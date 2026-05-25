89 khối bê tông khổng lồ nặng 73.500 tấn chìm xuống nước, dự án hơn 200.000 tỷ đồng lập kỷ lục mới

Đan Mạch và Đức vừa tiến thêm một bước lớn trong dự án hạ tầng được xem là tham vọng bậc nhất châu Âu khi khối bê tông đầu tiên của đường hầm Fehmarnbelt chính thức được hạ xuống đáy biển. Công trình này được kỳ vọng sẽ trở thành đường hầm ngầm dài nhất thế giới, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa hai quốc gia Bắc Âu.

Dự án Fehmarn Belt là tuyến đường hầm ngầm dài 18km nối đảo Lolland của Đan Mạch với đảo Fehmarn của Đức. Theo đơn vị phát triển dự án Femern, quá trình lắp đặt đốt hầm đầu tiên bắt đầu từ cuối ngày 4/5/2026 ngoài khơi bờ biển Đan Mạch. Khối bê tông khổng lồ được vận chuyển từ nhà máy sản xuất tại Rødbyhavn trên đảo Lolland bằng hệ thống tàu kéo và tàu chuyên dụng trước khi được đưa đến vị trí hạ xuống dưới eo biển Fehmarn.

Đây là đốt hầm đầu tiên trong tổng số 89 cấu kiện bê tông khổng lồ sẽ được lắp ghép dưới đáy biển trong những năm tới. Mỗi cấu kiện dài khoảng 217 m, rộng 42m và cao 9m, nặng hơn 73.500 tấn và được thiết kế như một phần hoàn chỉnh của hệ thống đường hầm tương lai.

Theo kế hoạch, khi dự án hoàn thành, thời gian di chuyển giữa Đan Mạch và Đức sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng 10 phút bằng ô tô và 7 phút bằng tàu hỏa. Tuyến đường sắt kết nối Copenhagen và Hamburg cũng sẽ được rút ngắn từ khoảng 5 giờ hiện nay xuống còn khoảng 2,5 giờ.

Quá trình hạ thủy cấu kiện đầu tiên được đánh giá là một trong những chiến dịch kỹ thuật hàng hải phức tạp nhất từng được triển khai tại châu Âu. Sau nhiều ngày chuẩn bị, cấu kiện được đưa xuống đúng vị trí dưới đáy biển bằng hệ thống thủy lực và cần cẩu chuyên dụng. Toàn bộ quá trình định vị được kiểm tra bằng công nghệ laser nhằm đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.

Không giống các đường hầm khoan truyền thống, Fehmarnbelt được xây dựng bằng phương pháp lắp ghép từng khối bê tông đúc sẵn. Các cấu kiện sẽ được đặt trong một rãnh đào dưới đáy biển ở độ sâu khoảng 40 m rồi kết nối liên tiếp với nhau để tạo thành tuyến hầm dài 18 km.

Mỗi cấu kiện bao gồm 5 khoang riêng biệt, trong đó có hai khoang dành cho đường cao tốc, hai khoang cho đường sắt và một khoang kỹ thuật phục vụ vận hành hệ thống. Sau khi được hạ xuống, các cấu kiện tiếp tục được cố định bằng sỏi và vật liệu gia cố nhằm đảm bảo ổn định lâu dài dưới đáy biển.

Giới chức châu Âu đánh giá Fehmarnbelt không chỉ là một dự án giao thông song phương giữa Đan Mạch và Đức mà còn là mắt xích chiến lược trong mạng lưới vận tải tương lai của châu Âu. Công trình được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thương mại, logistics và kết nối kinh tế giữa Bắc Âu với phần còn lại của lục địa. Khu vực đô thị mở rộng quanh tuyến kết nối này sẽ có thêm khoảng 8 triệu cư dân nằm trong “bán kính di chuyển 1 giờ”.

Tổng vốn đầu tư của công trình vào khoảng 7 tỷ euro (tương đương 214.000 tỷ đồng). Đan Mạch là bên tài trợ chính và sẽ hoàn vốn thông qua thu phí trong vòng 50 năm. Ủy ban châu Âu đã xếp Fehmarnbelt vào nhóm dự án hạ tầng ưu tiên và hỗ trợ khoảng 1,3 tỷ euro cho quá trình xây dựng. Đây được xem là một trong những dự án giao thông biển lớn nhất châu Âu hiện nay.

Ngoài ý nghĩa giao thông, Fehmarnbelt còn gây chú ý nhờ quy mô kỹ thuật chưa từng có. Việc sản xuất hàng loạt các cấu kiện bê tông siêu lớn rồi hạ chính xác xuống đáy biển được xem là bước tiến mới trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng hàng hải.

Khi hoàn thành, Fehmarn Belt sẽ vượt qua tuyến Marmaray dưới eo biển Bosphorus ở Thổ Nhĩ Kỳ để trở thành đường hầm ngầm lớn nhất từng được xây dựng trên thế giới.

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ tiếp tục được triển khai trong nhiều năm tới trước khi chính thức đưa vào vận hành, mở ra tuyến kết nối trực tiếp mới giữa Scandinavia và Trung Âu.

Khánh Vy