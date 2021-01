9 mẹo bảo mật an toàn tuyệt đối được Apple chia sẻ trên iPhone

Thời gian gần đây, Apple đang rất chú trọng đến vấn đề bảo mật và quyền riêng tư của người dùng. Điều này được chứng minh bằng một loạt hành động như công khai các nguồn hỗ trợ mà mới nhất là văn bản "Device and Data Access when Personal Safety is At Risk", tính năng bảo mật theo dõi quảng cáo sắp ra mắt, ứng dụng gắn nhãn bảo mật, tính năng bảo mật mới trên Face ID, Apple Pay và tính năng Google Fact Check.

Một số thao tác thay đổi cài đặt bảo mật, giúp quản lý thông tin tốt hơn. Ảnh: 9to5mac.

Theo đó, hãng tiếp tục cập nhật trên ứng dụng Tips một số mẹo bảo vệ quyền riêng tư bằng cách thay đổi cài đặt trên iPhone .

Thông báo gồm 9 gợi ý từ hãng, giúp người dùng kiểm soát các thông tin bảo mật hiệu quả hơn:

Theo dõi ứng dụng Tips, nếu chưa cài đặt ứng dụng, bạn có thể tải miễn phí từ App Store. Ứng dụng hoạt động cho cả iPhone và iPad.

Thông báo mới về quyền Riêng tư sẽ hiển thị trên điện thoại của bạn. Nếu không, hãy mở ứng dụng Tips để nhận thông báo mới.

Kéo xuống và tìm mục Bảo mật & Riêng tư

9 tip bao gồm: Đăng nhập với Apple, tự động tạo mật khẩu trên iOS, kiểm tra đề xuất bảo mật mật khẩu, hướng dẫn cách nhận biết khi nào ứng dụng đang sử dụng máy ảnh/micro của bạn, cách ẩn tin nhắn văn bản, cách chia sẻ vị trí gần đúng, cách ẩn ảnh khỏi thư viện, sử dụng trình duyệt web riêng tư và kiểm tra báo cáo quyền riêng tư của Safari.