9 năm ám ảnh với vòng cổ bò, CEO 30 tuổi bị chê ngớ ngẩn khi khởi nghiệp, cuối cùng dựng lên startup 2 tỷ USD

Không phải AI hay robot hình người, khoản đầu tư mới nhất của Founders Fund lại hướng đến… những chiếc vòng cổ cho bò. Nhưng đằng sau ý tưởng tưởng chừng kỳ lạ này là một thị trường hàng tỷ USD và tham vọng tái định nghĩa ngành chăn nuôi toàn cầu.

﻿Từ ý tưởng “không đến một” đến startup 2 tỷ USD

Trong danh mục đầu tư của Founders Fund, nơi từng rót vốn vào Facebook, SpaceX hay Palantir, các dự án thường mang triết lý “từ không đến một”, tức tạo ra thứ hoàn toàn mới thay vì cải tiến cái cũ.

Và Halter chính là ví dụ mới nhất. Startup có trụ sở tại New Zealand này vừa hoàn tất vòng gọi vốn Series E trị giá 220 triệu USD, đạt mức định giá 2 tỷ USD.

Không hào nhoáng như các công ty AI, Halter tập trung giải một bài toán tưởng như “cũ kỹ” nhưng cực kỳ phức tạp: quản lý đàn gia súc trên những vùng địa hình rộng lớn mà không cần con người trực tiếp can thiệp.

Người đứng sau là Craig Piggott, CEO 30 tuổi đã dành 9 năm để theo đuổi ý tưởng này và từng bị chê là ngớ ngẩn khi muốn khởi nghiệp cùng dự án vòng cổ bò. Xuất thân từ một trang trại bò sữa, Piggott hiểu rõ “điểm nghẽn” lớn nhất của ngành: năng suất đất.

“Hàng rào chính là đòn bẩy kiểm soát cách gia súc gặm cỏ và cách đất được nghỉ ngơi,” ông chia sẻ. “Việc ảo hóa hàng rào là bước tiến hoàn toàn hợp lý.”

Giải pháp của Halter là một hệ thống tích hợp, bao gồm vòng cổ năng lượng mặt trời gắn trên từng con bò. mạng lưới tháp tần số thấp và ứng dụng di động cho phép nông dân điều khiển từ xa.

Gia súc được huấn luyện phản ứng với âm thanh và rung động từ vòng cổ, tương tự cảnh báo đỗ xe. Đáng chú ý, hầu hết chúng chỉ cần 3 lần tương tác để học cách tuân theo “hàng rào ảo”.

Không dừng lại ở việc chăn dắt, vòng cổ còn thu thập dữ liệu hành vi liên tục, giúp theo dõi sức khỏe, chu kỳ sinh sản và phát hiện bệnh. Nhờ đó, Halter đang sở hữu một trong những bộ dữ liệu hành vi gia súc lớn nhất thế giới.

Sau 5 thế hệ phần cứng, công ty đã triển khai hệ thống trên hơn 1 triệu con bò, tại 2.000 trang trại ở New Zealand, Úc và Mỹ (22 bang). Hiệu quả kinh tế là yếu tố then chốt: tăng 20% năng suất đất và có thể sẽ gấp đôi sản lượng. Piggott khẳng định “Tiềm năng lợi nhuận là rất, rất lớn".

Dù đi tiên phong, Halter không phải là người duy nhất nhìn thấy cơ hội. Merck đã phát triển hệ thống hàng rào ảo riêng mang tên Vence. Trong khi đó, các startup mới như Grazemate thậm chí thử nghiệm ý tưởng chăn dắt bằng drone tự hành, không cần vòng cổ.

Tuy nhiên, Piggott tỏ ra không quá lo lắng. Theo ông, drone có thể đóng vai trò hỗ trợ, nhưng không phải giải pháp cốt lõi. Ông khẳng định “Vòng cổ vẫn sẽ là hình thức phù hợp trong thời gian dài”. Điều ông coi là đối thủ lớn nhất lại không phải công nghệ, mà là… thói quen. “Sự cạnh tranh lớn nhất là không thay đổi, tiếp tục làm như năm ngoái”.

CEO Craig Piggott

Thách thức lớn hơn nằm ở độ phức tạp kỹ thuật. Một hệ thống quản lý hàng nghìn con vật phải đạt độ tin cậy cực cao, chỉ cần 1% lỗi cũng có thể khiến hàng chục con bò “ngoài tầm kiểm soát”.

Theo Piggott, Halter đã mất gần một thập kỷ để đạt được “độ tin cậy với hệ số 9”, tiêu chuẩn gần như tuyệt đối trong vận hành. Đây cũng là lợi thế mà các đối thủ khó có thể sao chép nhanh chóng.

Trong bối cảnh nhiều startup nông nghiệp thất bại vì chi phí cao và khó thuyết phục nông dân, Halter lại đi theo hướng ngược lại: tập trung tuyệt đối vào ROI. Piggott nhấn mạnh: “Nếu bạn tăng 20% năng suất đất, tác động sẽ lan tỏa toàn bộ hoạt động kinh doanh”.



Khác với nhiều công ty công nghệ, Halter không đặt Mỹ làm trung tâm. Công ty xem nông nghiệp là thị trường toàn cầu và đang mở rộng sang Mỹ, Nam Mỹ và châu Âu, với tổng vốn huy động khoảng 400 triệu USD.

Thị trường 1 tỷ con﻿

Quy mô cơ hội mà Halter nhắm đến được thể hiện rõ qua một con số. Hiện tại, công ty mới chỉ triển khai trên 1 triệu con bò, trong khi trên thế giới còn tới 1 tỷ con. Ngay tại thị trường nội địa New Zealand, tỷ lệ thâm nhập vẫn chưa đến 10%. Điều đó đồng nghĩa với một “đại dương xanh” khổng lồ phía trước.

Câu chuyện của Halter cho thấy một xu hướng đáng chú ý trong làn sóng công nghệ hiện nay: đổi mới không chỉ nằm ở AI hay phần mềm, mà còn ở những ngành truyền thống như nông nghiệp. Từ một ý tưởng bị coi là “ngây thơ” khi bắt đầu ở tuổi 21, Piggott đã xây dựng một startup trị giá 2 tỷ USD, thu hút những nhà đầu tư hàng đầu thế giới.

Và nếu thành công trong việc mở rộng toàn cầu, những chiếc vòng cổ năng lượng mặt trời này có thể không chỉ thay đổi cách con người chăn nuôi, mà còn định hình lại cả ngành nông nghiệp trong kỷ nguyên công nghệ.

*Nguồn bài viết: TechCrunch