công ở lãnh thổ DNR và tỉnh Dnipropetrovsk, giải phóng các khu dân cư Nikolayevka, Mayak và Popov Yar (DNR). Ukraine chịu tổn thất tới 2.975 quân nhân, 16 xe bọc thép, 33 ô tô và 21 khẩu pháo.

Trong khi đó, nhóm quân Đông tiến sâu vào phòng tuyến Ukraine, giải phóng các khu dân cư Karla Marksa, Voskresenka, Novokhatskoye (DNR) và Malinovka (Zaporizhzhia), khiến Ukraine mất hơn 1.330 quân nhân, hai xe tăng, 13 xe bọc thép, 78 xe quân sự loại khác, 16 khẩu pháo và bảy trạm tác chiến điện tử.

Cuối cùng, nhóm quân Dnepr đã giành quyền kiểm soát khu dân cư Kamenskoye (Zaporizhzhia), loại bỏ hơn 420 quân Ukraine, 62 xe quân sự loại khác, đồng thời phá hủy 52 trạm tác chiến điện tử, 24 kho đạn, vật tư và nhiên liệu.

Ông Putin ra chỉ thị về chiến dịch quân sự đặc biệt

Những diễn biến dồn dập trên chiến trường cũng phản ánh lý do Điện Kremlin ưu tiên cho các chính sách hậu phương đối với binh sĩ trở về từ khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO).

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã giao cho tổ chức "Nước Nga – Đất nước Cơ hội" (tên gốc: Россия – страна возможностей) xây dựng hệ thống đào tạo nhằm chuẩn bị cho các "anh hùng" của chiến dịch quân sự đặc biệt SVO tham gia vào các dự án và chương trình của tổ chức này.

Chỉ thị, được ban hành sau cuộc họp Hội đồng Giám sát của nền tảng này, nêu rõ dự án sẽ được phối hợp thực hiện cùng Học viện Kinh tế Quốc dân và Hành chính Nhà nước trực thuộc Tổng thống (RANHiGS), với các báo cáo tác động phải hoàn thành trước ngày 10/11/2025. Người chịu trách nhiệm chính sẽ là Giám đốc điều hành của tổ chức — ông Andrej Betin, và Hiệu trưởng RANHiGS — ông A. Komissarov.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Euractiv

Theo ông Betin, một phần trang "công cụ" đặc biệt sẽ sớm xuất hiện trên cổng "Gosuslugi", giúp các chiến sĩ SVO dễ dàng đăng ký tham gia khóa đào tạo này. Mục tiêu là tạo điều kiện để những người đã thể hiện "dũng cảm và kiên cường" trên chiến trường có thể được tiếp cận hiệu quả với nền tảng, nhằm phát triển cả về chuyên môn lẫn cá nhân.

Chương trình nằm trong khuôn khổ tổng thể của nền tảng "Russia – country of opportunities", được thành lập năm 2018 như một dự án nhân sự nhằm phát hiện và bồi dưỡng nhân tài. Nền tảng này từng tổ chức các cuộc thi lớn như "Leaders of Russia" và "Leaders of Russia. Politics", nơi thu hút hơn 1,6 triệu người đăng ký trong vòng hai năm đầu tiên.

Đồng thời, đây là bước đi mở rộng chương trình "Time of Heroes" – một lộ trình đào tạo lãnh đạo cho cựu chiến binh, được triển khai từ tháng 3/2024.

Sau hai giai đoạn tuyển chọn và gần 83 học viên đầu tiên, chương trình đào tạo 4 module (mỗi module 30 ngày, kéo dài 2 năm) đã được tổ chức tại Học viện RANHiGS – nhằm huấn luyện lãnh đạo công, chiến lược quản trị và công nghệ số – với sự tham dự hơn 40.000 hồ sơ ứng viên.

Toàn bộ sáng kiến này phản ánh chiến lược "chuyển hóa lực lượng chiến đấu thành tầng lớp lãnh đạo và chuyên gia" của Điện Kremlin – biến kinh nghiệm tác chiến thành công cụ phát triển hiệu quả trong quản trị nhà nước, kinh tế và xã hội sau khi kết thúc nhiệm vụ tại chiến trường.

(Theo RG, TASS, Sputnik)