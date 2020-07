9 bài học cuộc sống tôi học được trong 10 năm qua: Biết sớm, thành công sớm!

Trong suốt những năm tích luỹ kiến thức, tôi học nhiều và thú thực quên cũng nhiều. Tuy nhiên mỗi khi học được thứ gì đó hay ho, tôi cố gắng ghi chép lại và đọc lại khi cần.

Đó đều là những tinh tuý, là những kiến thức "đỉnh của đỉnh", là những bài học cuộc sống mà có khi cả đời nhiều người mới tìm ra.

Dưới đây là 9 bài học cuộc sống mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Hãy đọc đi đọc lại những bài học này và suy ngẫm. Vì nó sẽ có ích cho bạn rất nhiều trong suốt phần đời còn lại của mình.

1. Kết nối cảm xúc với ngữ cảnh

Đây là một phương pháp của NLP, (viết tắt của Neuro-Linguistic Programming - Lập Trình Ngôn Ngữ Neuro) nó có tên là "Anchoring – Thả neo".

Phương pháp này xuất hiện sau khi Pablov – Nhà bác học vĩ đại về thần kinh cao cấp tiến hành thí nghiệm với một chú chó.

Thoạt đầu, ông lắc chuông cùng với thức ăn để chó quen mùi. Sau khoảng 2 – 3 lần, Pablov chỉ cần lắc chuông là chó tự động chạy ra để tìm kiếm thức ăn.

Với con người, chúng ta hoàn toàn có thể điều hoà được cơ thể, tâm trí, và cảm xúc của mình. Chúng ta có thể gắn kết nó với niềm vui, hạnh phúc, cũng như khổ đau, bất hạnh.

2. Đã làm phải kiên quyết tới cùng

Cuộc sống luôn đưa ra những sóng gió để thử thách sự kiên định của bạn. Hãy nhìn những người đạt được thứ gì đó trong đời, chắc chắn họ sẽ có rất nhiều chuyện hay để kể.

Còn những người thất bại và sống trong hối hận ư? Đừng hỏi, vì họ có chuyện đau lòng muốn giữ kín hết đời.

Cây cầu Brooklyn của Mỹ nối liền 2 quận Manhattan và Brooklyn. Nó là kiệt tác, là biểu tượng nghệ thuật của thế kỷ 19, và người Mỹ có quyền tự hào về nó.

Cây cầu này được xây dựng trong 14 năm bởi 2 cha con nhà Washington. Sau khi cha qua đời, người con tiếp tục gánh vác. Có điều, ông bị liệt và không thể tiếp quản công việc trong suốt 11 năm sau cùng.

Nhưng Washington không bỏ cuộc, hàng ngày ông truyền đạt những chỉ thị của mình cho vợ là Emily.

Và trong suốt 11 năm ròng rã, ngày nào cũng giống ngày nào, Emily nhận chỉ thị và truyền đạt lại cho công nhân cho đến khi cây cầu được khánh thành. Hiện nay mỗi ngày cầu Brooklyn có 100.000 ô tô và hơn 4.000 người đi bộ lưu thông hàng ngày.

Đó là kết quả của sự kiên quyết và dám làm tới cùng.

3. Quá khứ và tương lai đều không phải thực tại

Nhiều bạn thích sống trong quá khứ, bởi quá khứ của anh ta thật sung túc và đầm ấm. Nhiều bạn thích sống trong tương lai. Tiếc rằng trong tương lai, mọi thứ đều có thể thay đổi.

Nếu quá tự hào vì những gì mình làm được trong quá khứ cũng như nếu suy nghĩ quá nhiều cho tương lai của mình, có lẽ tôi đã quên mất thực tại của mình. Tất cả những gì cần làm đều ở thì hiện tại. Đó là một trong những bài học cuộc sống vô cùng quý giá.

4. Nếu bán hàng, hãy đánh đổi kỳ vọng lấy cảm kích

Tại sao phải đánh đổi kỳ vọng lấy cảm kích?

Nếu bạn đang chạy dự án nào đó, có thể bạn đang kinh doanh hay buôn bán thứ gì đó. Điều cần nhất mà bạn nên làm, đó là hãy đánh đổi kỳ vọng lấy cảm kích.

Ví dụ thực tế, khi kinh doanh sách, tôi sẵn sàng chịu lỗ khi một vài đơn hàng thất lạc hoặc khách hàng ghi sai địa chỉ, thiếu thông tin.

Cái tôi cần là sự hài lòng, và cao hơn cả là sự cảm kích của khách hàng với đơn hàng đó. Tôi có thể lỗ đơn hàng đó, nhưng tôi chắc chắn sẽ nhận được ủng hộ từ những đơn hàng sau. Không phải một người mà rất nhiều người.

Đừng bán hàng theo kiểu muối xổi. Đừng bán hàng theo kiểu vợt khách. Bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu chịu đánh đổi kỳ vọng của mình lấy sự cảm kích của khách hàng. Đó là một trong những bài học cuộc sống đắt giá.

5. Năng lượng không chỉ đến từ tinh thần, nó còn đến từ thể chất của bạn

Bên cạnh việc sản sinh năng lượng từ bên trong. Chẳng hạn như tìm những nguồn thông tin tạo động lực, cảm hứng, bạn còn phải chú ý đến thể chất của mình nữa.

Bạn không thể tràn trề năng lượng khi cơ thể bạn luôn mệt mỏi, yếu ớt.

Bạn không thể tràn trề năng lượng nếu bạn đói bụng, mất ngủ, hay thường xuyên ốm yếu.

Chính vì thế để có năng lượng, bắt buộc bạn phải lên kế hoạch cho việc ăn uống, ngủ nghỉ để cân bằng thể trạng cơ thể.

6. Modeling

Những bài học cuộc sống chỉ ra rằng, nếu ai đó thành công, thứ thành công mà bạn cũng đang muốn gặt hái, bạn hãy modeling – bắt chước người đó.

Ví dụ khi tôi mới bắt đầu viết sách. Tôi có khá nhiều kỹ năng viết, nhưng hoàn toàn mù tịt về cách làm thế nào để tạo ra một cuốn sách. Lúc này tôi có 2 lựa chọn.

Đầu tiên tôi sẽ làm, làm, làm, thất bại rồi tiếp tục, thất bại rồi tiếp tục cho đến khi ra được sách thì thôi.

Tuy nhiên nếu tôi muốn thành công nhanh hơn, tránh khỏi những thất bại không đáng có, và dĩ nhiên thành công vang dội hơn, TÔI PHẢI LÀM THEO CÁCH KHÁC.

Tôi chọn ra 1, 2, 3, 4, 5 cuốn sách mà tôi tâm đắc nhất để làm mẫu. Tôi xem lại ghi chú của mình với từng cuốn sách (tôi có thói quen ghi lại những điểm thú vị của sách), sau đó tôi bắt đầu modeling.

Chẳng hạn font chữ cuốn sách này đẹp, cách giới thiệu cuốn hút, hay có những câu nói, có những từ ngữ sử dụng sáng tạo.

Tôi sẽ lưu nó lại và trình diễn lại trong sách của mình theo một phong cách hoàn toàn khác. Do đó, thay vì phải phát hành tới chục cuốn sách mới thành công thì ngay cuốn sách đầu tiên của tôi đã thành công rồi.

7. Nâng cao tiêu chuẩn lên

Khi bạn đã quen với mức tạ 50kg trong 2 tuần, đó chính là lúc để bạn nâng mức tạ lên 55kg, hoặc thậm chí là 60kg. Bạn hỏi tại sao ư? Bởi cơ thể bạn sẽ không có thay đổi nếu 3 năm trước mức tạ của bạn 55kg và hiện tại vẫn là 55kg.

Đừng bao giờ hài lòng với những gì mình đang có. Bạn xứng đáng được hưởng những thứ tốt nhất, tuyệt vời nhất từ cuộc sống này.

9. Bạn tập trung ở đâu, năng lượng của bạn dồn vào đấy

Xách con Macbook Pro ra khỏi tiệm, bạn hào hứng với nó đến độ đến đâu bạn cũng nhìn thấy Macbook Pro. Từ cafe, triển lãm, cho đến công ty, nhà sách, v.v… Khi bạn tập trung vào thứ gì, năng lượng của bạn sẽ chỉ dồn chỗ đó.

Hoặc nếu có cơ hội, hãy chở một đứa trẻ 5, 6 tuổi bằng xe máy. Bạn sẽ ngạc nhiên khi trong tầm mắt chúng sẽ chỉ có các biển hiệu hoạt hình, Doremon, Naruto, Songoku, v.v…

Ứng vào công việc và cuộc sống thì sao? Bạn nên tập trung vào kết quả lý tưởng thay cho kết quả mơ hồ, không rõ ràng.

Ví dụ nếu phải gửi 100 email cho khách hàng vào 8 giờ sáng mỗi ngày. Nếu mục tiêu của bạn chỉ là gửi email, có lẽ bạn sẽ viết email và gửi đi gửi lại cho từng người một. Tuy nhiên nếu thay đổi sự tập trung cho một kết quả lý tưởng.

Chẳng hạn gửi email cho 100 khách hàng cách nhanh nhất và chuyên nghiệp nhất. Chỉ cần thay đổi câu hỏi một chút thôi là cách làm cũng khác hẳn.

Lúc này có lẽ tôi sẽ cần đến sự trợ giúp của một số công cụ gửi email chuyên nghiệp như MailChimp, GetResponse, v.v…

Hãy tập trung vào kết quả lý tưởng thay cho mơ hồ. Đó là bài học cuộc sống không thể bỏ qua.

9. Thay đổi 1mm cũng được, nó khác hẳn với việc ngồi một chỗ

Dù thu nhập của bạn chỉ tăng 100 ngàn so với tháng trước; dù cho bạn chỉ tăng 0,5kg so với tháng trước; hay dù cho bạn chỉ tiếp cận được 1 cô nàng so với con số 0 ngày hôm qua thì hãy cứ vui mừng.

Vì ít ra bạn đang chuyển động chứ không đứng yên một chỗ.

Để phát triển cho dù ở lĩnh vực nào đi nữa, bạn luôn luôn cần phải có một hoặc nhiều hơn một bước đệm. 1mm có thể ít, nhưng thiếu nó, bạn không thể tạo ra những thay đổi 2mm, 3mm, thậm chí, 5m, 10m được.

Trên đây là 9 bài học cuộc sống tôi đúc rút lại kinh nghiệm trong 10 năm qua. Còn bài học cuộc sống của bạn trong 10 năm qua là gì, hãy viết vài dòng phía dưới. Dù chỉ 1 bài học cũng là đáng quý nếu bạn chịu chia sẻ cho người khác.