830 cột đèn năng lượng mặt trời và hành trình gieo mầm xanh của tuổi trẻ Việt

Chiến dịch "Đồng hành cùng Mùa hè xanh 2025" do Quỹ Vì tương lai xanh phối hợp với 33 trường, viện và Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp & Môi trường tổ chức đã chính thức khép lại sau 8 tuần triển khai (từ tháng 7 đến cuối tháng 8/2025). Các dự án trải rộng ở 14 tỉnh, thành đã góp phần cải tạo môi trường, nâng cao chất lượng đời sống cho hơn 81.000 người dân.

Điểm nhấn năm nay là dự án "Ánh sáng xanh" với hơn 830 cột đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt trên 33,6 km đường, giúp người dân tại 17 xã từ miền núi đến ven biển và đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) di chuyển an toàn hơn vào ban đêm.

Một đèn năng lượng mặt trời được các sinh viên tình nguyện thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội lắp đặt ở xã Song Khủa, Sơn La. Những công trình sử dụng nguồn năng lượng "xanh" và bền vững này sẽ giúp việc di chuyển của người dân được an toàn hơn về đêm.

Song song với đó, chiến dịch còn triển khai dự án khoan giếng tạo nguồn nước sạch và xây dựng những công trình vệ sinh đạt chuẩn ở một số địa bàn vùng sâu, như điểm trường mầm non Pom Khuông (xã Tam Chung, Thanh Hóa), trường mầm non Suối Cái (xã Quan Sơn, Lạng Sơn).

Đồng thời, các đoàn viên thanh niên cũng tổ chức nhiều buổi tập huấn và tuyên truyền về môi trường, hướng dẫn phân loại rác thải, tái chế vật dụng đã qua sử dụng cho người dân địa phương và học sinh ở tất cả các cấp, từ mầm non đến trung học phổ thông. Cùng với đó, gần 400 thùng rác phân loại đã được trao tặng cho các trường học và khu dân cư, góp phần hình thành thói quen xử lý rác thải đúng cách và bảo vệ môi trường.

Ông Tạ Hồng Sơn - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường - bày tỏ: "Chiến dịch Mùa hè xanh 2025 có ý nghĩa rất đặc biệt khi lần đầu tiên Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Quỹ Vì tương lai xanh để triển khai nhiều hoạt động gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Chiến dịch không chỉ cải thiện môi trường sống mà còn tạo động lực lan tỏa những mô hình xanh trong cộng đồng, chung tay xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững."

Đoàn Thanh niên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khánh thành công trình thắp sáng đường quê tại xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng trong Chiến dịch tình nguyện hè năm 2025. Hàng chục đèn năng lượng mặt trời do Quỹ Vì tương lai xanh tài trợ được lắp đặt dọc tuyến đường nông thôn, góp phần đảm bảo an toàn, tạo điều kiện sinh hoạt thuận lợi cho người dân địa phương.

TS. Lê Thái Hà – Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh – khẳng định, những kết quả từ chiến dịch Mùa hè xanh 2025 là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi xanh của đất nước. "Phát triển bền vững bắt đầu từ những hành động giản dị, thiết thực. Những công trình ánh sáng, nguồn nước sạch hay lớp học xanh không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài. Người dân có thêm động lực mưu sinh, trẻ em được học trong môi trường tốt hơn, cộng đồng trở nên gắn kết hơn. Đó chính là giá trị bền vững mà Quỹ Vì tương lai xanh và Chiến dịch Mùa hè xanh hướng tới", TS. Hà nhấn mạnh.

Chiến dịch "Đồng hành cùng Mùa hè xanh 2025" là một trong những hoạt động trọng điểm của Quỹ Vì tương lai xanh – tổ chức do Tập đoàn Vingroup sáng lập nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050. Ngoài ra, Quỹ còn triển khai nhiều chương trình cộng đồng quy mô lớn như "Thứ 4 ngày xanh", "Cùng hành động vì biển xanh", hay các cuộc thi "Tiếng nói xanh", "Gửi tương lai xanh 2050" thu hút hàng chục nghìn học sinh trên toàn quốc tham gia.

Từ những cột đèn thắp sáng vùng quê đến các mô hình phân loại rác nơi đảo xa, sức trẻ tình nguyện đã gieo mầm xanh khắp mọi miền Tổ quốc. Mùa hè đã khép lại, nhưng hành trình xanh vì một Việt Nam phát triển bền vững sẽ còn tiếp tục, với sự đồng hành của cộng đồng và Quỹ Vì tương lai xanh.