Hai con tàu, 13 phận người

Trưa 28/9, hai tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS cùng 13 thuyền viên neo đậu ở cảng than Thắng Lợi (xã Bắc Trạch). Khi bão áp sát, thuyền trưởng quyết định di chuyển tàu vào sâu phía bờ Bắc sông Gianh để tránh. Hai con tàu được néo chặt vào nhau, hy vọng vững vàng trước gió giật dữ dội.

4 thuyền viên may mắn sống sót đang được bố trí nghỉ ngơi ở trụ sở Hải đội II, Biên phòng Quảng Trị.

Nhưng đến tối, khoảng 19 giờ 30 phút, gió bão ào ào, dây neo đứt , máy tàu ngập nước không thể khởi động. Trong bóng tối dày đặc, con tàu chao đảo dữ dội rồi bị nhấn chìm chỉ trong tích tắc. “Tiếng kêu cứu vang vọng giữa sóng gió nhưng rồi tắt lịm” - ông Nguyễn Trọng Chí (50 tuổi, quê An Giang), một trong 4 người sống sót, nghẹn ngào nhớ lại.

Người đàn ông dạn dày nắng gió ấy rưng rưng kể thêm: “Cháu tôi, Phan Thanh Nhân, nắm chặt tay tôi nói “Cậu cứ theo con”. Nhưng chỉ ít phút sau, sóng lớn ập đến , tôi bị cuốn dạt xa, còn cháu thì mất hút giữa biển đêm…”. Nỗi đau ấy còn hằn trên gương mặt rám nắng. Ông thoát chết, nhưng trái tim thì chưa thoát khỏi những đợt sóng dữ dằn trong ký ức.

Ông Nguyễn Trọng Chí xót xa, lo lắng cho đứa cháu bị vuột khỏi tay mình không biết sống chết ra sao.

Thuyền viên Trần Quốc Trung (40 tuổi, Nghệ An) vẫn chưa hết ám ảnh: “Trong đầu tôi khi ấy chỉ còn tiếng con gọi ‘ba ơi về với mẹ con’. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên bãi cát, người đầy thương tích".

Còn anh Sa Lêh (37 tuổi, An Giang), hơn 10 năm đi biển, thú nhận chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào dữ dội đến vậy: “Tàu xoay vòng rồi chìm xuống. Tôi bị hất xuống nước, ôm chặt chiếc đèn pin. Sóng nhấn chìm, có lúc tưởng không ngoi lên nổi. May mắn, một con sóng đã xô tôi dạt vào bờ”.

Anh Sa Lêh rơi nước mắt khi nhớ lại thời khắc kinh hoàng trong cuộc đời ngư dân của mình.

Chạy đua với thời gian

Bốn thuyền viên may mắn sống sót. Còn 9 người, đến nay vẫn biệt tăm trong dòng nước xiết. Ngay trong đêm 28/9, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã lập các chốt quan sát dọc bờ, huy động tàu thuyền ngư dân tham gia tìm kiếm. Sóng lớn, nước dâng cao, dòng chảy xiết khiến công việc hết sức gian nan.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết: “Chúng tôi phải chạy đua từng giờ. Sóng to, mưa lớn che khuất tầm nhìn, nhưng mục tiêu cao nhất vẫn là tìm được ngư dân mất tích. Dù hy vọng mong manh, chúng tôi cũng không bỏ cuộc”.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm tại hiện trường.

Trên bờ, mỗi khi thuyền cứu hộ cập bến, người thân lại ùa ra, ánh mắt chờ đợi, tim thắt lại. Nhưng rồi thất vọng nối tiếp thất vọng. Bà Trần Thị Hoa – mẹ một ngư dân mất tích, ngồi bệt trên cát, giọng lạc đi: “Nó đi biển đã bao năm, chưa lần nào gặp nạn. Tôi chỉ cầu trời cho nó còn sống để về nhìn mặt vợ con…”.

Ngư dân Nguyễn Văn Lợi, ở phường Bắc Gianh, chia sẻ: “Đi biển ai cũng hiểu rủi ro. Nhưng nhìn cảnh người thân khóc ngóng ngoài bờ, chúng tôi không cầm được nước mắt. Chừng nào chưa tìm thấy, chừng đó chúng tôi còn tìm”.

Sáng 29/9, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm. Chủ tịch UBND tỉnh còn trực tiếp lên tàu, động viên lực lượng và yêu cầu huy động tối đa phương tiện, phối hợp chặt chẽ quân – dân, triển khai tìm kiếm cả ở cửa sông lẫn dọc tuyến biển toàn tỉnh.

Ông Trần Phong nhấn mạnh: “Thời tiết còn diễn biến phức tạp, quá trình tìm kiếm phải bảo đảm an toàn, đồng thời tăng cường tuyên truyền để bà con ngư dân không chủ quan”.

Xác của 1 trong 2 chiếc tàu trôi dạt vào bờ biển thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch (Quảng Trị).

Trong khi đó, tại bãi cát sông Gianh, niềm tin của người thân vẫn le lói như ngọn đèn giữa đêm tối. Họ biết ranh giới sống – chết trên biển quá mong manh, nhưng còn nước là còn tát, còn sống là còn hy vọng.