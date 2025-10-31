8 tướng Ngụy từng cản bước Gia Cát Lượng: Kẻ khiến Triệu Vân run sợ, có người làm Khương Duy chùn bước

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, người đọc thường nhớ tới những cuộc đối đầu kinh điển giữa Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý, đến mức nhiều danh tướng nhà Ngụy từng trực tiếp ngăn chặn các cuộc Bắc phạt của Thục Hán lại bị "lu mờ". Trên thực tế, những người góp công lớn trong việc cản bước quân Thục không hề ít, và trong số ấy có không ít cái tên đã bị lịch sử "quên lãng".

8 danh tướng nhà Ngụy từng góp phần ngăn chặn Gia Cát Lượng Bắc phạt, trong đó có người khiến Triệu Vân cũng phải e dè. (Ảnh: Sohu)

Trong đó, Tào Chân, một vị tướng nhiều lần bị hạ thấp trong văn học mới chính là người đóng vai trò chủ chốt trong những lần đầu tiên chống lại Gia Cát Lượng, chứ không phải Tư Mã Ý. Lần thứ nhất và thứ hai trong các cuộc Bắc phạt, Tào Chân cùng Trương Cáp và Hác Chiêu mới là những người gánh vác trọng trách chính, còn Tư Mã Ý khi đó vẫn phải nghe theo điều động của ông. Thậm chí, Tào Chân còn từng chủ động phát động một cuộc phản công vào Hán Trung, thể hiện năng lực cầm quân vượt trội.

Dưới đây là 8 danh tướng nhà Ngụy từng góp phần ngăn chặn Gia Cát Lượng Bắc phạt, trong đó có người khiến Triệu Vân cũng phải e dè, và có người khiến Khương Duy chùn bước.

8 tướng Ngụy từng góp phần ngăn chặn Gia Cát Lượng Bắc phạt

1. Tào Chân – Tướng Ngụy khiến Triệu Vân phải run sợ

Theo Tam Quốc Chí ghi chép: "Tào Chân tháng tám phát binh từ Trường An, men theo đường Tử Ngọ tiến về phía nam. Tư Mã Tuyên Vương men theo sông Hán mà đi, các đạo quân hoặc từ Hiệp Cốc, hoặc từ Vũ Uy cùng hội binh ở Nam Trịnh."

Tào Chân là người đóng vai trò chủ chốt trong những lần đầu tiên chống lại Gia Cát Lượng. (Ảnh: Sohu)



Trong lần phản công Hán Trung, Tào Chân chỉ huy nhiều cánh quân cùng tấn công, Tư Mã Ý khi ấy cũng phải phục tùng mệnh lệnh. Chính Tào Chân là người trực tiếp đánh lui cánh quân nghi binh do Triệu Vân chỉ huy trong lần Bắc phạt đầu tiên của Gia Cát Lượng. Thực lực và tài dụng binh của ông mạnh đến mức khiến Triệu Vân cũng phải "lạnh gáy".

2. Trương Cáp – công thần trong chiến thắng Nhai Đình

Cũng trong lần Bắc phạt đầu tiên, chính Trương Cáp là người giành chiến thắng quan trọng tại Nhai Đình, nơi ông đánh bại Mã Tắc, khiến kế hoạch của Gia Cát Lượng hoàn toàn sụp đổ.

Khi đó, Tào Duệ thân chinh ra Trường An giám quân, Tào Chân trấn thủ mặt chính chống Triệu Vân, còn Trương Cáp được giao đánh cánh phụ, kết quả là đập tan toàn bộ tuyến tiền phong của quân Thục, buộc Gia Cát Lượng phải rút lui cũng đánh dấu thất bại nặng nề đầu tiên của ông trong chiến dịch Bắc phạt.

3. Quách Hoài khiến Khương Duy khiếp sợ

Quách Hoài là danh tướng trấn thủ vùng Ung – Lương suốt nhiều năm, liên tục chống lại quân Thục của Gia Cát Lượng, sau này lại tiếp tục đối đầu với Khương Duy.

Sách Tam Quốc Chí chép: "Quách Hoài dụng mưu giỏi, dẫn quân đánh tới sông Thao, Khương Duy sợ hãi, rút lui, các tướng như Câu An bị cô lập, liền ra hàng." Sau hàng chục năm chinh chiến, Quách Hoài trở thành "lão tướng sa trường", đến mức Khương Duy, người kế thừa Gia Cát Lượng cũng phải nể sợ.

4. Phí Diệu – danh tướng thận trọng, cứng cáp

Theo Ngụy Lược ghi: "Quân tiên phong của Gia Cát Lượng bị Trương Cáp và Phí Diệu đánh tan."

Còn Tấn Thư viết: "Tư Mã Ý thống lĩnh xa kỵ tướng quân Trương Cáp, hậu tướng quân Phí Diệu, chinh Thục hộ quân Đới Lăng, cùng Ung Châu thứ sử Quách Hoài đánh Gia Cát Lượng."

Điều đó cho thấy, Phí Diệu nhiều lần tham gia các chiến dịch chống lại Gia Cát Lượng, luôn đóng vai trò ổn định trong đội hình chủ lực, là tướng lĩnh tiêu biểu của Tư Mã Ý.

5. Đới Lăng – trấn thủ kiên cường

Trong Hán Tấn Xuân Thu có chép: "Tuyên Vương Tư Mã Ý lệnh cho Phí Diệu, Đới Lăng lưu bốn nghìn tinh binh thủ Thượng Khuê, còn lại xuất chinh cứu Kỳ Sơn."

Điều này cho thấy Đới Lăng là tướng thân tín của Tư Mã Ý, nhiều lần trực tiếp đối đầu với Gia Cát Lượng trong vai trò phòng thủ chiến lược, giữ vững tuyến Thượng Khuê, nơi án ngữ đường tiếp tế quan trọng.

6. Hác Chiêu – trấn thành Trần Thương, lập chiến công hiển hách

Hác Chiêu là cái tên quen thuộc với người đọc Tam Quốc, nổi tiếng qua trận phòng thủ Trần Thương.

Hác Chiêu là cái tên quen thuộc với người đọc Tam Quốc, nổi tiếng qua trận phòng thủ Trần Thương. (Ảnh: Sohu)

Sách Tam Quốc Chí chép: "Năm sau, Gia Cát Lượng quả nhiên vây Trần Thương, song Hác Chiêu đã có chuẩn bị, không thể công phá." Gia Cát Lượng vây thành suốt hơn một tháng nhưng vẫn không thể hạ được, đành phải rút quân, giúp Hác Chiêu lưu danh sử sách như một trong những tướng phòng thủ kiên cường nhất thời Tam Quốc.

7. Tần Lãng – hoàng thân nhà Ngụy, nắm trong tay hai vạn quân

Tần Lãng, con nuôi của Tào Tháo, là tướng có xuất thân hiển quý và quyền lực. Trong lần Bắc phạt cuối cùng của Gia Cát Lượng, Tào Duệ đã cử Tần Lãng làm chinh Thục hộ quân, thống lĩnh hai vạn binh mã đi cứu viện Tư Mã Ý. Hai vạn quân trong tay đủ chứng minh vị thế và năng lực của ông trong hàng ngũ tướng lĩnh nhà Ngụy.

8. Hồ Tuân – chiến tướng tại Ngũ Trượng Nguyên

Hồ Tuân là tướng lĩnh xuất hiện muộn nhưng nổi bật trong giai đoạn cuối của chiến dịch Bắc phạt. Theo Tấn Thư ghi: "Sai tướng quân Hồ Tuân và Ung Châu thứ sử Quách Hoài cùng giữ Dương Toại, giao chiến với Gia Cát Lượng tại Tích Thạch."

Khi ấy Hồ Tuân còn là tướng trẻ, nhưng sau này đã trở thành danh tướng lừng lẫy, góp phần quan trọng trong việc giữ vững biên cương phía tây cho nhà Ngụy.

Nhìn lại, trong suốt những năm Gia Cát Lượng Bắc phạt, nhà Ngụy không thiếu anh tài. Từ Tào Chân, Trương Cáp, Quách Hoài cho đến Hác Chiêu, Hồ Tuân, họ đều là những người góp phần định hình cục diện Tam Quốc. Điều này chứng minh rằng chiến công trong lịch sử không chỉ thuộc về Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý, mà còn của những vị danh tướng âm thầm bảo vệ đất Ngụy trước sóng gió từ phương Thục.

Theo Sohu, Sina, 163