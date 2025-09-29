HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
CLIP: Vượt sóng dữ đưa 2 người gặp nạn ở Đà Nẵng đi cấp cứu

Trần Thường |

Hai người dân sinh sống trên đảo Cù Lao Chàm bị bệnh nặng, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã điều xuồng đưa vào bờ cấp cứu.

Chiều 29-9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng cho biết vừa đưa 2 người dân bị bệnh nặng trên đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP Đà Nẵng) vào bờ cấp cứu an toàn.

Clip: Ban chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng điều động xuồng biên phòng thuộc Hải đội Biên phòng 2 Sơn Trà chở các bệnh nhân vào bờ cấp cứu

Trước đó, lúc 9 giờ sáng cùng ngày, Trực ban tác chiến Ban Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng nhận được báo cáo của Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, cho biết trên đảo đang có 2 bệnh nhân đang điều trị tại Trạm Quân dân y kết hợp, cần đưa vào bờ để cấp cứu.

CLIP: Vượt sóng dữ đưa 2 người gặp nạn ở Đà Nẵng đi cấp cứu- Ảnh 1.

CLIP: Vượt sóng dữ đưa 2 người gặp nạn ở Đà Nẵng đi cấp cứu- Ảnh 2.

Người dân và lực lượng biên phòng đưa bệnh nhân lên xuồng để đi cấp cứu

Đó là bà Nguyễn Thị Quì (SN 1944; trú tại thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp), chẩn đoán bị tai biến mạch máu não; ông Trần Văn Thu (SN 1970; trú tại thôn Bãi Ông, xã Tân Hiệp), chẩn đoán bị xuất huyết tiêu hóa.

Trước tình hình sóng to gió lớn do ảnh hưởng của bão số 10, các tàu thuyền nhỏ không thể di chuyển. Vào lúc 10 giờ sáng, Ban chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng đã điều động xuồng biên phòng thuộc Hải đội Biên phòng 2 Sơn Trà đi hỗ trợ cứu nạn, chở các bệnh nhân vào bờ cấp cứu.

Đến 12 giờ 15 phút, lực lượng cứu nạn đã tiếp nhận 2 bệnh nhân từ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm và Trạm Quân dân y trên đảo. Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa vào bờ, bàn giao cho trung tâm y tế 115 đưa đi cấp cứu lúc 13 giờ 15 phút chiều 29-9.

