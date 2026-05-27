Sáng kiến của Cộng hòa Séc về việc mua đạn pháo cho Ukraine đã mất đi một nửa số nhà tài trợ quốc tế - số lượng quốc gia tài trợ cho chương trình đã giảm từ 18 xuống còn 9.

Thông tin này được đăng tải trên ấn phẩm Financial Times (FT) và được trang European Truth trích dẫn.

Đây là một dự án của Cộng hòa Séc về việc mua sắm tập trung đạn dược cho Ukraine trên thị trường thế giới. Dự án này trở thành một trong những nguồn cung cấp đạn pháo quan trọng cho Lực lượng Vũ trang Ukraine trong bối cảnh thiếu hụt sản lượng ở châu Âu.

Theo tờ Financial Times, việc cắt giảm ngân sách diễn ra sau sự thay đổi đường lối chính trị tại Cộng hòa Séc, nơi Thủ tướng Andrej Babis chủ trương giảm chi tiêu cho việc hỗ trợ Ukraine và chuyển hướng nguồn lực sang các nhu cầu trong nước.

Tuy nhiên, Tổng thống Séc Petr Pavel tuyên bố sáng kiến này sẽ tiếp tục, mặc dù diễn ra với tốc độ chậm hơn.

Ukraine trước nguy cơ thiếu hụt đạn pháo trong thời gian tới.

Báo chí ước tính chính thông qua cơ chế này mà Ukraine đã nhận được tới hơn một nửa tổng số đạn pháo cỡ lớn từ các đối tác phương Tây.

Kể từ khi chương trình chính thức khởi động vào năm 2024, hơn 4 triệu quả đạn pháo đã được mua cho Ukraine thông qua nhiều nước đối tác này.

Một số quốc gia rút khỏi chương trình không nhất thiết phải ngừng hoàn toàn việc hỗ trợ Ukraine, mà có thể chuyển sang mua đạn dược trực tiếp bên ngoài cơ chế của Séc.

Tuy nhiên, việc giảm số lượng người tham gia tạo ra rủi ro đối với khả năng dự đoán nguồn cung cấp, đặc biệt là trong bối cảnh giao tranh leo thang và nhu cầu đạn dược pháo binh của Ukraine tăng cao.

Sáng kiến của Cộng hòa Séc là một phản ứng trước việc ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu không thể nhanh chóng giải quyết tình trạng thiếu đạn pháo, vốn trở nên trầm trọng vào năm 2023 - 2024.

Việc cắt giảm kinh phí cho chương trình này có thể buộc những nước đối tác phải tìm kiếm các cơ chế thay thế để cung cấp đạn dược cho Ukraine.

Vấn đề hỗ trợ thêm cho sáng kiến này có thể sẽ là một trong những chủ đề thảo luận giữa các đồng minh trước cuộc họp NATO và tham vấn quốc phòng châu Âu tiếp theo.