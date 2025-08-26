Luật Căn cước năm 2023 đã chính thức quy định 9 nhóm hành vi bị nghiêm cấm. Mọi công dân cần nắm rõ những điều này để sử dụng thẻ Căn cước/ CCCD đúng pháp luật và tránh nguy cơ bị xử phạt hành chính với mức tiền lên đến 6.000.000 đồng.

Các hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng căn cước

Điều 7 của Luật Căn cước 2023 quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm, áp dụng cho cả thẻ căn cước và căn cước công dân (CCCD) trước đây. Cụ thể bao gồm:

Cấp, cấp đổi, cấp lại hoặc thu hồi thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định của pháp luật. Giữ thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước của người khác trái quy định. Gây phiền hà, nhũng nhiễu, phân biệt đối xử khi giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến căn cước và cơ sở dữ liệu quốc gia. Làm sai lệch hồ sơ, sổ sách về căn cước, thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; cung cấp thông tin, tài liệu không đầy đủ, không chính xác hoặc trái quy định. Không làm thủ tục cấp thẻ căn cước theo quy định tại khoản 2 Điều 19 (Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên bắt buộc phải làm thủ tục cấp thẻ căn cước). Sản xuất, sử dụng các công cụ, phần mềm hoặc có hành vi gây cản trở, rối loạn hoạt động của hạ tầng thông tin cơ sở dữ liệu và hệ thống định danh, xác thực điện tử. Làm giả, sửa chữa, cố ý làm sai lệch nội dung thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước; chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ của người khác; thực hiện hành vi thuê, cho thuê, cầm cố, nhận cầm cố, hoặc hủy hoại thẻ. Truy cập, thay đổi, xóa, hủy hoặc phát tán trái phép dữ liệu cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước và hệ thống định danh. Khai thác, mua bán, trao đổi, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép thông tin, dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu của nhà nước.

Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm

Các mức phạt cụ thể được quy định tại Điều 10, Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Dù văn bản này ra đời trước Luật Căn cước 2023, các quy định xử phạt vẫn có giá trị áp dụng và dự kiến sẽ được giữ nguyên trong các bản sửa đổi sau này.

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng đối với các hành vi:

Không xuất trình CMND, CCCD khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền.

Không thực hiện đúng quy định về việc cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Không nộp lại CMND/CCCD khi bị tước quốc tịch, thôi quốc tịch hoặc khi bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án tù.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng đối với các hành vi:

Chiếm đoạt, sử dụng CMND/CCCD hoặc Giấy xác nhận số CMND của người khác.

Tẩy xóa, sửa chữa hoặc làm sai lệch nội dung của CMND/CCCD.

Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng CMND/CCCD.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đến 4.000.000 đồng

Làm giả hoặc sử dụng giấy tờ, dữ liệu giả để được cấp CMND/CCCD.

Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp CMND/CCCD.

4. Phạt tiền từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng

Làm giả CMND/CCCD nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sử dụng CMND/CCCD giả.

Thế chấp, cầm cố, nhận cầm cố CMND/CCCD.

Mua, bán, thuê, cho thuê CMND/CCCD.

Mượn, cho mượn CMND/CCCD để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với các hành vi: tẩy xóa, sửa chữa, làm giả, sử dụng giả, thế chấp, cầm cố, mua bán, thuê, cho thuê CMND/CCCD.

Biện pháp khắc phục hậu quả: