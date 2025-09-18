Những người may mắn thường tạo ra không gian sống hài hòa. Ngôi nhà của họ không chỉ gọn gàng hay đẹp mắt, mà còn được sắp xếp để đón nhận những điều tốt lành, may mắn và cơ hội mới.

Dưới đây là 9 điều mà những người cực kỳ may mắn thường có trong ngôi nhà của mình:

1. Cửa chính thông thoáng

Cửa trước nhà của người may mắn thường được chăm chút: bậc thềm sạch sẽ, đèn sáng, thảm chùi chân mới, hoặc đơn giản là cánh cửa mở hết cỡ. Điều này còn ngầm thể hiện rằng gia chủ sẵn sàng tiếp nhận điều tốt đẹp.

2. Một không gian giúp họ nghỉ ngơi an toàn, thoải mái

Phòng ngủ là khu vực quan trọng để tạo sự ổn định năng lượng, bởi nó chi phối sức khỏe và cảm xúc. Khoa học cũng cho thấy, chất lượng không gian ngủ ảnh hưởng đến khả năng điều tiết cảm xúc và sức khỏe tinh thần. Giấc ngủ kém có thể làm giảm khả năng điều tiết cảm xúc, trong khi căng thẳng lại dễ phá vỡ giấc ngủ.

Người may mắn thường ưu tiên sự thoải mái, riêng tư và an toàn cảm xúc trong phòng ngủ: rèm cản sáng, chăn ga êm ái, hoặc tránh để thiết bị làm việc trong phòng.

3. Những món đồ ý nghĩa mà họ yêu thích

Mỗi vật thể đều mang năng lượng. Những món đồ gợi niềm vui, như bức ảnh kỷ niệm, món quà từ người thân, tác phẩm nghệ thuật yêu thích, giúp không gian tràn đầy năng lượng tích cực.

Người may mắn không bày biện theo áp lực xã hội, mà chọn những gì phản ánh giá trị và bản sắc của mình.

Ảnh minh hoạ.

4. Mùi hương yêu thích

Ngôi nhà của những người may mắn thường có mùi hương có chủ đích. Không phải cầu kỳ hay xa xỉ, mà là tạo ra sự kết nối cảm giác với sự bình an, thoải mái hoặc minh mẫn.

5. Bếp gọn gàng, mặt bàn sạch sẽ

Việc giữ bếp ngăn nắp, gọn gàng và không bừa bộn là rất quan trọng. Một căn bếp sạch cũng khuyến khích thói quen ăn uống lành mạnh.

Người may mắn không nhất thiết phải nấu ăn mỗi ngày, nhưng họ luôn giữ mặt bếp đủ sạch sẽ, gọn gàng để có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Sự gọn gàng ấy là thể hiện cho sự rõ ràng trong tâm trí và khả năng hành động.

6. Một không gian dành riêng cho bản thân

Đó có thể là góc đọc sách hay ngăn kéo nhật ký riêng. Tâm lý học hiện đại cũng khẳng định, việc có một không gian riêng giúp tăng cường sức khỏe tinh thần và bản sắc cá nhân. Nó là thông điệp mạnh mẽ về ranh giới lành mạnh. Năng lượng này tự nhiên thu hút sự tôn trọng, cơ hội và thịnh vượng.

Sự tự chủ ấy tỏa ra năng lượng tự tin, tự nhiên thu hút sự tôn trọng, cơ hội và tài lộc.

Ảnh minh hoạ.

7. Tấm gương họ thích soi vào

Từ góc nhìn tâm lý học, gương đóng vai trò quan trọng trong việc định hình cách chúng ta nhìn nhận bản thân. Khi một tấm gương phản chiếu hình ảnh mà bạn yêu thích, nó trở thành một lời khẳng định năng lượng tích cực.

Người may mắn thường giữ gương sạch sẽ, sáng sủa và đặt ở nơi phản chiếu điều tích cực. Mục tiêu không phải là sự phù phiếm, mà là sự công nhận. Bạn nhìn thấy mình một cách rõ ràng, yêu thương, thường xuyên hơn và chính kiểu phản chiếu ấy sẽ thu hút những trải nghiệm phản ánh lại sự tự tin đó.

8. Cây xanh tươi tốt

Khoa học chứng minh rằng chăm sóc cây trong nhà giúp giảm stress và mang lại cảm giác thư giãn.

Người may mắn thường có ít nhất một cây xanh tươi tốt trong nhà. Không cần phải to lớn, chỉ cần tươi tốt và phát triển. Nó là minh chứng cho sự mở rộng, cả trong ngôi nhà lẫn trong tâm thế của họ.

Ảnh minh hoạ.

9. Một món đồ họ giữ lại từ quá khứ

Đó có thể là cuốn sách tuổi thơ, tờ tiền đầu tiên kiếm được, hay mảnh giấy ghi lời nhắn ý nghĩa. Nó không đơn thuần là hoài niệm, mà là lời nhắc bạn “Tôi vẫn tin tưởng, tôi vẫn là tôi”. Niềm tin này mở ra những điều đáng mong chờ.

Theo Yourtango

*Thông tin mang tính tham khảo