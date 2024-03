Bạn có biết số tiền bạn kiếm được sau tuổi 40 sẽ chiếm tổng tài sản của bạn trong cuộc đời không? Nhiều người có thể đoán khoảng 50%, trong khi nhiều người đoán 40%, thậm chí ít hơn. Thực tế không phải là sự thật.

Brian Featherstone, CEO của Ogilvy Interactive, đã thực hiện một cuộc khảo sát cụ thể để nghiên cứu vấn đề này. Brian đã đến thăm 500 người làm việc trong nhiều ngành khác nhau và thông qua số liệu thống kê về tài sản của họ, cuối cùng anh ấy đã đưa ra kết luận:

Đối với hầu hết mọi người, số tiền kiếm được sau tuổi 40 chiếm tới 85% - 90% tổng tài sản của họ.

Brian cho rằng, của cải tuân theo quy luật "cày trước, gặt sau", chỉ có sự tích lũy và chuẩn bị trong những thập kỷ trước mới có thể dẫn đến sự bùng nổ sau đó. Vì vậy, đối với giới trẻ ngày nay, nếu hiện tại bạn đang trong cảnh nghèo khó, hoặc nếu bạn làm việc chăm chỉ nhưng vẫn không kiếm được nhiều tiền. Xin đừng lo lắng về điều này, và đừng cảm thấy chán nản.

Chỉ cần bạn làm tốt những điều sau trước tuổi 40, tài sản sẽ dần dần dồn về phía bạn theo thời gian.

1. Hãy trau dồi thật sâu khả năng của mình

Chuyên gia về sự giàu có Thomas Stanley từng đưa ra quan điểm này: "Thu nhập của một người chỉ có thể tăng lên khi khả năng của họ tăng lên".

Nói cách khác, sự giàu có của mỗi người phù hợp với sức mạnh của chính họ. Khi còn trẻ, bạn có thể bình tĩnh và làm việc chăm chỉ, khi khả năng của bạn tăng lên, thu nhập của bạn tự nhiên sẽ tăng lên.

Cuốn sách "Những thiên tài của Ghibli" ghi lại quá trình trưởng thành của bậc thầy hoạt hình Hayao Miyazaki. Sau khi tốt nghiệp đại học ở tuổi 22, Miyazaki gia nhập một công ty hoạt hình. Ở đó, anh tham gia vẽ tranh ở mức thấp nhất và mức lương rất thấp. Nhiều đồng nghiệp phàn nàn không thể kiếm được tiền nên đã chọn cách chuyển việc hoặc chuyển đổi nghề nghiệp.

Trước 40 tuổi, điều bạn nên làm không phải là mơ mộng làm giàu chỉ sau một đêm mà hãy thực tế và trau dồi khả năng của mình lên đỉnh cao. (Ảnh minh họa)

Hayao Miyazaki không hề lay chuyển, thay vì rời đi, anh dành toàn bộ sức lực và thời gian cho việc vẽ tranh, thường làm việc đến 1 - 2 giờ sáng. Hoạt hình lúc đó theo phong cách Disney và các nhân vật hầu hết đều phẳng. Tuy nhiên, Hayao Miyazaki tuân thủ cách vẽ tay truyền thống nhất và cố gắng làm cho mọi nhân vật trở nên sống động và đầy đủ. Bằng cách này, anh đã kiên trì trong 16 năm.

Cuối cùng, từ kịch bản, phân cảnh, tranh vẽ gốc cho đến thiết kế cảnh, anh đều thông thạo mọi khía cạnh của quá trình sản xuất phim hoạt hình. Ở tuổi 38, anh bắt đầu học sản xuất, đạo diễn và các kỹ năng khác, đồng thời cố gắng làm phim hoạt hình. 5 năm sau, Hayao Miyazaki phát hành bộ phim Nausicaa of the Valley of the Wind. Bộ phim đã ngay lập tức gây sốt khi phát hành, thu về 300 triệu USD doanh thu phòng vé toàn cầu và cho phép Hayao Miyazaki đạt được tự do tài chính tức thì. Lúc này Hayao Miyazaki 43 tuổi, anh đã làm việc trong lĩnh vực hoạt hình được 21 năm.

Doanh nhân Robert Kiyosaki cho biết: "Nếu bạn đang cố gắng làm giàu, hãy nhớ đừng xây Tòa nhà Empire State trên những cột chống dày 15 cm". Những người không có nền tảng vững chắc sẽ nhanh chóng đánh mất nó ngay cả khi họ kiếm được tiền nhờ may mắn.

Trước 40 tuổi, điều bạn nên làm không phải là mơ mộng làm giàu chỉ sau một đêm mà hãy thực tế và trau dồi khả năng của mình lên đỉnh cao. Chỉ cần bạn sẵn sàng làm việc chăm chỉ và không ngừng hoàn thiện bản thân, khi giá trị bạn tạo ra đủ cao, sự giàu có sẽ tự đến.

2. Hãy đầu tư cho trí não

Để kiếm tiền, cuộc cạnh tranh cuối cùng là lượng kiến thức và trình độ nhận thức. Người không có đủ kiến thức, hiểu biết thì giống như bị trói buộc trong xiềng xích vô hình, dù có phấn đấu đến mấy cũng không bao giờ thoát khỏi cảnh nghèo.

Chỉ bằng cách tích lũy kiến thức, bạn mới có thể nắm bắt chính xác sự giàu có và đạt được những thay đổi lớn trong cuộc sống. Trước 40 tuổi, sự nhạy bén trong đầu tư của bạn sẽ mở rộng ranh giới giàu có.

Sau khi Elon Musk trở thành người giàu nhất thế giới, ông đã đến Đại học Thanh Hoa để phát biểu trong 1 năm. Qian Yingyi, trưởng khoa Kinh tế và Quản lý tại Đại học Thanh Hoa, hỏi Musk: "Làm thế nào anh đạt được những thành tựu như vậy?".

Tỷ phú Elon Musk trả lời: "Hãy tiêu tiền cho trí óc và đọc thật nhiều sách". Thời còn đi học, Musk đã hình thành thói quen đến các hiệu sách và mua sách. Mỗi tuần anh ấy đều mang về một chồng sách từ và đọc chúng một cách cẩn thận.

Ngoài khoa học viễn tưởng, triết học và tôn giáo, Musk còn quan tâm đến vật lý, kỹ thuật, năng lượng và các lĩnh vực khác. Sau khi bắt đầu kinh doanh, hàng năm anh đều bỏ tiền ra mua một lượng lớn tạp chí định kỳ. Thông qua việc đọc sách, anh đã nắm vững được kho kiến thức phong phú, đồng thời có sự hiểu biết sâu sắc về kinh doanh.

Việc đầu tư liên tục trong tâm trí đã cho phép Musk tạo ra những công ty trị giá hàng tỷ USD ở nhiều lĩnh vực khác nhau khi 40 tuổi.

Nhà tư vấn kinh doanh Lục Minh cho rằng con đường dẫn đến sự giàu có phụ thuộc vào bộ nn. Hiệu ứng chồng chất do kiến thức mang lại sẽ giúp một người có được nhiều của cải hơn.

Bạn muốn có được bao nhiêu của cải thì bạn cần phải có nhiều kiến thức trong đầu. Hãy học cách đầu tư vào bản thân khi còn trẻ, đọc nhiều sách hơn, tham gia nhiều khóa học hơn, cải thiện tư duy và mở mang đầu óc.

3. Hãy trau dồi khuôn mẫu của riêng mình

Ông Kazuo Inamori - Tỷ phú lừng danh của Nhật Bản từng chật vật trong nửa đầu cuộc đời. Mãi đến năm 40 tuổi, ông mới đạt được nhiều thành tựu. Nói về bí quyết của mình, ông tóm gọn trong 3 từ: Lòng vị tha.

Sự giàu có trong tương lai của một người được ẩn giấu trong khuôn mẫu của họ. Khi bạn nghĩ đến người khác, cho đi nhiều hơn, bạn sẽ nhận về những bất ngờ lớn.

Trước 40 tuổi, hãy học cách mở ra khuôn mẫu của riêng mình. Khi có lợi ích, hãy giúp đỡ người khác nhiều hơn. Khi người khác gặp khó khăn, hãy chủ động chia sẻ bằng sự tử tế. Mọi nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp bằng những phước lành và quà tặng lâu dài.

Nhà sáng lập Amazon Bezos từng hỏi Buffett: "Chiến lược đầu tư của ông rất đơn giản, tại sao không ai có thể sao chép được?". Buffett trả lời: "Bởi vì ít người muốn làm giàu từ từ".

Thành Rome không được xây dựng trong một ngày, và Kim Tự Tháp cũng phải được xây từ những viên gạch nhỏ. Một người muốn trở nên giàu có không chỉ cần tài năng, năng lực mà còn phải tích lũy rất nhiều. Trước tuổi 40, hãy trau dồi kỹ năng, làm giàu trí óc và liên tục gia tăng giá trị cho bản thân. Hãy tin rằng sau một thời gian, bạn sẽ mở được cánh cửa dẫn tới sự giàu có.