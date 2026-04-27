80 triệu thùng dầu dự trữ Mỹ âm thầm vượt đại dương để 'giải cứu' một tọa độ bất ngờ giữa bão Hormuz

Hữu Bách |

Một dòng chảy năng lượng khổng lồ đang âm thầm hình thành khi gần 80 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược (SPR) của Mỹ được chuyển hướng sang châu Âu.

Giữa lúc xung đột Trung Đông tiếp tục siết chặt nguồn cung dầu toàn cầu, Mỹ đang mở van kho dự trữ dầu chiến lược lớn nhất thế giới để ổn định thị trường. Tuy nhiên, điểm đến nổi bật nhất của dòng dầu khẩn cấp này lại không phải thị trường nội địa, mà là châu Âu.

Kể từ cuối tháng 3, Mỹ đã phân phối 79,7 triệu thùng dầu cho 12 doanh nghiệp trong khuôn khổ kế hoạch đóng góp 172 triệu thùng vào đợt xả kho phối hợp hơn 400 triệu thùng dầu do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) điều phối.

Trong số này, Vortexa (Anh) nhận gần 50 triệu thùng, trở thành bên mua lớn nhất. Các tên tuổi lớn khác như Trafigura nhận 21,4 triệu thùng, Shell mua 18,1 triệu thùng, còn Marathon Oil và BP lần lượt mua 9,7 triệu và 6 triệu thùng.

Dòng dầu không chỉ dừng trên giấy tờ. Dữ liệu vận tải biển cho thấy siêu tàu Eagle Versailles đang chở khoảng 2,1 triệu thùng dầu từ kho Bryan Mound ở Texas vượt Đại Tây Dương tới Rotterdam (Hà Lan) – cửa ngõ năng lượng chiến lược của châu Âu.

Nguyên nhân nằm ở mức giá hấp dẫn. Dầu chua từ SPR của Mỹ hiện được bán cho các nhà máy lọc dầu châu Âu với mức thấp hơn khoảng 5 USD/thùng so với dầu nội địa cùng loại, trong khi giá dầu Brent vẫn neo quanh 105 USD/thùng.

Tuy nhiên, lượng dầu khẩn cấp này khó có thể giải quyết tận gốc cơn khát năng lượng. Standard Chartered ước tính chiến sự đã khiến thị trường toàn cầu thiếu hụt khoảng 8 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong khi lượng dầu IEA xả kho chỉ đủ bù đắp trong khoảng 50 ngày.

Nút thắt lớn nhất vẫn là eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% dầu thế giới hiện chỉ còn khoảng 5% lưu lượng tàu thương mại so với trước xung đột. Phí bảo hiểm tăng vọt, nguy cơ thủy lôi, drone và bị bắt giữ khiến nhiều hãng vận tải quay lưng với tuyến hàng hải sống còn này.

Trong bối cảnh đó, 80 triệu thùng dầu rời Mỹ có thể giúp châu Âu “thở” thêm một thời gian, nhưng chưa đủ để xóa đi bóng mây thiếu hụt đang phủ lên thị trường năng lượng toàn cầu.

