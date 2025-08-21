9 bức ảnh hiếm của Cái Bang thời cuối nhà Thanh: Hé lộ quyền lực của "đế chế" này trên địa bàn hoạt động

Cái Bang trong võ hiệp và lịch sử

Nói đến Cái Bang, người ta thường liên tưởng đến hình ảnh bang phái hùng mạnh trong tiểu thuyết Kim Dung. Trong thế giới võ hiệp ấy, Cái Bang được xây dựng với hệ thống phân cấp cực kỳ nghiêm ngặt. Các đệ tử Cái Bang thường được chia theo đẳng cấp, mới gia nhập là cấp 1, đệ tử 1 túi, rồi từ từ theo công lao và thời gian mà thăng cấp từ từ lên 2, 3, 4... Cao nhất là các trưởng lão 8, 9 túi, rồi trên nữa là Phó Bang Chủ và Bang Chủ. "Túi" chính là cách Cái Bang phân chia thứ bậc, số túi càng nhiều, cấp bậc càng cao, tối đa là 9 túi. Điều thú vị là, gia nhập Cái Bang cũng không hề dễ dàng, yêu cầu kinh nghiệm hành nghề ít nhất ba năm. Nếu chưa đủ ba năm xin ăn thì Cái Bang sẽ không chào đón.

Hình ảnh Cái Bang trong tiểu thuyết võ hiệp. (Ảnh: Sohu)

9 bức ảnh hiếm của đệ tử Cái Bang thời cuối nhà Thanh

Vậy Cái Bang có thực sự tồn tại trong lịch sử? Câu trả lời là có. Sách "Thanh Bại Loại Siêu" từng ghi chép: người mới vào Cái Bang phải nộp toàn bộ thu nhập ba ngày cho bang chủ, gọi là "hiến quả". Hiến quả càng nhiều thì càng được trọng vọng, vì thế họ luôn nỗ lực hết mình. Điều này cho thấy Cái Bang là một "đế chế" có thật, không chỉ là sản phẩm hư cấu trong tiểu thuyết.

Trong thời cuối nhà Thanh, Cái Bang không hề bị ảnh hưởng mà ngược lại còn số lượng đệ tử ngày càng đông hơn. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, trong thời cuối nhà Thanh, lúc này triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc mục nát sụp đổ, Cái Bang không hề bị ảnh hưởng mà ngược lại còn số lượng đệ tử ngày càng đông hơn. Số lượng đệ tử Cái Bang rất nhiều, quy mô hành khất rộng lớn, ảnh hưởng to lớn, khiến người ta phải suy ngẫm.

Số lượng đệ tử Cái Bang rất nhiều, quy mô hành khất rộng lớn, ảnh hưởng to lớn, khiến người ta phải suy ngẫm. (Ảnh: Sohu)

Thời đó, số lượng đệ tử Cái Bang gia tăng, kiếm sống ngày càng khó khăn, khiến cho việc tổ chức và chuyên nghiệp hóa ăn mày được tăng cường. Dần dần hình thành một nhóm người bên lề xã hội có tinh thần tập thể, kỷ luật nghiêm minh, có nguồn thu nhập cơ bản cố định, được hưởng một số quyền lợi và thực hiện một số nghĩa vụ nhất định theo cấp bậc rõ ràng.

Cái Bang hình thành nhóm ăn xin có nguồn thu nhập cơ bản cố định, được hưởng một số quyền lợi và thực hiện một số nghĩa vụ nhất định theo cấp bậc rõ ràng. (Ảnh: Sohu)

Một trong những thành phố lớn của Trung Quốc là Thượng Hải, cũng là nơi Cái Bang đặt đại bản doanh. Thượng Hải là một thành phố nhập cư, đệ tử Cái Bang từ các tỉnh đến Thượng Hải chia thành nhóm theo nơi họ đến, hình thành các băng nhóm và hệ thống nội bộ.

Tổ chức, quản lý và nguồn thu của Cái Bang

Mỗi một nhóm đệ tử Cái Bang chia theo tỉnh thành cũng đều thuộc quyền quản lý của một thủ lĩnh ăn mày. Thủ lĩnh có địa vị rất cao, chịu trách nhiệm hòa giải tranh chấp, điều phối quan hệ giữa các đệ tử và các nhóm khác, quy định hoạt động ăn xin, phân chia lợi ích, dùng bang quy nghiêm khắc để ràng buộc cấp dưới. Trong Cái Bang, thủ lĩnh thường có thu nhập khá cao từ tiền phí hàng tháng, hàng năm do các cửa hàng cung cấp. Dưới trướng mỗi thủ lĩnh, đều có 6 người quản lý, 30 người quản lý cấp thấp hơn.

Đệ tử của Cái Bang có già, trẻ, nam, nữ, khỏe mạnh, bệnh tật tàn tật, đủ loại.

Cái Bang chia địa bàn thành 4 khu vực đông tây nam bắc, 2 thủ lĩnh quản lý một khu vực. Trong khu vực quản lý, thủ lĩnh có quyền lực rất lớn và uy tín rất cao, có thể tự đặt luật lệ. Đệ tử của Cái Bang có già, trẻ, nam, nữ, khỏe mạnh, bệnh tật tàn tật, đủ loại.

Cái Bang có đủ loại quy tắc, nguyên tắc, điều lệ, cấm kỵ… để làm quy tắc ứng xử. (Ảnh: Sohu)

Cái Bang có đủ loại quy tắc, nguyên tắc, điều lệ, cấm kỵ… để làm quy tắc ứng xử. Những quy tắc này quy định rõ ràng khu vực và phương thức hành khất, nhằm củng cố sự hòa thuận ổn định của các thành viên trong nhóm, cấm các thành viên trộm cắp, cướp bóc.

Đệ tử Cái Bang đang vây quanh một người phụ nữ giàu có để xin tiền. (Ảnh: Sohu)

Luật lệ của Cái Bang cực kỳ nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh. Nếu trong vòng một năm không vi phạm luật lệ, ngoài tiền trợ cấp của tháng hai và tháng tám, còn được thưởng thêm một tháng tiền trợ cấp để khuyến khích. Nếu có hành vi vi phạm luật lệ, sẽ bị tra tấn dã man bằng các hình phạt tư hình.

Theo Sohu, Sina, 163