9 dấu hiệu cho thấy bạn không quản lý tiền kém, mà đang bị trả lương quá thấp

Làm việc 60 tiếng mỗi tuần nhưng vẫn rơi vào tình trạng “đầu tháng lĩnh lương, cuối tháng rỗng túi” không phải điều bình thường. Thế nhưng, không ít người vẫn bị gán mác “quản lý tiền kém”.

Thực tế, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy bạn không hề tiêu xài hoang phí, bạn chỉ đang bị trả lương thấp và làm việc quá nhiều.

Dưới đây là 9 dấu hiệu cho thấy vấn đề không nằm ở cách bạn quản lý tiền, mà ở mức thu nhập hiện tại:

1. Lương vừa về đã “bốc hơi” chỉ sau vài ngày

Không gì căng thẳng hơn việc vừa nhận lương đã phải chi trả hết cho tiền nhà, hóa đơn và thực phẩm. Nhiều người nói rằng đó là lỗi của bạn vì “không biết quản lý tiền”. Nhưng làm sao có thể quản lý khi tiền vừa vào tài khoản đã gần như về 0?

Theo các chuyên gia tài chính, một người trưởng thành nên có khoản tiết kiệm đủ cho 3-6 tháng chi phí sinh hoạt cơ bản. Nếu thu nhập của bạn không đáp ứng nổi những nhu cầu tối thiểu đó, thì vấn đề không phải là bạn kém cỏi trong việc quản lý chi tiêu, bạn đang bị trả lương không công bằng.

2. Bạn sống rất tiết kiệm nhưng vẫn không thể có tiền tiết kiệm

Bạn hạn chế chi tiêu, tránh mua sắm không cần thiết, tìm đủ “mẹo tiết kiệm” nhưng tài khoản vẫn không khá lên? Đây là một dấu hiệu rất rõ.

Lời khuyên “cứ tiết kiệm đi là được” ngày càng trở nên xa rời thực tế. Thậm chí, ăn ngoài đôi khi còn rẻ hơn tự nấu. Nếu bạn đã cố gắng sống có ý thức với tiền bạc mà vẫn không để dành được đồng nào, đừng tự trách mình. Vấn đề nằm ở mức thu nhập, không phải kỷ luật cá nhân.

Ảnh minh hoạ.

3. Tiền nhà chiếm hơn 30-40 % thu nhập

Nhiều chuyên gia tài chính khuyên rằng chi phí nhà ở chỉ nên chiếm khoảng 25–30% thu nhập. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, điều đó gần như bất khả thi với người nhận lương thấp.

Tiền thuê nhà tăng, giá mua nhà ngày càng xa tầm với, trong khi lương không theo kịp. Khi phần lớn thu nhập phải dùng để trang trải cuộc sống, bạn gần như không còn dư tiền để tiết kiệm hay đầu tư cho tương lai.

4. Bạn phải làm thêm việc liên tục để có tiền trang trải

Làm thêm, nhận việc ngoài giờ, chạy đủ thứ job, nhưng đổi lại chỉ là đủ tiền trang trải những nhu cầu cơ bản.

Văn hóa “cố gắng rồi sẽ được đền đáp” từng đúng, nhưng ngày nay, với nhiều người, nó chỉ khiến sức khỏe tinh thần và thể chất bị ảnh hưởng. Nếu làm việc không ngừng mà cuộc sống vẫn bấp bênh, đó không phải là thiếu nỗ lực mà là bạn đang không được trả lương xứng đáng.

5. Bạn luôn lo lắng về tiền bạc dù không hề tiêu xài hoang phí

Khi phải sống trong trạng thái “sinh tồn tài chính”, nỗi lo tiền bạc gần như thường trực. Bạn cân nhắc từng khoản chi, luôn sợ thiếu tiền cuối tháng.

Sự lo âu này không đến từ thói quen chi tiêu thiếu kiểm soát, mà từ việc thu nhập không đủ tạo cảm giác an toàn.

Ảnh minh hoạ.

6. Bạn phải dùng thẻ tín dụng cho các chi phí thiết yếu, không phải chi tiêu xa xỉ

Bạn thường được khuyên rất nhiều cách để sử dụng thẻ tín dụng một cách có trách nhiệm: hiểu rõ điều khoản thẻ, nắm mức lãi suất, thanh toán đúng hạn, trả nhiều hơn mức tối thiểu và tránh sử dụng hết hạn mức.

Về nguyên tắc, một người trưởng thành nên đủ khả năng chi trả tiền thực phẩm hay các nhu cầu sinh hoạt cơ bản mà không cần phải phụ thuộc vào thẻ tín dụng. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt ngày càng tăng trong khi mức lương không theo kịp đang khiến điều đó trở nên bất khả thi với nhiều người.

Thay vì dùng thẻ tín dụng cho những khoản chi mang tính thưởng cho bản thân, không ít người buộc phải dùng thẻ chỉ để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn đang bị trả lương thấp.

7. Lương của bạn không theo kịp lạm phát

Giá cả leo thang từng năm, nhưng lương thì gần như “đóng băng”. Trong khi đó, mức lương tối thiểu ở nhiều nơi đã không thay đổi suốt nhiều năm.

Nếu thu nhập của bạn ngày càng “mất giá” theo thời gian, thì dù có quản lý tốt đến đâu, cuộc sống vẫn sẽ khó khăn.

8. Bạn không đủ khả năng chi trả cho các tình huống bất ngờ

Chỉ một sự cố nhỏ, hỏng xe, chi phí học tập phát sinh,... cũng có thể khiến bạn lo lắng, xoay xở. Khi không có quỹ dự phòng, mỗi sự cố bất ngờ đều có thể trở thành gánh nặng tinh thần.

Ảnh minh hoạ.

9. Bạn không dám đặt ra mục tiêu tài chính dài hạn

Người có thu nhập ổn định thường có mục tiêu: mua nhà, trả nợ, nghỉ hưu. Nhưng khi không có tiền dư, việc nghĩ xa hơn ngày mai cũng trở nên xa xỉ.

Nếu bạn chỉ có thể chi tiêu ngày nào hay ngày đó, đó không phải vì bạn thiếu chí tiến thủ, mà vì thu nhập hiện tại không cho phép bạn mơ xa hơn.

Kết luận

Nếu bạn thấy mình trong nhiều dấu hiệu trên, hãy nhớ rằng, không phải ai khó khăn tài chính cũng là người quản lý tiền kém. Trong rất nhiều trường hợp, vấn đề nằm ở mức lương không theo kịp chi phí sống và khối lượng công việc quá sức.

Nhận ra điều đó là bước đầu tiên để ngừng tự trách mình và bắt đầu tìm kiếm những lựa chọn tốt hơn cho tương lai.