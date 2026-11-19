Nhiều bộ phim từng được kỳ vọng lớn lại gây thất vọng sau khi lên sóng.

Không ít phim Hoa ngữ được đầu tư lớn, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng và có nguyên tác sở hữu lượng độc giả đông đảo, nhưng khi lên sóng lại không đạt kỳ vọng. Từ những dự án chuyển thể gây tranh cãi đến phần tiếp theo bị chê thua xa phần đầu, 9 bộ phim dưới đây là những cái tên khiến khán giả thất vọng trong năm 2026.

1. Gấp Ánh Trăng

Gấp Ánh Trăng có nguyên tác cùng hệ liệt với Vụng Trộm Không Thể Giấu và Khó Dỗ Dành nên từng nhận được nhiều kỳ vọng. Phim kể về Vân Ly (Lư Dục Hiểu), cô gái mắc chứng sợ giao tiếp, dần vượt qua rào cản tâm lý để theo đuổi Phó Thức Tắc (Lâm Nhất). Dù câu chuyện có lãng mạn, bản phim lại bị chê thiếu cảm xúc rung động tinh tế của nguyên tác. Ngoài ra, nhịp phim chưa đủ cuốn hút, phần hình ảnh không mãn nhãn và diễn xuất cũng gây nhiều tranh cãi.

2. Nhất Âu Xuân

Nhất Âu Xuân từng được kỳ vọng nhờ dàn diễn viên nổi tiếng cùng mô-típ đấu đá gia tộc, báo thù quen thuộc. Phim kể về Thẩm Nhuận (Hứa Khải) và Tạ Thanh Viên (Châu Dã), 2 con người gặp nhau trong nghịch cảnh rồi tái ngộ khi trưởng thành và cùng bước vào những cuộc đấu trí căng thẳng. Tuy nhiên, khâu dựng phim bị nhận xét rối rắm, tiết tấu nhanh nhưng không kể rõ câu chuyện. Chất lượng hình ảnh cũng bị đánh giá kém hơn các tác phẩm cùng thể loại.

3. Kiều Sở

Chuyển thể từ bộ truyện Sở Hậu, Kiều Sở có tiền đề hấp dẫn với câu chuyện nữ chính trọng sinh, từng bước thay đổi số phận và tham gia vào những cuộc tranh đấu quyền lực. Đáng tiếc, cách triển khai bị chê thiếu logic, nhiều tình tiết khó thuyết phục. Một số quyết định của nhân vật chính và cách dàn dựng cảnh cung đình khiến khán giả đặt dấu hỏi về tính hợp lý. Dù khởi đầu với nhiệt độ khá tốt, phim của Trần Đô Linh - Chu Dực Nhiên dần hụt hơi và chỉ đạt 4.9 điểm Douban.

4. Mùa Hè Nồng Nhiệt

Nguyên tác của Mùa Hè Nồng Nhiệt là Trụy Lạc từng được chú ý và có lượng độc giả lớn. Chỉ là, phiên bản phim do Châu Kha Vũ và Bao Thượng Ân đóng chính không thể tái hiện sức hấp dẫn của những tình tiết lãng mạn trong truyện. Nhiều phân đoạn bị nhận xét gượng gạo, thiếu tự nhiên và xa rời cảm xúc ban đầu. Việc thay đổi nội dung cũng khiến người hâm mộ nguyên tác không hài lòng. Từ đó, phim nhận nhiều đánh giá tiêu cực và chỉ đạt 4.7 điểm Douban.

5. Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác 2

Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác 1 từng là phim trinh thám gây bất ngờ nhờ kịch bản chắc tay nên phần 2 với sự trở lại của dàn diễn viên như Vương Tử Kỳ, Tô Hiểu Đồng cũng khiến khán giả hào hứng. Tiếc rằng, câu chuyện phá án lấy bối cảnh thời Đường lại không duy trì được sức hấp dẫn như trước. Những lỗ hổng logic và cách triển khai thiếu chặt chẽ khiến người xem khó nhập tâm. Điểm Douban của phim giảm từ 7.9 xuống còn 5.4, cho thấy khoảng cách đáng kể so với thành công của phần đầu.

6. Vân Tú Hành

Với dàn diễn viên gồm Lý Nhất Đồng, Tăng Thuấn Hy và Đặng Vi, Vân Tú Hành từng được hy vọng sẽ gây bão trên màn ảnh Hoa ngữ, nhưng ai ngờ bộ phim lại bị chỉ trích vì thay đổi quá nhiều nội dung nguyên tác. Nhân vật nữ chính vốn có khát vọng làm quan, theo đuổi sự nghiệp lại bị đẩy vào những tình tiết tình cảm, trong khi các tuyến nhân vật phụ cũng bị thay đổi quan hệ. Phim chỉ đạt 3.8 điểm Douban khiến khán giả tiếc cho dàn diễn viên nổi tiếng.

7. Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng

Vốn có "mẹ đẻ" là tác giả của Minh Lan Truyện và Tinh Hán Xán Lạn, Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng có lợi thế lớn về nguyên tác. Câu chuyện xoay quanh thiếu chủ Mộ Thanh Yến (Chu Dực Nhiên) và nữ hiệp Thái Chiêu (Bao Thượng Ân) với mối quan hệ vừa đối đầu vừa đồng hành giữa chốn giang hồ. Nhưng bản phim bị nhận xét có nhịp độ chậm, thiếu những tình tiết đủ sức giữ chân người xem, tuyến nhân vật vốn giàu sức hút cũng chưa được khai thác hiệu quả.

8. Sở Kiều Truyện 2: Sống Lại Từ Hồ Băng

Là phần tiếp theo của Sở Kiều Truyện, Sống Lại Từ Hồ Băng từng nhận được sự quan tâm lớn sau nhiều năm khán giả chờ đợi phần kết. Nhưng dự án thay toàn bộ dàn diễn viên từ Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân thành Lý Quân Nhuệ và Hoàng Dương Điềm Điềm. Được đầu tư với số vốn khủng nhưng Sống Lại Từ Hồ Băng chỉ được chấm 2.9 điểm do kịch bản thiếu chiều sâu, diễn xuất, chemistry của cặp chính và chất lượng sản xuất gây thất vọng.

9. Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn

Với sự kết hợp của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên, Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn từng được tin chắc sẽ trở thành phim hot trên màn ảnh. Câu chuyện tình yêu nhiều trắc trở, đặc biệt là tình tiết chị dâu - em chồng cũng gây sự tò mò. Tuy nhiên, cách dàn dựng thiếu thuyết phục, góc quay và ánh sáng kỳ lạ khiến bộ phim không phát huy được lợi thế ngoại hình của dàn diễn viên. Kịch bản cũng bị nhận xét rời rạc, chưa tạo sức hút đủ để khán giả chú ý.